iOS 26.2 er tilgjengelig – her er de 7 viktigste nye funksjonene til din iPhone

iOS 26.2 rulles nå ut for iPhone

Den inkluderer flere nye og forbedrede funksjoner for påminnelser og mer

Fremhever en ny måte å dele via AirDrop og justeringer av Liquid Glass

Det er ikke jul riktig ennå, men det finnes noen nye godbiter til din veloppdragne iPhone, ettersom iOS 26.2 nettopp har kommet – komplett med en rekke nye funksjoner og forbedringer.

De fleste av disse er små, men noen kan utgjøre en reell forskjell for hvordan du bruker telefonen, mens andre fikser irritasjonsmomenter og forbedrer apper.

Nedenfor finner du en oversikt over hva som er nytt i programvaren – men i tillegg til alt dette er det også feilrettinger og sikkerhetsforbedringer, så selv om du ikke bryr deg om disse funksjonene, er det fortsatt verdt å laste ned oppdateringen.

1. Påminnelsesalarmer

(Image credit: Apple / MacRumors)

Med iOS 26.2 er det nå mindre sannsynlig at du går glipp av påminnelser, ettersom du kan få dem ledsaget av en alarm.

For å gjøre dette, slå av alternativet «Haster» når du stiller inn påminnelsen. Når påminnelsestiden kommer, vil telefonens alarm lyde, og du vil se alternativer for å slumre eller stoppe den.

2. En enklere måte å bruke AirDrop på

(Image credit: Apple / MacRumors)

iOS 26.2 har også gjort det enklere å bruke AirDrop til personer som ikke er i kontaktlisten din. Nå, i stedet for å måtte legge dem til i kontaktene dine eller aktivere alternativet «Alle i 10 minutter», kan du generere en kode og dele den med dem.

Når det er gjort, kan dere bruke AirDrop til hverandre i 30 dager, mens AirDrop er satt til «Kun kontakter».

3. Liquid Glass-modifikasjoner

Image 1 of 2 (Image credit: Future) Måleverktøy i en betaversjon av iOS 26.2 (Image credit: Apple / 9to5Mac)

iOS 26.2 inkluderer også et par endringer i Liquid Glass. Den viktigste er en ny glidebryter som lar deg tilpasse hvor gjennomsiktig låseskjermklokken vises.

I tillegg har Apple lagt til en Liquid Glass-effekt i Nivå-verktøyet i Mål-appen, slik at det nye grensesnittutseendet brukes mer konsekvent i hele operativsystemet.

4. Podkastforbedringer

(Image credit: Apple / MacRumors)

Det er også noen forbedringer i Apple Podcasts-appen, der iOS 26.2 legger til automatiske kapitler. Det betyr at hvis en podkastskaper ikke manuelt legger til kapitler i en episode, kan appen gjøre det automatisk.

Utover det gjør appen det nå mye enklere å finne lenker til nettsteder som er nevnt på episodesiden, og den vil også inkludere lenker til andre podkaster som er nevnt i episoden.

5. Bedre søvnpoeng

(Image credit: Apple / MacRumors)

Hvis du noen gang har følt at formuleringen i Apples søvnpoeng ikke samsvarte med hvordan du følte deg om morgenen, var du sannsynligvis ikke alene, ettersom Apple også har justert dette for iOS 26.2.

Nå trenger du en mye høyere poengsum for å oppnå en «Utmerket» – tidligere kalt «Svært høy» – vurdering, og alt under 40 vil nå bli ansett som «Svært lav», der grensen før var 29. Lignende endringer har også blitt gjort i de andre søvnpoengkategoriene.

6. Tabeller i Freeform-appen

(Image credit: Apple / MacRumors)

Vi er ikke sikre på hvor mange som faktisk bruker Freeform-appen, men hvis du er blant dem og liker tabeller, er dette oppdateringen du har ventet på. Med iOS 26.2 kan du nå lage tabeller i Freeform-appen.

Du kan endre størrelsen på disse tabellene ved å dra i hjørnene, og legge til rader og kolonner med «+»-knappene. Det er trygt å si at denne kan plasseres i kategorien «nyttig, ikke spennende».

7. Justeringer i Apple News

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

Til slutt har Apple News også blitt justert med snarveier øverst på skjermen, som fører til forskjellige deler av appen. Disse delene inkluderer ting som «Sport», «Oppgaver», «Politikk» og «Mat».

Ikke en stor endring, men noe som burde gjøre det litt raskere å komme dit du vil være.