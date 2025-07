Bêta publique iOS 26 : les nouveautés des AirPods Pro 2 à essayer – et les raisons de les tester avec prudence

La bêta publique pour les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 est désormais disponible

Comme toujours avec les versions bêta, chacun est invité à l’installer à ses risques et périls

Elle nécessite iOS 26, iPadOS 26 ou macOS 26

La semaine dernière, Apple a ouvert son programme de bêta publique pour l’ensemble de ses nouveaux systèmes d’exploitation, permettant d’accéder en avant-première aux futures mises à jour qui sortiront officiellement plus tard dans l’année.

Et une version bêta du logiciel des AirPods est également proposée. Un fait assez rare, puisque Apple ne publie généralement pas de version bêta pour les AirPods. Cette mise à jour est disponible au même endroit que les autres bêtas : beta.apple.com, via les bêtas publiques d’iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. Un guide d’installation pour la bêta d’iOS 26 est d’ailleurs disponible pour ceux qui souhaitent s’y essayer.

Faut-il se lancer ? Oui… mais aussi non.

Commençons par le traditionnel avertissement lié aux bêtas.

Pour obtenir la version bêta des AirPods, vous devez disposer de la version bêta pour développeurs ou publique d'iOS 26 / iPadOS 26 / macOS 26. (Image credit: Apple)

Installer une version bêta peut entraîner des dysfonctionnements imprévus

Un logiciel en version bêta reste un logiciel inachevé. En cas de problème, Apple n’en assume aucune responsabilité. Certaines applications peuvent se comporter étrangement, des bugs — mineurs ou majeurs — peuvent apparaître, et surtout, il ne semble pas exister de méthode pour revenir en arrière une fois le firmware des AirPods mis à jour. Si l’expérience se dégrade, il faudra patienter jusqu’à une future mise à jour corrective.

Autre point à garder à l’esprit : pour bénéficier de la mise à jour des AirPods, il est impératif d’installer la bêta d’iOS 26, iPadOS 26 ou macOS 26. Une opération à ne pas prendre à la légère, surtout si l’appareil concerné est utilisé au quotidien. En cas de blocage total, pourrait-on vraiment s’en passer ?

Ceci étant dit…

Que contient la nouvelle bêta des AirPods, et quels modèles sont compatibles ?

Cette version bêta est uniquement destinée aux AirPods Pro 2, AirPods 4 et AirPods 4 avec réduction de bruit active (ANC). Il semble que les nouvelles fonctions testées nécessitent toutes la puce H2 présente dans ces modèles.

Cinq nouveautés principales sont annoncées :

Détection du sommeil, capable de mettre la lecture audio en pause automatiquement lorsqu’un endormissement est détecté

Enregistrement vocal en qualité « studio »

Contrôle de l’obturateur photo et déclenchement vidéo à distance

Basculement automatique plus intelligent avec CarPlay

Amélioration de la qualité audio lors des appels

Des options supplémentaires seront accessibles dans les Réglages, pour activer ou désactiver certaines de ces fonctions, comme la détection du sommeil ou le contrôle de l’appareil photo.

(Image credit: Future)

Il faut tout d’abord installer la bêta publique d’iOS 26, iPadOS 26 ou macOS 26 via beta.apple.com. Une fois cela fait, ouvrir le boîtier des AirPods et les connecter comme d’habitude.

Dans l’application Réglages, la page dédiée aux AirPods devrait afficher un message signalant la disponibilité d’une mise à jour logicielle bêta.

Si cette étape est ignorée, une section “Mises à jour bêta” apparaîtra plus bas dans les réglages des AirPods. Il suffira alors d’activer l’option, en basculant le bouton sur vert. La mise à jour s’installera, à condition que les AirPods restent connectés et à proximité.