« Mon modèle préféré » : Sam Altman encense GPT-5.4… puis révèle ses failles

Sam Altman affirme que GPT-5.4 est « son modèle préféré avec lequel discuter » et représente une avancée pour la personnalité de ChatGPT

OpenAI reconnaît toutefois que le modèle présente encore trois faiblesses notables, notamment en matière de goût en design, de compréhension du contexte réel et d’exécution complète des tâches

Ces déclarations suggèrent qu’OpenAI accorde désormais autant d’importance à l’expérience d’utilisation de ChatGPT qu’à sa puissance brute

Dans une récente publication sur X, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a décrit le nouveau ChatGPT-5.4 comme « mon modèle préféré avec lequel discuter ! », tout en reconnaissant que les précédents modèles de cinquième génération n’avaient pas été irréprochables en matière d’interaction humaine. « Nous avons manqué notre objectif concernant la personnalité du modèle pendant un certain temps, donc c’est particulièrement satisfaisant d’avancer enfin dans la bonne direction », a-t-il ajouté.

L’expression « pendant un certain temps » semble faire référence au débat autour de la personnalité de ChatGPT, qui poursuit OpenAI depuis le retrait du populaire modèle ChatGPT-4o en novembre dernier. De nombreux utilisateurs estimaient que 4o possédait une personnalité nettement plus réussie que les modèles GPT de cinquième génération qui ont suivi.

Des campagnes appelant au retour du modèle 4o sont menées depuis son retrait le 13 février 2026, malgré la large disponibilité des modèles GPT de cinquième génération.

OpenAI a récemment lancé les nouveaux modèles GPT-5.3 Instant et GPT-5.4 Thinking, et c’est ce modèle 5.4 qu’Altman considère comme ayant la meilleure personnalité, tout en étant particulièrement performant en programmation.

GPT-5.4 is great at coding, knowledge work, computer use, etc, and it's nice to see how much people are enjoying it.But it's also my favorite model to talk to! We have missed the mark on model personality for awhile, so it feels extra good to be moving in the right direction.March 7, 2026

Le meilleur modèle au monde

Dans une autre publication sur X, Altman a toutefois reconnu que GPT-5.4 présentait encore certaines faiblesses et a indiqué qu’OpenAI travaillait à les corriger. Sa réponse faisait suite à une publication de Matt Shumer, manifestement enthousiaste à propos de GPT-5.4, affirmant que 5.4 est « le meilleur modèle au monde, et de loin », avant d’ajouter : « Il est si performant que la question “quel modèle devrais-je utiliser ?” semble presque dépassée. »

Shumer a néanmoins listé trois faiblesses précises.

« Le sens du design en front-end est très en retard par rapport à Opus 4.6 et Gemini 3.1 Pro. Pourquoi est-ce si difficile à corriger ? @OpenAI, une fois ce point réglé, il n’y aura littéralement plus aucune raison d’utiliser un autre modèle. S’il vous plaît, faites-le !

Il peut encore passer à côté d’éléments évidents du contexte réel. Par exemple, il a été chargé d’organiser un itinéraire de voyage. À première vue, tout semblait parfait, mais il n’a pas pris en compte le fait que les lieux sélectionnés seraient envahis par des étudiants en vacances de printemps. Il a donc fallu relancer la requête depuis le début avec davantage de contexte.

Lors des tests au sein d’OpenClaw, il s’arrêtait régulièrement avant d’avoir terminé les tâches. Cela devrait être corrigé rapidement, mais cela mérite d’être signalé. »

En réponse, Altman a publié avec enthousiasme : « Nous serons en mesure de corriger ces trois points ! »

L’expression « frontend taste » peut interroger. Elle semble faire référence au sens du style et de l’esthétique du modèle lorsqu’il génère des interfaces utilisateur, par exemple pour des applications web, ce qui touche directement au domaine du développement.

Bien que les capacités de programmation de GPT-5.4 soient saluées, les interfaces produites sembleraient moins soignées, moins modernes ou moins attractives visuellement que celles générées par des concurrents comme Claude ou Gemini.

Les deux autres critiques apparaissent plus directes. Quant à OpenClaw, il s’agit d’un système open source conçu pour automatiser des charges de travail liées à l’IA sur un grand nombre de Mac, notamment des clusters de Mac mini. Il permet de combiner plusieurs machines pour exécuter ou entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

La popularité d’OpenClaw est d’ailleurs accusée de contribuer à des tensions dans la chaîne d’approvisionnement des Mac mini.

Plus que tout, cet échange laisse entendre qu’OpenAI se concentre désormais sur le ressenti à l’usage de ChatGPT, et non plus uniquement sur ses performances théoriques. Cet aspect est significatif, car de nombreuses critiques visant les modèles GPT de cinquième génération ne portaient pas tant sur leurs capacités que sur leur personnalité, jugée trop robotique, trop neutre ou excessivement complaisante.

Les publications d’Altman suggèrent qu’OpenAI considère désormais le ton et la personnalité comme des éléments centraux, et non secondaires, dans la conception d’un modèle GPT avec lequel les utilisateurs ont réellement envie d’échanger.