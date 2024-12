ChatGPT ouvre son moteur de recherche conversationnel à tous

La huitième journée des 12 jours d’OpenAI a été plus courte que les précédentes, réduite de plusieurs minutes. Cette brièveté correspond bien à l’annonce faite par Kevin Weil, le directeur produit d’OpenAI, et son équipe concernant ChatGPT Search. Contrairement à la fonction Projets dévoilée vendredi, la majorité des utilisateurs d’Internet connaît déjà le concept de recherche en ligne.

Cela dit, il y avait tout de même des nouveautés intéressantes pour les utilisateurs de ChatGPT, notamment ceux qui ne souscrivent pas à l’abonnement. Initialement, seule la version Plus de ChatGPT donnait accès à la recherche lorsqu’elle a été lancée en bêta il y a quelques mois. Désormais, cette fonctionnalité est accessible à tous, à condition de se connecter à son compte.

(Image credit: Future)

Et il ne s’agit pas exactement de la même version de ChatGPT Search à laquelle les abonnés avaient accès jusqu’ici. OpenAI affirme que cette recherche est désormais plus performante et plus précise. Lorsqu’une question est posée, l’intelligence artificielle décide si elle doit récupérer des données récentes sur le web ou répondre en se basant sur ses connaissances existantes. Les résultats incluent des aperçus de pages web, des images, et même des vidéos visionnables directement dans la conversation, ce qui pourrait réduire le besoin d’ouvrir plusieurs onglets.

Les utilisateurs de l’application mobile ChatGPT remarqueront également une meilleure intégration de la recherche sur Android et iOS. La version iOS propose même un lien direct avec Apple Plans pour fournir des itinéraires. De plus, la recherche est maintenant compatible avec le mode vocal sur l’application mobile, permettant d’effectuer des recherches sans taper.

(Image credit: Future)

Search AI

Imaginons une envie soudaine de sushi : ChatGPT peut servir de guide local en répondant à une question comme « Où trouver un bon restaurant de sushi près d’ici ? ». Il propose des options avec photos, liens et itinéraires, grâce à l’intégration avec Apple Plans sur iOS. Puisque ChatGPT utilise des informations actualisées, il peut aussi aider à trouver des adresses saisonnières.

Une question comme « À quelle heure ferme le marché de Noël ? » permettra d’obtenir des horaires précis et des détails pour éviter toute déconvenue. Depuis le confort d’un canapé, il est également possible de demander « Quel est un bon film comique sur Netflix ? » et même de visionner la bande-annonce directement dans la conversation.

Grâce à la connexion avec le mode vocal, il est possible d’interagir sans utiliser les mains. Par exemple, en pleine préparation culinaire, une demande orale pour une recette ou une conversion de mesures suffit, et ChatGPT répond tout en laissant les mains libres pour remuer la casserole.

ChatGPT Search ne remplacera peut-être pas immédiatement les moteurs de recherche classiques, mais son style conversationnel apporte une nouveauté appréciable. Naturellement, OpenAI n’est pas seul dans la course à la recherche alimentée par l’intelligence artificielle : d’autres outils comme Perplexity, Claude ou encore Google Gemini proposent leurs propres déclinaisons.

Malgré cela, ChatGPT Search reste une belle avancée dans le cadre des 12 jours d’OpenAI, promettant une annonce plus orientée développeurs dès demain. On verra si l’entreprise réserve des surprises encore plus excitantes pour clore l’événement.