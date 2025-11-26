Hvis det seneste prisryktet for den brettbare iPhonen er sant, er iPad mini 8 det eneste fornuftige valget

FÅ MED DEG DETTE! Ikke gå glipp av Black Week hos Komplett, med mange gode tilbud på mobiler og andre teknologiske dingser.



Sjekk ut hele Black Friday-utvalget deres her!

Den sammenleggbare iPhone-modellen kan koste 2 399 dollar.

Det er et av de høyeste prisanslagene vi har hørt så langt.

Den kan også være uten en synlig brett og ser ut til å være på vei mot lansering i 2026.

Den brettbare iPhone-modellen vil nesten helt sikkert bli dyr, men den siste prislekkasjen antyder at den kan bli enda dyrere enn noen tidligere lekkasjer har sagt.

Ifølge Fubon Research (via MacRumors) kan den brettbare iPhonen koste 2399 dollar. Det er marginalt lavere enn et tidligere estimat på 2500 dollar, men betydelig høyere enn de siste lekkasjene som pekte på enten 1800–2000 dollar eller 15 000 yuan, som tilsvarer omtrent 2110 dollar.

Så det er et bekymringsverdig høyt prisestimat, men det kan godt være sant, ettersom Fubon Research kom frem til tallet ved å analysere forsyningskjeden samtidig som de vurderte Apples marginkrav.

Men hvis dette faktisk er prisen på den brettbare iPhone-modellen, kan den bli vanskelig å selge, og ærlig talt kan det være bedre å kjøpe en iPhone med vanlig formfaktor og en iPad mini 8 (ventes å lanseres neste år) i stedet.

Den kombinasjonen kan faktisk koste mindre enn den brettbare iPhone-modellen (avhengig av hvilken iPhone du velger), og du får fortsatt to forskjellige skjermstørrelser. Så det blir interessant å se om den brettbare iPhone-modellen virkelig ender opp med å bli så dyr – og om mange vil kjøpe den hvis denne prisen viser seg å stemme.

Uten brett i skjermen og kan komme snart

Samsung Galaxy Z Fold 7 har en liten, synlig brett i skjermen. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I mer positive ordelag melder UDN (via MacRumors), i tråd med tidligere rapporter, at den brettbare iPhone-modellen kan bli den første brettbare telefonen uten en synlig brett i skjermen, noe som til en viss grad kan rettferdiggjøre prislappen.

Nettstedet rapporterer også at den brettbare modellen vil bli kalt «iPhone Fold», og at den er på vei mot en lansering i 2026 etter å ha gått inn i både teknisk validering og før-masseproduksjon i utviklingsprosessen. Så hvis du er ivrig etter å bruke over 30 000 kroner på en telefon, kan du få sjansen relativt snart.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer