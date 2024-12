Meta Quest : une mise à jour rend certains casques inutilisables, un correctif arrive

Le Meta Quest 3 et les contrôleurs

Problèmes avec les casques Meta Quest 2, 3 et 3S

L'application des mises à jour fait que les casques ne démarrent pas

Meta reconnaît le problème et envoie un correctif

Si certains ont décidé de sortir leur Meta Quest 3 pour profiter de sessions de gaming pendant les fêtes, ils risquent malheureusement de se retrouver avec un appareil inutilisable à cause d'une mise à jour logicielle. C'est pourtant ce qui arrive actuellement aux Meta Quest 3, mais aussi aux plus anciens Meta Quest 2 et au récent Meta Quest 3S.

Comme l’a rapporté UploadVR, de nombreux utilisateurs se plaignent sur Internet après qu’un nouveau patch logiciel a rendu leurs casques inutilisables. Des témoignages de ces problèmes liés aux Meta Quest peuvent être lus sur les forums de la communauté Meta et sur Reddit.

Un constat récurrent émerge : les plaintes viennent souvent de personnes qui n’avaient pas utilisé leur casque depuis un certain temps. Il semble qu’une version obsolète du firmware, au niveau le plus basique, pourrait provoquer l’échec des nouvelles mises à jour logicielles.

Certains utilisateurs signalent que l’installation des mises à jour v71 et v72 a plongé leurs casques Meta Quest dans une boucle de démarrage. Après une réinitialisation d’usine, ces appareils ne s’allument parfois plus du tout. Il s'agit donc d’un problème sérieux pour les amateurs de réalité virtuelle.

Résolution du problème

Le Meta Quest 3S (Image credit: Meta)

D’après l’article d’UploadVR, le premier conseil de Meta pour les personnes concernées était d’essayer de démarrer leur casque en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 45 secondes, avant de le relâcher. Une méthode à tester pour celles et ceux touchés par ce problème.

Depuis, le site d’assistance Meta a été mis à jour, indiquant que "dans la plupart des cas, vous pouvez désormais utiliser votre appareil normalement". Cela laisse penser que les mises à jour logicielles fonctionnent à nouveau, une affirmation confirmée par une nouvelle note publiée sur Reddit.

Pour les utilisateurs qui rencontrent encore des difficultés, Meta recommande de contacter son équipe d’assistance par les canaux officiels, accessibles via ce lien. Cependant, il n’est pas encore clair comment restaurer un appareil inutilisable, à part via la méthode d’alimentation mentionnée précédemment.

Espérons que tout soit maintenant revenu à la normale. Mais ces derniers jours ont été particulièrement frustrants pour les personnes concernées par ce problème. Ce qui rend la situation encore plus agaçante, c’est que la version v72 apporte des fonctionnalités réellement utiles.

Vous aimerez aussi