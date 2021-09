iPhone 13:n ennakkomyynti käynnistyi – näiltä myyjiltä voit ostaa Applen uudet puhelimet

Apple julkisti yhtiön uudet iPhone 13 -puhelimet alkuviikosta, ja nyt kaikki neljä uutta mallia ovat saapuneet viimein ennakkotilattavaksi.

Suomessa odotetut uudet mallit ovat saapuneet käytännössä kaikkien isompien jälleenmyyjien varastoon. Myyjäliikkeiden osalta riittääkin valinnanvaraa, kun kukin yrittää houkutella asiakkaat juuri omaan verkko- tai kivijalkakauppaan.

Mutta mikä neljästä uudesta iPhone 13:sta kannattaa sitten tilata? Edullisinta mallia etsiville iPhone 13 mini on luonnollisesti houkuttelevin ja pienin vaihtoehto, sillä siinä on ainoastaan 5,4 tuuman näyttö. Siten se on pienempi kuin monet muut vastaavilla ominaisuuksilla varustetut lippulaivamallit.

Perusmallin iPhone 13 tarjoaa puolestaan aavistuksen korkeammalla hintalapulla varustettuna myös hivenen kookkaamman puhelimen. Lisäksi siinä on parempi akkukesto sekä muutamia parannuksia näyttöön.

Jos budjetti ei ole kuitenkaan este, silloin suosittelemme siirtymään Applen tämän vuoden lippulaivamallien kimppuun. iPhone 13 Pro ja Pro Max ovat yhtiön suorituskykyisimmät puhelimet koskaan. Niissä on kolme kameraa, valtava akku sekä isot mykistävät näytöt. Applen faneille nämä ovatkin omiaan uudeksi jokapäiväiseksi käyttölaitteeksi.

Minkä tahansa mallin lopulta valitsetkaan, olemme listanneet alle muutamia kotimaisia jälleenmyyjiä, joilta voit hankkia uudet iPhone 13 -puhelimet heti ensimmäisten joukossa 24. syyskuuta.

Mistä voit ennakkotilata iPhone 13:n, 13 minin, Pron ja Pro Maxin:

Millaisia uudet iPhone 13 -puhelimet ovat?

iPhone 13 mini:

Applen neljästä uudesta iPhone 13 -mallista pienin on myös edullisin vaihtoehto, ja sopii parhaiten niille, jotka haluavat käyttää puhelinta yhdellä kädellä.

Pienestä koostaan huolimatta siinä on monet samat ominaisuudet kuin iPhone 13:ssa. Puhelimessa on uusi A15 Bionic -järjestelmäpiiri, MagSafe-tuki, kaksi kameraa (laajakulma ja ultralaajakulma) sekä sama keraaminen suojalasi.

iPhone 13:

iPhone 13 on nelikon perusmalli, joka sijaitsee ominaisuuksiltaan Pro- ja mini-mallien välissä. Se säilyy vielä melko edullisena ja tarjoaa kattavat ominaisuudet, minkä lisäksi se on fyysisesti kookkaampi kuin mini.

Pikkusisaruksensa lailla iPhone 13:ssa on Applen A15 Bionic -järjestelmäpiiri, sama kestävä suojalasi, kaksi kameraa ja monia muita ominaisuuksia. Isoimmat erot miniin ovat isompi ja kirkkaampi näyttö sekä kookkaampi akku.



iPhone 13 Pro:

Asteen laadukkaampi iPhone 13 Pro tuo jo yhtälöön muutamia tärkeitä parannuksia. Ilmeisin näistä on kolmas kamera sekä vieläkin kirkkaampi ja isompi näyttö.

iPhone 13 Prossa on kolme 12 megapikselin kameraa, joissa on uudet kennot ja linssit. Apple väittää, että pääkamera olisi jopa 2,2 kertaa parempi hämäräkuvauksessa kuin viime vuoden iPhone 12 Pro.

Näyttö on Super Retina XDR, jossa on 1 200 nitin maksimikirkkaus, eli se olisi noin 25 % kirkkaampi ulkona käyttäessä. Lisäksi näytöissä on 120 Hz virkistystaajuus, ja akku on kookkaampi kuin kahdessa pienemmässä mallissa.

iPhone 13 Pro Max:

Viimeiseksi jää Applen suorituskykyisin lippulaivamalli: iPhone 13 Pro Max. Monin tavoin se on samanlainen puhelin kuin iPhone 13 Pro, mutta siinä on muutamia pieniä parannuksia Max-lisänimen lunastamiseksi.

Oleellisin näistä on kookkaampi näyttö, joka on huikeat 6,7 tuumaa. Siten se on lähes yhtä iso kuin Samsung Galaxy S21 Ultrassa.

Myös akkua on kasvatettu, mutta muutoin puhelin on hyvin samankaltainen Pro-mallin kanssa. Molemmat käyttävät samaa järjestelmäpiiriä, kameroita ja käytännössä identtisiä näyttöjä. Lisäksi ne tukevat niin ikään MagSafea.