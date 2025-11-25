Om det senaste prisryktet stämmer för den vikbara iPhone är iPad mini 8 det enda rimliga valet

MISSA INTE Missa inte Black Week hos Amazon, med massor av suveräna deals på iPhones och andra teknikprylar.



Den vikbara iPhone-modellen kan kosta 2 399 dollar

Det är ett av de högsta prisuppgifterna vi hört hittills

Den kan också vara utan synligt veck och verkar ligga i fas för lansering 2026

Den vikbara iPhone-modellen kommer nästan garanterat bli dyr men det senaste pristryktet antyder att den kan bli ännu dyrare än vad vissa tidigare läckor har sagt.

Enligt Fubon Research (via MacRumors) kan den vikbara iPhone komma att kosta 2 399 dollar. Det är marginellt lägre än en tidigare prognos på 2 500 dollar, men betydligt högre än de flesta senaste läckorna som pekade på antingen 1 800–2 000 dollar eller 15 000 yuan, vilket motsvarar cirka 2 110 dollar.

Det är alltså en oroväckande hög prisprognos men den kan mycket väl stämma eftersom Fubon Research kommit fram till summan genom att analysera leverantörskedjan och samtidigt väga in Apples marginalkrav.

Men om detta verkligen blir priset för den vikbara iPhone-modellen kan det bli svårt att sälja den och ärligt talat kan det vara ett bättre val att köpa en iPhone med vanlig formfaktor och en iPad mini 8 (som förväntas lanseras nästa år) i stället.

Den kombinationen kan faktiskt kosta mindre än den vikbara iPhone-modellen (beroende på vilken iPhone du väljer) och du får fortfarande två olika skärmstorlekar. Det blir därför intressant att se om den vikbara iPhone-modellen verkligen blir så här dyr – och om särskilt många kommer köpa den om priset stämmer.

Fri från skärmveck och kan komma snart

Samsung Galaxy Z Fold 7 har ett litet synligt veck på skärmen. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

För något mer positivt rapporterar UDN (via MacRumors igen) i linje med tidigare uppgifter att den vikbara iPhone-modellen kan bli den första vikbara telefonen utan synligt veck i skärmen, vilket i viss mån kan motivera prislappen.

Sajten rapporterar också att den vikbara modellen kommer heta ”iPhone Fold” och att den ligger i fas för lansering 2026 efter att ha gått in i både engineering validation och pre-mass production i utvecklingsprocessen. Så om du är sugen på att spendera upp emot 30 000 kronor på en telefon kan du få chansen relativt snart.