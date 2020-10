Cyber ​​Monday Deals 2020: Datum, zu erwartende Deals und Online-Shopping

Der November endet dieses Jahr mit den Cyber Monday Deals am 30. November 2020. Damit bleiben nur noch 23 Tage bis Heiligabend.

Die Angebote am Cyber Monday werden voraussichtlich die wichtigsten Angebote in diesem Jahr sein, da Preissenkungen vor allem bei Amazon, aber auch bei vielen anderen Händlern zu erwarten sind. Deshalb versuchen wir vorherzusagen, was vermutlich bald im Sale sein könnte.

Es ist einfach frühzeitig Vorhersagen für Cyber Monday Deals zu treffen, da die Händler laut unserem Experten-Team jährlich die gleiche Art von Technik zum Verkauf anbieten. So wird es beispielsweise günstige 4K Fernseher, ermäßigte AirPods und iPads geben.

Nachdem Apple das neue iPhone 12 vorgestellt hat und damit die Produktion des iPhone XR* und iPhone 11 Pro eingestellt wurde, lässt sich fast mit Gewissheit sagen, dass es Deals für das iPhone 11 und iPhone 11 Pro geben wird.

Grundsätzlich sollte der Preis des Nachfolgermodells dem Preis der letztjährigen Version entsprechen. Eine Ausnahme bilden die brandneue PS5, Xbox Series X und Xbox Series S, da die meisten PS5-Vorbestellungen und Xbox Series X-Vorbestellungen bereits ausverkauft sind.

Möglicherweise sind die Produkte am Cyber Monday 2020 billiger als je zuvor, einfach weil viele Verbraucher derzeit Geld sparen möchten und die meisten Händler ihr Inventar in den Lagerregalen warten lassen. Kurz gesagt, der 30. November ist bereit für Deals.

Cyber Monday 2020: Wann ist er?

Cyber-Monday ist am Montag, den 30. November 2020, also früher als im Vorjahr.

Selbstredend ist es immer ein Montag und immer der Montag direkt nach Thanksgiving (immer an einem Donnerstag) in den Vereinigten Staaten und Black Friday (immer an einem Freitag, direkt nach Thanksgiving).

Das offizielle Datum des Cyber Monday ist der 30. November. Viele Händler veröffentlichen ihre Deals jedoch meist schon ein paar Stunden eher am Sonntag. Also solltest du dein Handy angeschaltet und dein Laptop hochgeklappt lassen um die erste Welle der Cyber Monday Deals nicht zu verpassen.

(Image credit: Shutterstock)

Was ist der Cyber Monday?

Die Geschichte von Cyber Monday reicht 15 Jahre zurück, als er von Shop.org und der National Retail Federation geprägt wurde. Er erschien in einer Pressemitteilung für angehende Online-Händler, die eine eigene vorweihnachtliche Verkaufsperiode anstrebten. Dies war der Beginn des Erfolgsrezepts.

Viele stationäre Ketten wurden von amerikanischen Läden übernommen, die einen größeren Deal über Cyber Monday machen und vom Online Shopping Rausch profitieren. Amazon und viele andere Händler brennen darauf, ihre Deals unter dem Banner des Cyber Monday zu bewerben. Der Cyber Monday hat sich zum jährlich größten Online-Einkaufstag in der Geschichte der USA entwickelt.

(Image credit: Anastasiia Ostapovych/Unsplash)

Cyber Monday vs Black Friday: Wo gibt es die besten Deals?

Der Vergleich von Cyber Monday und Black Friday * ist für uns nicht neu, da unsere Leser fragten: "Soll ich bis Cyber Monday warten?" wenn sie einen Kauf am Black Friday in Erwägung zogen. Die Antwort ist: "Es kommt darauf an". So wird es auch dieses Jahr sein.

Wir haben letztes Jahr besten iPad Deals* am Cyber Monday zusammengestellt. Dabei wurden die Black Friday-Preise noch übertroffen. Warten hat in diesem Fall geholfen. Dabei rabattieren die Händler ihre Artikel oft am Black Friday und wenn sie nicht ausverkauft sind, werden sie am Cyber Monday weiterhin zum gleichen Preis angeboten. Manchmal sind sie jedoch schnell ausverkauft, wodurch es letztlich auch ein kleines Glücksspiel ist.

Unser Tipp: Wenn du vor Cyber Monday ein Schnäppchen siehst - schlag zu. Es kann sein, dass der Artikel sonst ausverkauft ist. Die meisten Händler haben fantastische Rückgaberichtlinien. Wenn du dir also am Black Friday einen Artikel schnappen konntest und ihn am Cyber Monday tatsächlich zu einem günstigeren Preis siehst, kannst du entweder die ursprüngliche Buchung stornieren oder den erhaltenen Artikel zurücksenden. Was du jedoch nicht tun kannst, ist in die Vergangenheit zu reisen und dir den Black Friday Deal zu sichern, wenn er ausverkauft ist.

(Image credit: Shutterstock)

Was sind die besten Cyber Monday Deals?

Auch wenn noch etwas Zeit bis zum Cyber Monday ist, können wir bereits Prognosen darüber abgeben, was die Händler am 30. November für Elektronik verlangen werden. Laut unseren Deal-Redakteuren geht es darum, den historischen Rekord zu betrachten und die Preismuster zu erfassen.

Das iPad 10.2 ist jedes Jahr unter den bekanntesten Cyber Monday Deals. Wir erwarten, dass es 2020 nicht anders sein wird. Solltest du das iPad 10.2 am Cyber Monday im Sale sehen, solltest du definitiv zuschlagen, da es dann meist einen erheblichen Rabatt gibt.

Das iPad Pro 11 (2018) gab es letztes Jahr ebenfalls als Deal. Ein Vorbehalt hierzu: Es war etwas über ein Jahr alt zu der Zeit. Das neue iPad Pro 2020 wird am 30. November erst 8 Monate alt sein. Dies sollte man bei einem Kauf miteinbeziehen.

Bei den 4K Fernsehern gab es erhebliche Preisstürze. Zwar muss hier gesagt werden, dass es die besten Schnäppchen nicht bei den Premiumanbietern gab, jedoch waren die Produkte durchaus solide. Aber auch die größeren 4K Fernseher von LG oder Samsung waren unter den Deals am Cyber Monday letztes Jahr. Ausschau sollte man nach Produkten des Herstellers TCL* halten. Diese kommen der Qualität teurer Samsung-Fernseher nahe, verfügen jedoch über eine bessere Menüführung und sind immer viel günstiger.

Die GoPro Hero 5 gab es letzten Cyber Monday zum Spitzenpreis. Man glaubt es kaum, aber die GoPro ist die meistverkaufte Kamera der Welt. Jedes Jahr im August oder September gibt es eine neue GoPro, wodurch die älteren Modelle meist stark rabattiert am Cyber Monday angeboten werden. Die GoPro Hero 8* haben wir beispielsweise ausführlich getestet.

Smart Speaker mit Bildschirm waren ebenfalls unter den Cyber Monday Deals im letzten Jahr. So war beispielsweise das Google Nest Hub* letztes Jahr um fast 50% rabattiert. Da dies ein Konkurrenzprodukt zu Amazons hauseigenem Echo Show ist, gab es folglich auch bei letzterem ein Preisabfall.

DNA Test Kits geben dir Aufschluss über deine Vorfahren und persönlichen Eigenschaften. Im Zuge dessen ist uns das 23andme* unter den Deals im vergangenen Jahr besonders positiv aufgefallen. Basierend auf früheren Cyber Monday Statistiken ist es eines der nicht-technischen Geschenke, die gern gemacht werden.

Instant Pots waren letztes Jahr auch dabei. Dieses Jahr gehen wir davon aus, dass diese bereits vor Ende des Cyber Monday ausverkauft sein werden, da viele Menschen nun vermehrt Zuhause kochen (müssen). Außerdem erwarten wir bei den Instant Pots Preisstürze um bis zu 50%.

(Image credit: RawPixel / Pexels)

Wo kann man am Cyber Monday 2020 einkaufen?

Wir haben bereits Amazon als Klassiker genannt. Aber auch viele andere Händler, beispielweise Saturn, Media Markt, Cyberport, Conrad Electronic uvm., werden ihre Deals präsentieren. Auch kleinere Händler werden Angebote veröffentlichen sowie die großen, einschließlich Apple, Samsung und viele mehr.

Aufgrund der Vielzahl der Händler werden wir eine Liste der besten Websites zusammenstellen, die wir kurz vor dem Cyber-Monday am 30. November veröffentlichen werden.

*Text in englischer Sprache