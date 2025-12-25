Sony WF-1000XM6 : les écouteurs les plus attendus de 2026 ?

Les écouteurs Sony WF-1000XM6 refont surface en ligne, avec des versions noire et argent listées

Des embouts de rechange ont été repérés sur le site d’un revendeur spécialisé

La date de disponibilité annoncée est fixée à février 2026

Espérons que Sony ne se reconvertisse jamais dans les services de renseignement : la marque peine sérieusement à garder ses secrets. Les écouteurs non annoncés fuitent depuis des mois, y compris via l’application officielle Sony Sound Connect. Cette semaine, un revendeur semble même avoir révélé les coloris disponibles ainsi qu’une mise sur le marché imminente.

La fuite provient des observateurs attentifs du Walkman Blog, qui ont repéré deux fiches de pièces détachées pour les écouteurs WF-1000XM6 sur le site du revendeur Encompass Parts. Si ces informations s’avèrent exactes, le lancement ne serait plus qu’à quelques semaines.

Sony WF-1000XM6 : que révèle cette nouvelle fuite ?

Encompass Parts est un revendeur spécialisé dans les pièces détachées pour un large éventail de produits. Son site a publié des pages dédiées à des pièces de remplacement pour les versions noire et argentée des WF-1000XM6.

Fait étonnant, les liens partagés par le Walkman Blog renvoient désormais vers une page bloquée, signalant que l’accès est restreint pour cause de « protection contre des attaques en ligne ». Ce blocage n’avait visiblement pas encore été mis en place lors de la consultation initiale par le blog.

Tandis qu’Encompass tente de verrouiller les accès, le Walkman Blog a pris soin de capturer des captures d’écran : les embouts en silicone pour les WF-1000XM6 sont listés avec une date d’expédition au 27 février 2026. Ce qui nous place à seulement neuf semaines de l’échéance.

Comme toujours avec les fuites, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Il n’est pas exclu que cette date soit purement indicative, mais elle paraît tout de même très précise pour un simple champ générique.

Si cette échéance s’avère exacte, une présentation pourrait même intervenir lors du CES 2026. À défaut d’une annonce officielle de Sony, d’autres fuites plus détaillées pourraient émerger, d’autant que les produits doivent être expédiés aux distributeurs bien avant leur mise en rayon – ce qui multiplie les risques de fuites.

Pour les plus impatients, les Sony WF-1000XM5 bénéficient actuellement de fortes remises. Mais la véritable concurrence des XM6, selon de nombreux observateurs, viendra surtout des excellents Technics EAH-AZ100.