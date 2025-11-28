Apple kan gå forbi Samsung som global markedsleder for første gang på 14 år – takket være iPhone 17

Den nye iPhone 17 Pro har bidratt til sterkt salg for Apple.

Apple forventes å stå for 19,4 % av det globale mobilsalget innen 2025.

Det plasserer Apple like foran Samsung.

Samsung har hatt topplasseringen i 14 år.

Et skifte er i ferd med å skje på toppen av det globale mobilmarkedet i 2025. Ifølge nye prognoser vil Apple bli den produsenten som leverer flest telefoner globalt i år, noe som i så fall setter en stopper for Samsungs 14 år lange dominans.

Dataene kommer fra analytikere hos Counterpoint Research og er publisert videre av The Verge. Dette er fortsatt prognoser, men Counterpoint anslår at Apple er på vei til å levere rundt 243 millioner telefoner i 2025, noe som tilsvarer 19,4 prosent av hele markedet.

Dette ville bety at Apple vil overgå Samsung med en liten margin. Ifølge samme rapport forventes Samsung å nå rundt 235 millioner solgte telefoner når året oppsummeres. Apples sterke resultater bidrar også til en økning på 3,3 prosent i det globale mobilsalget sammenlignet med i fjor.

En viktig forklaring sies å være sterkere enn forventet etterspørsel etter iPhone 17-serien. Ifølge Counterpoint skal Apple ha solgt 12 prosent flere enheter av iPhone 17- og iPhone Air-modellene sammenlignet med de fire iPhone 16-modellene i samme periode, selv når man tar hensyn til data om lavere salg for iPhone Air.

Fortsatt sterk etterspørsel etter iPhone

«Forbrukere som kjøpte telefoner under pandemiboomen er nå i oppgraderingsfasen», sa Counterpoint-analytiker Yang Wang.

«I tillegg ble det solgt 358 millioner brukte iPhones mellom 2023 og andre kvartal 2025. Disse brukerne vil sannsynligvis også oppgradere til nye iPhones i årene som kommer.»

Denne kombinasjonen, sammen med andre faktorer som lavere enn forventet tollsatser i noen markeder, forventes å fortsette å drive sterk etterspørsel etter iPhone i årene som kommer. Counterpoint anslår at Apple potensielt kan beholde topplasseringen frem til 2029.

I mellomtiden sies det fortsatt at Samsungs salg vil vokse i 2025, spesielt i fremvoksende markeder og mindre utviklede regioner. Dette er imidlertid ikke nok til å opprettholde den globale ledelsen, i hvert fall ikke ifølge Counterpoints data, som er basert på data fra forsyningskjeden og forhandlere.

Rapporten gir også næring til ryktene om at Apple planlegger både en iPhone 17e og en brettbar iPhone i 2026. I tillegg har det kommet rapporter om at Apple kan endre lanseringsplanen neste år, der bare Pro-modellene av iPhone 18 slippes på markedet i september.