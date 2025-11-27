Apple on syrjäyttämässä Samsungin puhelinmarkkinoiden kuninkaana
Omenalogo loistaa kirkkaimmin
- Apple on napannut vuoden 2025 puhelinmyynneistä 19,4 %
- Apple on ohittamassa Samsungin
- Samsung on ollut markkinaykkönen peräti 14 vuoden ajan
Vuosi 2025 on tarkoittamassa merkittävää muutosta älypuhelinmarkkinoiden voimasuhteisiin. Tuoreimpien tietojen mukaan Apple on nappaamassa listan kärkipaikan, jota Samsung on pitänyt nimissään peräti 14 vuoden ajan.
Arvion takana ovat Counterpoint ja The Verge. Kyseessä on edelleen ennuste, mutta Applen kerrotaan olevan 243 miljoonan toimitetun puhelimen tahdissa. Tämä tarkoittaisi 19,4 prosentin markkinaosuutta.
Samsung olisi näillä lukemilla jäämässä prosenttiyksikön päähän, sillä yhtiön uskotaan myyvän 235 miljoonaa puhelinta. Sinänsä lukema on edelleen erinomainen, sillä Applen menestys on tarkoittamassa peräti 3,3 % nousua puhelinmyyntien kokonaismäärään.
Merkittävin syy nousseisiin lukemiin on iPhone 17 sekä sen sisarmallit. Counterpointin mukaan Apple on myynyt iPhone 17 -perusmallia sekä iPhone Air -uutuutta 12 prosenttia enemmän kuin kaikkia neljää iPhone 16 -mallia vuotta aiemmin samaisella ajanjaksolla. Tätä voi pitää todella vaikuttavana tuloksena, sillä iPhone Airin myyntimäärien on huhuttu olleen odotettua heikommat.
iPhonet tekevät kauppansa
"Kuluttajat, jotka ostivat puhelimensa COVID-19-epidemian aikaan, ovat nyt päivittämässä laitteitaan", toteaa Counterpointin Yang Wang.
"Lisäksi vuodesta 2023 aina vuoden 2025 puoliväliin asti myytiin 358 miljoonaa käytettyä iPhonea. Myös nämä käyttäjät ovat todennäköisesti valmiita päivittämään uuteen iPhoneen tulevien vuosien aikana."
Nämä perusteet yhdessä odotettua pienemmiksi jääneiden tullimaksujen kanssa ovat nostaneet iPhone-puhelimien kiinnostavuutta. Counterpointin mukaan Apple saattaa hallita myyntitilastoa jopa vuoteen 2029 asti, joten katseet kääntyvät seuraavaksi Samsungin leiriin.
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
Samsungin myyntimäärät ovat olleet tänä vuonna nousussa, mutta suurin menestys on tullut nousevissa maissa eikä niinkään perinteisillä markkina-alueilla.
Uutisen mukaan iPhone 17e sekä taitettava iPhone nähdään vuoden 2026 aikana. Olemme myös kuulleet huhuja iPhone-malliston julkaisuaikataulun muuttumisesta ensi vuoden aikana, mikä tarkoittaisi ainoastaan Pro-mallien ilmestymistä syyskuussa.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- David NieldFreelance Contributor