iOS 26.2 on täällä — nämä 7 merkittävää uudistusta odottavat iPhone-käyttäjiä

iOS 26.2 on saatavissa iPhone-puhelimille

Mukana uudistuksia sekä parannuksia moniin perustoimintoihin

Helpottaa AirDropin käyttöä sekä Liquid Glassin muokkaamista

Pienimuotoinen joulu saapui iPhone-käyttäjille etuajassa, kun Apple julkaisi uuden iOS 26.2 -ohjelmistoversion. Se tuo tullessaan uudistuksia ja parannuksia moniin parhaiden iPhone-mallien perustoimintoihin.

Valtaosa päivityksistä on lähinnä hienovaraisia viilauksia, mutta mukana on myös merkittävämpiä ja arkea helpottavia parannuksia. Parhaimmillaan muutokset voivat poistaa jo pidempään jatkuneen päivittäisen ärsytyksen.

Keräsimme alle seitsemän merkittävintä muutosta, jotka vaikuttavat päivittäiseen käyttöön. Ja vaikka nämä eivät juuri sinua liikuttaisikaan, sisältää ohjelmistoversio myös päivityksiä tietoturvaan sekä korjauksia ongelmiin. Tästä syystä iOS 26.2 kannattaakin ladata mahdollisimman nopeasti.

1. Muistutukset

(Image credit: Apple / MacRumors)

iOS 26.2 parantaa muistutusten toimivuutta. Vastaisuudessa niihin voi nimittäin liittää myös hälytyksen.

Jotta hälytyksen saa päälle, täytyy vain merkitä muistutus tärkeäksi (Urgent). Tämän jälkeen kello hälyttää muistutuksen tullessa ajankohtaiseksi. Jos hetki on huono, voi hälytystä lykätä eteenpäin tai poistaa se kokonaan.

2. Helpotuksia AirDropin käyttöön

(Image credit: Apple / MacRumors)

iOS 26.2 helpottaa AirDropin käyttöä niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät ole kontaktilistallasi. Enää jokaista tuttavuutta ei tarvitse lisätä järjestelmään mukaan, vaan voit luoda AirDropia varten koodin jaettavaksi ja asettaa sen toimivaksi kaikkien kanssa 10 minuutin ajaksi.

Tämän jälkeen AirDrop toimii liittyneiden käyttäjien kanssa 30 päivän ajan, mutta muutoin järjestelmä toimii edelleen vain kontaktien kanssa.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

3. Liquid Glassin personointi

Image 1 of 2 (Image credit: Future) The Measure app in an iOS 26.2 beta (Image credit: Apple / 9to5Mac)

iOS 26.2 esittelee muutamia muutoksia Liquid Glassiin. Näistä isoin on säädin, jolla voi hallita lukitusnäytön läpinäkyvyyttä.

Lisäksi Apple on lisännyt Liquid Glass -efektin Mittanauha-sovellukseen (Measure), minkä ansiosta käyttöliittymä näyttää samalta myös sitä käyttäessä.

4. Podcastit-parannukset

(Image credit: Apple / MacRumors)

Mukana on muutamia parannuksia Podcastit-applikaatioon. Paitsi että iOS 26.2 lisää automaattisesti jaksojen luvut, helpottaa uutuusversio myös mainittujen linkkien ja verkkosivujen avaamista. Ja jos jaksossa mainitaan jokin toinen podcast, ilmestyy senkin linkki tarjolle.

5. Paremmat unipisteet

(Image credit: Apple / MacRumors)

Jos Applen uniseurannan tulokset eivät ole tehneet vaikutusta, et ole ollut alkuunkaan yksin. Apple onkin tuonut tähän päivityksen osana iOS 26.2 -ohjelmistoa.

Vastaisuudessa parhaan arvosanan saavuttaminen vaatii aiempaa korkeammat unipisteet, kun taas alimpaan kategoriaan jääminen vaatii aiemman 29 pisteen sijasta 40 pisteen alituksen. Myös muihin lukemiin on tehty muutoksia.

6. Freeform-sovelluksen taulukot

(Image credit: Apple / MacRumors)

Emme tiedä sitä, miten moni käyttää aktiivisesti Freeform-applikaatiota, mutta siihen on joka tapauksessa tehty viilauksia. Vastaisuudessa sovelluksen sisällä voi nimittäin tehdä myös taulukoita.

Taulukon kokoa voi säätää vetämällä sitä kulmasta, kun taas rivien ja sarakkeiden lisäys onnistuu +-painiketta näpäyttämällä.

Muutokset ovat varmasti tervetulleet, mutta kovinkaan moni tuskin hyppii asian vuoksi riemusta tasajalkaa.

7. Muutoksia Apple Newsiin

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä ovat eri aihealueisiin vievät pikanäppäimet. Näiden joukossa ovat muun muassa urheilu, politiikka sekä ruoka.

Tämä ei myöskään ole kovin mullistava uudistus, mutta eipä välivaiheiden karsimisesta myöskään voi haittaa olla.