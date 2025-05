Le MateBook pliable de Huawei, inspiré des films d'espionnage, marque le futur des ordinateurs portables

Huawei a dévoilé son nouveau MateBook Fold Ultimate Design lors du salon Computex 2025

Il est équipé d’un écran OLED de 18 pouces et d’un nouveau mécanisme pliable conçu pour rivaliser avec la concurrence

Disponible uniquement en Chine pour l’instant, il pourrait arriver sur les marchés internationaux prochainement

Le Computex 2025 bat son plein, et il ne fallait pas attendre longtemps avant qu’un grand nom de la tech présente un appareil capable de redéfinir le design des ordinateurs portables – et celui-ci mérite clairement qu’on garde un œil dessus.

Sur son site officiel (traduction du chinois), Huawei a annoncé le lancement du MateBook Fold Ultimate Design, un ordinateur doté d’un écran OLED 3K de 18 pouces une fois déployé, tournant sous Harmony OS 5. Contrairement à d'autres modèles pliables comme le Zenbook Duo d’Asus, celui-ci se déplie en un écran unique.

Concrètement, il ne s’agit pas de deux écrans reliés par une charnière classique, mais d’une charnière en forme de goutte d’eau permettant une ouverture fluide et une surface totalement plane, offrant ainsi une expérience 18 pouces complète. Ce mécanisme représente sans doute une avancée face au nouveau Surface Pro de Microsoft, qui se présente comme une tablette, mais devient un 2-en-1 avec son clavier (vendu séparément).

En mode ordinateur portable, l’utilisateur dispose d’un écran OLED de 13 pouces, avec clavier tactile ou clavier physique fourni dans la boîte. Pourtant, le MateBook Fold Ultimate Design dépasse le simple concept de 2-en-1 : il peut se transformer, en quelques secondes, en grand écran portable de 18 pouces pour une utilisation plus détendue.

Une fois fermé, l’appareil adopte un look élégant et fin, façon carnet de notes ou agenda, comme s’il avait été conçu pour passer inaperçu – un choix de design qui le distingue nettement de ses rivaux. Cerise sur le gâteau : il affiche une luminosité maximale de 1 600 nits et une batterie de 74,69 Wh – deux arguments qui, à eux seuls, suffiraient à en faire un produit phare.

Si nous ne savions pas ce que c'est vraiment, nous pourrions facilement dire qu'il s'agit d'un simple bloc-notes... (Image credit: Huawei)

Selon Ming-Chi Kuo, analyste reconnu dans le secteur, Huawei prévoit une production comprise entre 180 000 et 200 000 unités pour ce modèle. Le succès de son cycle de vie dépendra en grande partie des retours utilisateurs sur les performances logicielles.

Un point à ne pas négliger, car le MateBook Fold se positionne loin d’un produit abordable. Disponible uniquement en Chine, il démarre à 23 999 yuans, soit environ 3 000 euros. Mais pour qui peut se le permettre, ses innovations risquent d’être difficiles à ignorer.

Si c'est là l'avenir de la conception des ordinateurs portables, nous sommes prêts à l'accepter

(Image credit: Huawei)

Après avoir passé des heures sur des jeux futuristes comme Cyberpunk 2077 ou visionné des films à la Mission Impossible, difficile de ne pas voir en ce nouveau portable de Huawei un vrai tournant. Certes, d’autres marques comme Asus ont déjà tenté le coup – mais aucune n’a intégré une charnière de type goutte d’eau comme celle-ci.

Résultat : les Zenbook Duo ou Yoga Book 9i paraissent encombrants en comparaison, avec leurs deux écrans à charnières et besoin de support pour rester stables. Le MateBook Fold est le premier modèle pliable qui attire véritablement l’attention – à condition bien sûr d’avoir le budget.

Seul bémol : son prix risque fort de dépasser plusieurs milliers d’euros s’il est commercialisé hors de Chine. Mais en cas de succès, il ne serait pas surprenant de voir Huawei entraîner dans son sillage d’autres fabricants – et ce serait une excellente nouvelle.