Apple kan gå förbi Samsung som global marknadsledare för första gången på 14 år – allt tack vare iPhone 17

Den nya iPhone 17 Pro har hjälpt till att driva stark försäljning för Apple.

Apple väntas stå för 19,4 % av världens mobilförsäljning 2025

Det placerar Apple precis före Samsung

Samsung har haft förstaplatsen i 14 år

Det är på väg att ske ett skifte på toppen av den globala mobilmarknaden under 2025. Enligt nya prognoser kommer Apple att bli den tillverkare som levererar flest telefoner globalt i år, vilket i så fall sätter punkt för Samsungs 14 år långa dominans.

Uppgifterna kommer från analytiker på Counterpoint Research och har uppmärksammats av The Verge. Det handlar fortfarande om prognoser, men Counterpoint bedömer att Apple är på väg att skeppa cirka 243 miljoner telefoner under 2025, vilket motsvarar 19,4 procent av hela marknaden.

Det skulle innebära att Apple kliver förbi Samsung med liten marginal. Samsung väntas enligt samma rapport nå omkring 235 miljoner sålda telefoner när året summeras. Apples starka resultat bidrar dessutom till att den globala mobilförsäljningen ökar med 3,3 procent jämfört med i fjol.

En viktig förklaring sägs vara en starkare efterfrågan än väntat på iPhone 17-serien. Enligt Counterpoint ska Apple ha sålt 12 procent fler enheter av iPhone 17- och iPhone Air-modellerna jämfört med de fyra iPhone 16-modellerna under motsvarande period, även när man räknar in uppgifter om mer trög försäljning för iPhone Air.

Fortsatt stark efterfrågan på iPhones

Galaxy S25 Ultra är ett av Samsungs flaggskepp 2025. (Image credit: Future)

"Konsumenter som köpte telefoner under pandemiboomen är nu inne i sin uppgraderingsfas," säger Counterpoints analytiker Yang Wang.

"Dessutom såldes 358 miljoner begagnade iPhones mellan 2023 och andra kvartalet 2025. Även dessa användare lär uppgradera till nya iPhones de kommande åren."

Den kombinationen, tillsammans med andra faktorer som lägre tullar än befarat på vissa marknader, väntas fortsätta driva hög efterfrågan på iPhones under de närmaste åren. Counterpoint bedömer att Apple potentiellt kan behålla förstaplatsen ända fram till 2029.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Samtidigt sägs Samsungs försäljning fortfarande öka under 2025, framför allt på tillväxtmarknader och i mindre utvecklade regioner. Det räcker dock inte för att behålla ledningen globalt, åtminstone enligt Counterpoints data som baseras på uppgifter från leveranskedjor och återförsäljare.

Rapporten ger också ytterligare bränsle åt rykten om att Apple planerar både en iPhone 17e och en vikbar iPhone under 2026. Dessutom har det cirkulerat uppgifter om att Apple kan göra om sitt lanseringsschema nästa år, där endast Pro-modellerna av iPhone 18 släpps i september.