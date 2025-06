Apple vient de dévoiler deux nouvelles fonctionnalités pour les AirPods lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025, au cours de laquelle les prochaines mises à jour logicielles pour iPhone, Apple Watch, Mac et d'autres appareils ont été présentées.

Parmi ces nouveautés, certains des meilleurs modèles d’AirPods sont concernés : les AirPods Pro 2, les AirPods 4 et les AirPods 4 avec réduction de bruit active bénéficieront de deux nouvelles fonctions dans le cadre des prochaines mises à jour.

La première est un enregistrement audio « qualité studio », la seconde est une fonction de « télécommande pour appareil photo ». Deux ajouts modestes comparés au mode appareil auditif révélé l’année dernière, mais qui pourraient s’avérer utiles au quotidien.

Seuls ces trois modèles sont concernés, car ils sont les seuls à embarquer la puce H2. Même les récents AirPods Max avec port USB-C n’en profiteront pas, car leur architecture repose encore sur l’ancienne puce H1.

Voici les informations partagées par Apple à ce sujet.

Enregistrement audio qualité studio

La première nouveauté promet une meilleure qualité sonore lorsqu’un micro d’AirPods est utilisé pour enregistrer ou passer un appel. D’après Apple, « les intervieweurs, les podcasteurs, les chanteurs et d’autres créateurs pourront enregistrer leur contenu avec une meilleure qualité de son, même en déplacement ou dans des environnements bruyants grâce à l’isolation vocale ».

Mais il ne sera pas nécessaire d’être créateur de contenu pour en profiter. Apple précise que « les utilisateurs bénéficieront aussi d’une voix plus naturelle et plus claire lors des appels sur iPhone, FaceTime ou via les applications compatibles avec CallKit », ce qui pourrait bien inclure les appels WhatsApp. Cette amélioration sera également valable pour les mémos vocaux, les applications de prise de vue vidéo et les outils de dictée.

La qualité vocale et micro de chaque paire d’écouteurs recommandée est systématiquement testée, et il sera intéressant de mesurer les effets de cette évolution, d’autant que la qualité des voix avait déjà été renforcée sur les AirPods Pro 2.

Commande de l’appareil photo

Apple indique que « capturer du contenu à distance devient plus simple que jamais grâce à la télécommande appareil photo ». Il sera désormais possible d’appuyer longuement sur la tige des AirPods pour déclencher une photo ou démarrer une vidéo, puis de renouveler l’action pour arrêter l’enregistrement.

Apple met en avant la possibilité d’écouter une bande-son en dansant comme principal avantage de cette fonction. Mais même sans suivre la dernière tendance TikTok, cette option semble réellement pratique si elle fonctionne aussi lorsque les écouteurs ne sont pas dans les oreilles, pour prendre par exemple une photo de groupe.

Quelques zones d’ombre subsistent : aucune précision pour le moment sur une utilisation hors oreille, ni sur le fonctionnement exact du geste (photo ou vidéo), ni sur la possibilité de personnaliser la commande (peut-être qu’une oreille pourrait être attribuée à chaque action ?).

Il semblerait que cette fonctionnalité aurait pu également être proposée aux AirPods 3 ou aux premiers AirPods Pro. La nécessité de la puce H2 paraît discutable, mais Apple n’a annoncé cette nouveauté que pour les modèles AirPods 4 et AirPods Pro 2.

