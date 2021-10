Bestes Huawei Smartphone 2021: Finde dein perfektes Smartphone von Huawei

Wir haben die besten Smartphones von Huawei auf dem Markt herausgesucht, damit du schnell sehen kannst, was für dich ideal ist.

Die Sache mit Huawei hat allerdings einen Haken. Seit einem Handelsverbot durch die US-Regierung sind Huawei-Smartphones nicht mehr so attraktiv. Das Verbot bedeutet, dass die neuesten Huawei-Smartphones nicht mit den Google Mobile Services arbeiten können und keinen Google Play Store haben. Im Vergleich zu anderen Android-Smartphones ist es daher schwierig, sie an Menschen zu verkaufen, die in westlichen Märkten leben und Google-Produkte nutzen möchten.

Mit der Einführung von HarmonyOS 2 könnte sich diese Situation jedoch bald verbessern. Das bedeutet, dass Huawei-Smartphones von einigen nützlichen Änderungen profitieren könnten, die du sonst nirgendwo bekommst. Du wirst zwar immer noch nicht in den Genuss des Google Play Stores und anderer Vorzüge kommen, aber es könnte dennoch einige andere Vorteile bieten.

Es lohnt sich auf jeden Fall, das zur Kenntnis zu nehmen, denn seit dem ausgezeichneten P20 Pro von 2018 hat Huawei dank seiner großartigen Handys mehr Smartphones in Europa verkauft als zuvor. Der Hersteller hat bewiesen, dass er mit Samsung und Apple mithalten kann, wenn es darum geht, die besten Smartphones der Welt zu entwickeln. Er muss nur noch seine Probleme mit Google in den Griff bekommen.

Wenn du darüber hinwegsehen kannst, enthält unsere Liste einige großartige Smartphones von Huawei, darunter das Huawei Mate 40 Pro und das Huawei P30 Pro.

Außerdem warten wir immer noch darauf, dass das Huawei P50 in den Westen kommt. Das Smartphone ist zwar in China erhältlich, aber noch nicht in Märkten wie Europa und den USA. Als Teil von Huawei's neuer Top-End-Linie sollte es mit einem OLED-Flachbildschirm, einer starken Kamera und - natürlich - dem neuen Android-Konkurrenten HarmonyOS 2 aufhorchen lassen.

Du hast dich noch nicht für Huawei entschieden? Schau dir unsere Ratgeber zu den besten Smartphones, den besten Android-Handys und den besten günstigen Handys an.

In der Welt von Huawei bleibt das P30 ein großartiges Handy mit einer erstaunlichen Zoom-Kamera, einem fantastischen Display und einer klassenführenden Akkulaufzeit. Wenn dein Budget knapper ist, kannst du sogar die meisten Funktionen des P30 Pro auch im Huawei P30 bekommen. Das Mate 20 Pro aus dem Jahr 2018 ist ebenfalls eine gute Wahl, und auch die Mittelklasse-Smartphones von Huawei wie das P Smart (2019) bieten schickes Design zu einem erschwinglichen Preis. Lies weiter, um herauszufinden, warum dies die besten Smartphones von Huawei sind.

Bestes Smartphone von Huawei 2021:

1. Huawei P30 Pro

2. Huawei Mate 20 Pro

3. Huawei P30

4. Huawei Mate 40 Pro

5. Huawei P40 Pro

6. Huawei P40

7. Huawei Mate 30 Pro

8. Huawei P40 Pro Plus

9. Huawei Mate 20

10. Huawei P20 Pro

11. Huawei P30 Lite

12. Huawei Mate XS

Das Huawei P30 Pro ist das beste Huawei Smartphone, das du derzeit kaufen kannst. Es ist auch eines der besten Smartphones, die wir je benutzt haben, wenn es um Fotografie geht. Die Kameras sind das eigentliche Highlight des P30 Pro, denn sie bieten einen erstaunlich guten 5-fachen und 10-fachen Zoom und einen digitalen 50-fachen Zoom, mit dem du Objekte in der Ferne ganz nah heranholen kannst. Auch seine Low-Light-Fähigkeiten sind erstklassig.

Das große 6,47-Zoll-Display des P30 Pro hat zwar "nur" eine Full-HD+-Auflösung, aber es ist hell, klar und farbenfroh und bietet eine hervorragende Oberfläche für deine Apps und Spiele.

Keine Sorge, dass dem P30 Pro der Saft ausgeht: Die Akkulaufzeit ist hervorragend. Wir haben regelmäßig bis zum Ende des Tages mit 30 % oder mehr im Tank durchgehalten.

Das P30 Pro setzt nicht nur einen neuen Standard für Huawei, sondern für die gesamte Mobilfunkbranche. Seine Kameras sind schlichtweg erstaunlich, das Design ist ein echter Hingucker und die Leistung ist enorm. Es ist ein echtes Flaggschiff-Smartphone.

Hier findest du unseren Testbericht zum: Huawei P30 Pro

Das Huawei Mate 20 Pro ist ein brillantes Allround-Smartphone, das eine berauschende Mischung aus Design, Kraft und Leistung bietet und noch ein paar Extras mitbringt.

Es baut auf dem exzellenten P20 und P20 Pro auf und bietet ein noch größeres Display, eine verbesserte Dreifach-Rückkamera und einen im Bildschirm integrierten Fingerabdruckscanner.

Das Mate 20 Pro verfügt über ein riesiges 6,39-Zoll-Display, das dir viel Platz für Spiele und Filme bietet. Die QHD-Auflösung und die HDR10-Unterstützung sorgen dafür, dass alles großartig aussieht. Oben auf dem Screen befindet sich allerdings eine breite Kerbe.

Auf der Rückseite hat es drei Kameras, wobei die exzellenten 40-MP-Weitwinkel- und 8-MP-Teleobjektive des P20 Pro übernommen wurden - der dritte Sensor ist jedoch neu. Es handelt sich um einen 16-MP-Sensor mit Ultraweitwinkel, mit dem du noch mehr von deiner Umgebung aufnehmen kannst.

Das Mate 20 Pro ist ein vollwertiges Smartphone zu einem vollwertigen Preis - es hat sogar ein paar Tricks, die du sonst nirgendwo findest, und leistungsfähigere Spezifikationen als die meisten seiner Konkurrenten.

Hier findest du unseren Testbericht zum Huawei Mate 20 Pro*

3. Huawei P30 Ein weiteres Top-Smartphone von Huawei Spezifikationen Erscheinungsdatum: März 2019 Gewicht: 165g Abmessungen: 149,1 x 71,4 x 7,6mm OS: Android 9 Displaygröße: 6,1 Zoll Auflösung: 1080 x 2340 CPU: Kirin 980 RAM: 8GB Speicher: 64/128/512GB Akku: 3.650mAh Rückkamera: 40MP + 16MP + 8MP Frontkamera: 32MP DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 1.551,09 € Anzeigen bei Amazon Pro + Tolle Kamera + Leistungsstarker Prozessor Kontra - Kein drahtloses Laden - P30 Pro ist besser

Das Huawei P30 hat einen kleineren Bildschirm als das P30 Pro und muss sich mit drei Rückkameras und einem maximalen 30-fachen Zoom begnügen, aber es ist immer noch eines der besten Smartphones von Huawei.

Mit seinem 6,1-Zoll-Display liegt das P30 etwas besser in der Hand als sein größerer Bruder, und mit Full HD+ und viel Farbe ist es ein Top-Smartphone-Display. Du kannst von dem Huawei P30 eine hervorragende Akkulaufzeit erwarten: Mit einer einzigen Ladung hält das Smartphone oft problemlos anderthalb Tage durch.

Die drei Kameras auf der Rückseite sind zwar nicht ganz so gut wie die vier Kameras des P30 Pro, aber sie bieten trotzdem beeindruckende Aufnahmen mit 5-fachem, 10-fachem und 30-fachem Zoom und großartigen Low-Light-Fähigkeiten.

Es hat jede Menge Power, einen praktischen Kopfhöreranschluss (etwas, das das Pro nicht hat) und einen handlicheren Formfaktor für die einhändige Bedienung. Und natürlich ist es auch ein bisschen günstiger.

Den ausführlichen Testbericht zum Huawei P30 findest du hier

Das Huawei Mate 40 Pro ist mit Sicherheit eines der besten Smartphones auf dem Markt, wenn es um seine Hardware geht, doch leider gibt es keine Google-Apps und keinen Play Store - aber wenn du einfach nur tolle Fotos und ein großartiges Display haben willst, ist dieses Smartphone genau das Richtige für dich.

Es liegt dank seines geschwungenen Designs perfekt in der Hand und bewältigt so ziemlich alles, was du ihm hinwirfst, mit Bravour. In Sachen Fotografie macht es fantastische Fotos und verfügt über ein umfangreiches Angebot an Tools, um sie weiter zu verbessern.

Da es jedoch keine Unterstützung für Google-Apps gibt, bist du beim Herunterladen von Apps auf dieses Smartphone eingeschränkt, und dadurch fühlt es sich ziemlich teuer an.

Hier findest du unseren Testbericht zum: Huawei Mate 40 Pro

Das Huawei P40 Pro sollte das beste Mobiltelefon sein, das Huawei je gebaut hat. Schließlich ist es in vielerlei Hinsicht ein Upgrade des Huawei P30 Pro, mit einer hervorragenden Quad-Lens-Kamera, einer phänomenalen Akkulaufzeit von 4.200 mAh und einem schicken Design mit gebogenem Glas an allen vier Vorderkanten.

Der Kirin 990-Chipsatz des P40 Pro bietet dir außerdem die Leistung eines Flaggschiffs und ein tolles Display mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz.

Warum ist es also nicht das beste Smartphone von Huawei? Weil es wie andere aktuelle Huawei-Handys keine Google Mobile Services hat, d. h. keine Google-Apps (wie Maps) und vor allem keinen Zugang zum Google Play Store. Du musst dir deine Apps also woanders besorgen, und die Auswahl ist nicht so groß.

Daher befindet sich das Huawei P40 Pro in der misslichen Lage, ein schlechteres Handy als sein Vorgänger zu sein. Aber die Hardware ist großartig, und wenn du ohne Google auf deinem Smartphone leben kannst, ist es trotzdem eine Überlegung wert.

Hier findest du unseren ausführlichen Testbericht zum Huawei P40 Pro

Wenn du das Hardware-Design und die soliden Kameras der P40-Serie nutzen willst, aber Bedenken hast, dass sie keine Google Mobile-Dienste unterstützen, solltest du dich für das normale P40 entscheiden, da es günstiger ist als das Pro und Pro Plus.

Es gibt zwar kein kabelloses Aufladen oder ein Display mit hoher Bildwiederholrate, aber das Design gehört zu den besten auf dem Markt und die Dreifach-Kamera macht atemberaubende Fotos und Videos. Der Kirin 990-Chipsatz ist 5G-fähig, und die Akkulaufzeit ist unglaublich.

Aber ohne Zugang zum Google Play Store oder zu Google-Diensten bleibt es für den westlichen Markt in seinen Funktionen begrenzt.

Lies auch unseren Testbericht: Huawei P40

Das Huawei Mate 30 Pro war eines der ersten Opfer des Huawei-Verbots - daher gibt es auf diesem Smartphone keine Google-Apps und keinen Zugang zum Google Play Store.

Wenn du die eingeschränkte Software ignorieren kannst, findest du hier sehr gute Hardware, darunter ein beeindruckendes Edge-to-Edge-Wasserfall-Display, eine großartige Akkulaufzeit mit einem 4.500-mAh-Akku und eine hervorragende Quad-Lens-Kamera, die die meisten Konkurrenten bei schlechten Lichtverhältnissen übertrifft. Das Huawei Mate 30 Pro hat den gleichen Chipsatz wie das Huawei P40 Pro, sodass die Leistung ähnlich ist.

Hier findest du unseren Testbericht zum Huawei Mate 30 Pro

Dieses Smartphone steht dem P40 Pro in nichts nach und setzt mit noch besseren Kameras noch eins drauf. Wir sind der Meinung, dass es das beste Kamerasystem auf einem Smartphone im Jahr 2020 hatte, mit atemberaubenden Fähigkeiten, die es vielen Kompaktkameras auf dem Markt voraus hatte.

Es kann optisch stabilisierte Fotos mit 10fachem Zoom aufnehmen und ist der Traum eines jeden Fotografen. Aber ohne Zugang zum Google Play Store und zu den Google-Apps und -Diensten ist es für den täglichen Gebrauch nur für die technisch Versiertesten und Geduldigsten geeignet.

Das bedeutet, dass das Smartphone nicht mit deinem Gmail-Konto zusammenarbeitet, nicht mit Apps von Drittanbietern wie Uber, die Google Maps nutzen, funktioniert und nicht mit Wear OS Wearables verbunden werden kann. Obwohl es die besten Kameras, 5G und eine tolle Akkulaufzeit hat, ist das P40 Pro Plus ein schwieriger Kauf, vor allem bei diesem Preis.

Hier findest du unseren Testbericht zum Huawei P40 Pro Plus*

Das normale Huawei Mate 20 mag schlechter sein als das Huawei Mate 20 Pro, aber es ist immer noch ein starkes Smartphone, das zudem günstiger ist.

Abgesehen von dem niedrigeren - wenn auch immer noch hohen - Preis sind die Highlights ein 4.000-mAh-Akku, der in unseren Tests eine hervorragende Laufzeit hatte, und eine Spitzenleistung dank eines Octa-Core-Chipsatzes, dem Kirin 980, und bis zu 6 GB RAM.

Das Huawei Mate 20 hat außerdem eine Triple-Linsen-Kamera auf der Rückseite. Das ist zwar nicht die gleiche Auswahl an Objektiven wie bei seinem Pro-Modell, aber es ist trotzdem sehr vielseitig einsetzbar.

Und in mancher Hinsicht ist das Mate 20 dem Mate 20 Pro sogar überlegen, denn sein 6,53-Zoll-Bildschirm ist größer und es hat einen Kopfhöreranschluss, den das teurere Smartphone nicht hat.

Hier findest du den Testbericht zum Huawei Mate 20*

Das Huawei P20 Pro ist zwar nicht mehr das neueste Flaggschiff von Huawei, aber es hat immer noch eine Menge zu bieten. Das Highlight ist seine äußerst beeindruckende und vielseitige rückwärtige Kamera mit drei Linsen.

Diese Kamera ermöglicht einen 3-fachen optischen Zoom und ist überraschend gut für Nachtaufnahmen geeignet - eine Einstellung, mit der Smartphone-Kameras normalerweise Schwierigkeiten haben.

Zu den weiteren Highlights des Huawei P20 Pro gehören ein großer, ausdauernder Akku und ein noch größerer AMOLED-Bildschirm, der leuchtende Farben in einem großen Maßstab liefert.

Das Huawei P20 Pro hat auch ein auffälliges Design mit einem Metallrahmen und einer Glasrückseite, die optional in einem Farbverlauf erhältlich ist, bei dem die Farben von Lila oben zu Türkis unten wechseln.

Wie jedes gute Flaggschiff hat auch das Huawei P20 Pro eine Gesichtserkennung, einen Fingerabdruckscanner und viel Arbeitsspeicher.

Es gibt kein kabelloses Aufladen und der Chipsatz kann nicht ganz mit einigen Flaggschiffen mithalten, aber er ist nicht weit davon entfernt.

Lies mehr zum Huawei P20 Pro*

Trotz des P30 im Namen kann das Huawei P30 Lite weder mit dem Rest der Produktpalette mithalten, noch ist es ein Flaggschiff. Stattdessen ist es ein Mittelklasse-Gerät, aber ein ziemlich gutes.

Zum einen sieht es gut aus, mit einem Design mit Glasrückseite, das dem Huawei P30 bis auf die Aussparung auf der Vorderseite ähnelt.

Außerdem hat es ein ähnlich gutes Display wie sein teureres Geschwistermodell, nämlich ein 6,15-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2312 Pixeln und einer Pixeldichte von etwa 415 Pixeln pro Zoll.

Darüber hinaus verfügt es über Face Unlock, eine rückwärtige Kamera mit drei Linsen, einen Octa-Core-Chipsatz und 4/6 GB RAM. Allerdings ist dieser Chipsatz nur ein Mittelklasse-Chipsatz und nicht so gut wie die Chipsätze einiger ähnlich teurer Alternativen.

Alles in allem ist es ein solides Mittelklasse-Handy, aber zu behaupten, es gehöre in die gleiche Familie wie die beiden anderen P30-Geräte, wäre etwas übertrieben.

Lies auch unseren Testbericht: Huawei P30 Lite*

12. Huawei Mate Xs Das faltbare Smartphone auf den Punkt gebracht Spezifikationen Erscheinungsdatum: März 2020 Gewicht: 300g Abmessungen: 161,3 x 78,5 x 11mm (gefaltet) / 161,3 x 146,2 x 5,4mm (offen) OS: Android 10 Displaygröße: 6,6 Zoll (gefaltet) / 8,0 Zoll (offen) CPU: Kirin 990 RAM: 8GB Speicher: 512GB Akku: 4.500mAh Rückkamera: 40MP + 16MP + 8MP + ToF Frontkamera: N/A DIE BESTEN ANGEBOTE VON HEUTE 3.349 € Anzeigen bei Amazon Pro + Das beste faltbare Smartphone-Design + Leistung auf Flaggschiff-Niveau Kontra - Kein Zugang zu Google Apps - Sehr teuer

Das Huawei Mate Xs hat das wohl beste faltbare Smartphone-Design, das wir bisher gesehen haben, denn der faltbare Bildschirm ist außen angebracht, sodass er immer sichtbar ist.

Dadurch kann das Huawei Mate Xs sowohl als 6,6-Zoll-Smartphone als auch als 8,0-Zoll-Tablet genutzt werden. Mit seinem High-End-Chipsatz Kirin 990, 8 GB RAM, einem 4.500-mAh-Akku und einer großartigen Quad-Lens-Kamera ist es für beide Funktionen bestens gerüstet.

Abgesehen von dem unvermeidlich hohen Preis ist das Hauptproblem des Huawei Mate Xs das gleiche wie bei den meisten aktuellen Huawei Smartphones: das Fehlen der Google Mobile Services. Während die Hardware also großartig ist, ist die Software im Nachteil.

10 Tage mit dem Huawei Mate XS: unser erster Test des neuesten faltbaren Smartphones

