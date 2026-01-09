Google TV fait peau neuve avec Gemini et bénéficie d'une multitude de nouvelles améliorations

Gemini pour Google TV ajoute de nouvelles fonctionnalités visuelles et vocales

Les utilisateurs peuvent remixer leurs photos personnelles, créer des vidéos générées par IA et explorer des sujets complexes grâce aux « Deep Dives » narrés

La mise à jour sera d’abord disponible sur les téléviseurs TCL

Les Google TV s’apprêtent à accueillir une version enrichie de l’assistant Gemini, dotée de nombreuses nouveautés. Présentée au CES cette année, cette nouvelle version vise à transformer Gemini en bien plus qu’un outil de recherche vocale. L’objectif affiché par Google : faire de Gemini un véritable compagnon de conversation pendant le visionnage.

La mise à jour commencera à être déployée sur certains modèles TCL équipés de Google TV. Ce nouveau Gemini se veut plus visuel et interactif. Il pourra fournir des réponses complètes illustrées d’images et de vidéos. Une fonction « Deep Dive » permettra même d’approfondir les requêtes complexes avec une narration par IA et des visuels interactifs.

L’assistant pourra aussi résoudre automatiquement certains désagréments courants. Un écran trop sombre ou des dialogues masqués par la musique ? Il suffira de le signaler à Gemini, qui ajustera alors le son ou la luminosité sans passer par les menus. De quoi séduire ceux qui souhaitent éviter d’interrompre leur film.

Sur le plan personnel, Gemini pourra accéder à la bibliothèque Google Photos depuis la TV. Il sera ainsi possible d’afficher à la demande des photos ou des albums. L’option Remix de Google Photos, qui applique des filtres alimentés par l’IA, sera également disponible.

Pour aller plus loin, Gemini sur Google TV pourra générer ou modifier des images à la voix en s’appuyant sur le nouveau modèle Nano Banana. Même principe pour la création de courtes vidéos, via Google Veo. Les mêmes outils accessibles sur smartphone ou ordinateur seront désormais disponibles depuis le téléviseur.

Gemini TV

Google semble vouloir faire en sorte que Gemini comprenne précisément ce qui se passe à l’écran, afin d’aider l’utilisateur à aller plus vite et plus loin. Concrètement, cela pourrait signifier obtenir les scores sportifs en direct ou expliquer une notion scientifique à un enfant sans avoir à naviguer dans des menus ou jongler entre les applications.

L’intention est claire : placer Gemini sur tous les écrans, y compris celui du salon, pour en faire un assistant de référence, même lors du visionnage de contenus. Intégrer Gemini aux téléviseurs permettra de mesurer à quel point ce type d’IA peut s’imposer comme un élément discret mais utile du quotidien.

Reste à savoir si Gemini deviendra vraiment ce compagnon de confiance que Google espère. Mais une chose est sûre : la bataille entre assistants IA et plateformes de maison connectée s’ouvre désormais aussi sur l’écran principal du foyer.