Il pulvérise un concours mondial avec… un simple appareil Canon de 5 ans
Personne ne s’attendait à ce vainqueur.
- Les lauréats du concours International Landscape Photographer of The Year 2025 ont été dévoilés
- L’image primée, spectaculaire, a été capturée par le photographe autrichien Lukas Trixl à New Plymouth, sur l’île du Nord, en Nouvelle-Zélande
- L’appareil choisi par Lukas pour ce cliché était le Canon EOS R5
Les résultats du concours International Landscape Photographer of The Year 2025 sont tombés cette semaine, et un détail saute aux yeux : les appareils utilisés par les lauréats sont familiers.
L’image gagnante, une scène presque préhistorique montrant une montagne enneigée située à New Plymouth, sur l’île du Nord néo-zélandaise, a été capturée par le photographe autrichien Lukas Trixl.
Lukas a utilisé un appareil photo hybride Canon EOS R5 pour réaliser ce cliché impressionnant. Il associe cet appareil à plusieurs objectifs : Canon RF 14-35mm F4 IS USM, Laowa 12mm Zero-D f2.8, Canon EF 70-200mm F2.8 et Canon RF 200-800mm. Avant cela, il utilisait un reflex Canon Rebel T7 (connu sous le nom d’EOS 2000D hors des États-Unis).
Cette annonce survient peu après celle des résultats du concours Wildlife Photographer of The Year 2025, également marqué par la forte présence du Canon EOS R5 – bien que le grand gagnant de ce concours ait utilisé un reflex datant de 11 ans, le Nikon D810.
L’autre prix majeur de l’édition ILPOTY 2025, celui du meilleur portfolio, a été attribué à J. Fritz Rumpf, qui s’est appuyé sur un reflex Nikon D850, un hybride Nikon Z7 II et un drone DJI Mavic 3 pour composer sa sélection de clichés de paysages.
Un point commun émerge donc entre les lauréats de ces concours : le matériel professionnel ancien a encore de beaux jours devant lui. Malgré ses cinq ans et la sortie du Canon EOS R5 Mark II, l’EOS R5 reste un appareil d’exception. Et les reflex évoqués sont encore plus anciens.
Autre bonne nouvelle pour celles et ceux qui rêvent de concours photo mais pensent ne pas avoir l’équipement nécessaire : il n’est pas toujours utile de casser sa tirelire. Le Canon EOS R5, par exemple, a vu son prix chuter à des niveaux historiquement bas à la suite des promotions du Black Friday – une conséquence directe de son statut de modèle « ancien ».
Sorti en juillet 2020, le Canon EOS R5 reste, plus de cinq ans après, un appareil prisé par les professionnels – comme en témoignent les résultats des grands concours photo de 2025. Son boîtier compact et robuste, ses clichés nets en 45 MP, sa stabilisation intégrée puissante et son autofocus fiable comptent parmi les nombreuses qualités qui en font un appareil de choix pour les photographes exigeants.
Il est possible d’admirer ci-dessous l’image primée de Lukas Trixl au concours ILPOTY 2025, prise avec l’EOS R5.
