Le top 2025 de la photo est tombé : oubliez les hybrides, vive les compacts !

Yodobashi Camera a partagé la liste de ses appareils photo et objectifs les plus vendus en 2025

Les palmarès sont largement dominés par les appareils compacts et les objectifs à zoom

Le Fujifilm X100VI reste en tête du classement, deux ans après sa sortie

Il a été possible de découvrir l’intérieur de Yodobashi Camera, le plus grand magasin de matériel photo du Japon – et même du monde. Une expérience marquante pour tout amateur, tant les rayons regorgent d’équipements récents et anciens.

La visite de Yodobashi Camera s’est faite à Tokyo, lors du lancement du Fujifilm X100VI. Cet appareil avait enregistré un nombre record de précommandes à son annonce, devenant le compact préféré de nombreux experts. Deux ans plus tard, il reste en tête du classement des meilleures ventes, selon les dernières données publiées par Yodobashi.

La liste des meilleures ventes révèle une tendance surprenante : les appareils compacts font leur grand retour. Dix-huit des vingt modèles les plus vendus sont des compacts. Les deux autres sont des bundles autour du même appareil dédié au vlogging, le Sony ZV-1 II (un hybride à monture E qui, en réalité, est plus petit que certains compacts de la liste).

Ce constat peut sembler logique – les appareils les plus abordables se vendent en plus grand nombre que les hybrides haut de gamme. Mais voilà : plusieurs modèles compacts premium présents dans le classement coûtent plusieurs milliers d’euros, comme le Fujifilm GFX100RF, le Sony RX1R III ou encore le Leica Q3. Le prix n’est donc clairement pas le seul facteur.

Malgré les avancées de la photo sur smartphone, les compacts continuent de séduire les passionnés de photographie.

La liste des objectifs les plus vendus réserve aussi des surprises : aucun objectif fixe n’y figure. Les vingt références sont toutes des zooms, avec en tête le Sony FE 24-70mm F2.8 GM II (suivi en troisième position par le 70-200mm F2.8 GM II), tandis que Canon signe une performance remarquable avec sept objectifs classés.

Détail des meilleures ventes 2025 :

L'objectif professionnel Sony FE 24-70 mm F2.8 GM II a été lancé en 2022, mais figure en tête de la liste des objectifs les plus vendus par Yodobashi en 2025. (Image credit: Sony)

Voici les appareils photo les plus vendus chez Yodobashi Camera en 2025 :

Fujifilm X100VI – également cité comme meilleur compact dans les classements spécialisés Canon PowerShot SX740 HS – un zoom de voyage compact datant de six ans Panasonic Lumix ZS99 / TZ99 – réédition d’un zoom de voyage compact Ricoh GR IV – dernière version du compact APS-C à focale fixe de Ricoh Fujifilm X half – modèle demi-format inspiré de la photo argentique Sony ZV-1 II – seul hybride du classement, conçu pour le vlogging, à monture E Ricoh GR IIIx – génération précédente du GR, avec focale de 40mm f/2.8 OM System Tough TG-7 – référence incontestée en matière d’appareil étanche Sony ZV-1 II Shooting Grip Kit – version avec accessoires de l’appareil de vlogging Kodak PixPro C1 – appareil compact très basique à petit prix Fujifilm GFX100RF – boîtier moyen format aux performances photo de référence Canon IXY 650 – réédition récente avec recharge USB-C Sony RX1R III – capteur plein format 61MP, dix ans après le RX1R II Leica D-Lux 8 – compact haut de gamme de Leica, capteur Micro 4/3 Canon PowerShot G7 X Mark III – compact orienté vlogging, populaire sur TikTok Canon PowerShot V1 – successeur du G7 X III, avec capteur plus grand Nikon Coolpix P950 – bridge à zoom optique x83 Leica Q3 – compact plein format 61MP avec objectif fixe 28mm f/1.7 Nikon Coolpix P1100 – bridge à zoom optique record de x125 Sony Cyber-shot RX100 VII – compact polyvalent avec zoom, toujours performant

Et les objectifs les plus vendus par Yodobashi Camera en 2025 étaient :

Sony FE 24-70mm F2.8 GM II Nikon Nikkor Z 24-120mm f/4 S Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (monture E) Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM Nikon Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR Hasselblad XCD 2.8-4/35-100E Nikon Nikkor Z 28-400mm f/4-8 VR Nikon Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary (monture E) Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | Contemporary (monture RF) Canon RF 24-105mm F4 L IS USM Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (monture E) Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II | Art (monture E)

Comment interpréter ces classements ?

Les passionnés de photo semblent privilégier des compacts haut de gamme, peu encombrants et sans limite budgétaire, tout en équipant leurs hybrides d’objectifs zoom professionnels.

Ce second point en dit long sur la qualité actuelle des zooms pour hybrides : le besoin de recourir à une focale fixe pour viser la meilleure qualité n’est plus aussi pressant, tant la polyvalence des zooms est plébiscitée.