Apple revoit son casque Vision Pro avec une puce M5 et un nouveau bandeau

Apple vient de mettre à jour le Vision Pro pour la première fois

Il ne s’agit pas d’un nouveau design, mais la puce M5 fait désormais partie de l’équation

Un nouveau bandeau « Dual Knit » fait aussi son apparition, visiblement bien plus confortable

Même sans refonte du design, Apple actualise pour la première fois le matériel du Vision Pro. L’ordinateur spatial à 3 699,00 € – première incursion de la marque dans la réalité virtuelle et augmentée – avait été lancé aux États-Unis en février 2024, soit il y a environ 19 mois, avec une fiche technique dense, mais surtout une puce M2 au cœur du dispositif.

Rebaptisé à juste titre Apple Vision Pro (M5), le casque troque sa puce M2 pour la toute nouvelle M5, équipée d’un CPU à 10 cœurs et d’un GPU nouvelle génération, lui aussi à 10 cœurs. De quoi améliorer nettement les performances sous visionOS 26 et dans de nombreuses applications. Apple indique également que les écrans pourront afficher 10 % de pixels en plus et atteindre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une meilleure lisibilité de l’environnement – une fois le casque enfilé, bien sûr.

Apple cherche également à améliorer le confort d’utilisation, et cette nouveauté peut être achetée séparément si le Vision Pro fait déjà partie de l’équipement.

Le géant californien lance un nouveau bandeau appelé « Dual Knit », censé « offrir un ajustement encore plus confortable », selon les dires de la marque. Ce modèle hybride combine les caractéristiques des deux précédents modèles conçus par Apple – le Solo Knit et le Dual Loop – avec une sangle qui passe au-dessus de la tête et une autre à l’arrière, cette dernière intégrant un contrepoids pour un meilleur équilibre général.

Pour celles et ceux qui hésitent encore à investir dans le Vision Pro, la promesse d’une immersion totale lors des matchs NBA en direct ou cette mise à jour matérielle pourraient bien faire pencher la balance. Les commandes pour cette version actualisée sont déjà ouvertes, avec une arrivée prévue chez les premiers clients le 22 octobre 2025. Le tarif de départ reste fixé à 3 699,00 €.

(Image credit: Apple)

Avec la puce M5 sous le capot, Apple annonce une amélioration globale des performances, y compris sur les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Tout comme sur les modèles iPad Pro M5 ou MacBook Pro M5 de 14 pouces, la puce embarque un CPU 10 cœurs, un GPU 10 cœurs, ainsi qu’un Neural Engine à 16 cœurs, le tout gravé en 3 nanomètres. Résultat : des temps de chargement réduits pour les widgets et les applications sous visionOS 26, et une navigation web plus fluide.

Autre nouveauté prometteuse pour les jeux et expériences immersives : la compatibilité avec le ray tracing accéléré matériellement grâce au GPU nouvelle génération. Déjà observé sur d’autres appareils, cet ajout donne aux développeurs davantage de possibilités pour produire des graphismes plus riches, avec des ombres et des effets lumineux bien plus réalistes.

Il sera intéressant d’observer la manière dont les développeurs tireront parti de ces capacités dans les univers immersifs du Vision Pro, y compris pour les jeux ou l’extension d’écran Mac en affichage virtuel. Des expériences immersives comme celles de Marvel, déjà lancées autour de « What If? », pourraient également évoluer.

Du côté des expériences IA, les fonctionnalités comme la création de Persona – transformée de façon spectaculaire avec visionOS 26 – ou la génération de Scènes Spatiales à partir de photos seraient jusqu’à 50 % plus rapides grâce au Neural Engine 16 cœurs. Des performances jusqu’à deux fois plus rapides sont aussi promises pour les applications tierces.

(Image credit: Apple)

Alors que la version initiale du Vision Pro plafonnait à 100 Hz, ce nouveau modèle peut désormais grimper jusqu’à 120 Hz, réduisant ainsi le flou de mouvement et améliorant la netteté visuelle en mode passthrough ou transparence.

Ce gain est aussi lié aux dalles micro-OLED, désormais capables d’afficher 10 % de pixels supplémentaires. Des tests concrets seront nécessaires pour mesurer l’impact réel de cette évolution, même si le mode passthrough surpassait déjà de loin les casques concurrents comme le Meta Quest 3.

La puce M5 continuera de fonctionner avec la puce R1, qui n’est pas mise à jour ici. Elle gérera toujours les cinq capteurs, six micros et douze caméras du casque, afin de traiter les flux et entrées en seulement 12 millisecondes pour produire une vue cohérente de l’environnement.

Apple améliore aussi l’autonomie, portée à 2h30 en usage classique et 3 heures en lecture vidéo – soit un gain de 30 minutes dans les deux cas. Aucun changement en revanche du côté de la batterie externe, qui reste identique et connectée de la même manière au Vision Pro. Pour des sessions plus longues, il faudra brancher la batterie sur secteur – ou à une autre batterie.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Même sans refonte de design ni baisse de prix, le calendrier de cette mise à jour semble logique.

La puce M2 reste encore très performante sur le Vision Pro actuel, mais cette évolution vers le M5 apporte davantage de marge pour l’avenir, surtout alors que la concurrence s’organise. Samsung a d’ailleurs prévu une présentation officielle de son casque Android XR « Project Moohan » le 21 octobre 2025, au design très proche du Vision Pro.

Pour les personnes déjà équipées ou qui envisagent l’achat, le nouveau bandeau Dual Knit pourrait régler un problème bien identifié : celui du confort. Et bonne nouvelle, cet accessoire n’est pas réservé à la version M5, il est compatible avec les deux générations du casque.

visionOS 26 a apporté de nombreuses améliorations, avec des performances accrues, et une vague de contenus immersifs est annoncée. On attend notamment l’arrivée des sports en direct au format Apple Immersive : certains matchs NBA des Los Angeles Lakers seront diffusés en direct dans ce format d’ici 2026.