Die besten Huawei P30 Angebote im Februar 2021

Auch wenn das P30 nicht mehr das neueste Smartphone von Huawei ist und mittlerweile vom P40 getoppt wurde, bietet es dir dennoch erstklassige Spezifikationen zu einem guten Preis.

Ähnlich wie bei Samsung und Apple, ist das Huawei P30 der kleinere Bruder eines Flaggschiff-Gerätes - in diesem Fall das P30 Pro - und deshalb ist es in der Lage, einige beeindruckende Spezifikationen unterzubringen, ohne den Preis ins Extreme zu treiben.

Ja, es ist bei weitem nicht so beeindruckend wie das neuere Huawei P40 Pro, aber es ist erschwinglich, leistungsstark und hat eine der besten Kameras überhaupt. Auf der Rückseite befinden sich drei leistungsstarke Linsen, darunter ein beeindruckender 30-facher Zoom und eine hochwertige Weitwinkelkamera. Ganz zu schweigen von der intelligenten KI von Huawei, die deinen Bildern zur Bestform verhilft.

Neben der Kamera findest du einen In-Screen-Fingerabdruckscanner, einen praktisch unendlichen Bildschirm und die große Neuigkeit für Audio-Fans - der 3,55-mm-Kopfhöreranschluss bleibt. Neben all dem bietet das Huawei P30 einen 3650-mAh-Akku und einen leistungsstarken 8-GB-RAM-Prozessor.

Wenn du also bereit bist, dir dieses günstige Handy zuzulegen, dann bist du hier genau richtig. Wir haben die besten Huawei P30-Angebote ausfindig gemacht und sie in der untenstehenden Preisvergleichstabelle zusammengefasst, damit du sicher sein kannst, dass du den besten Preis bezahlst.

Vergleiche die besten Huawei P30 Angebote

Huawei P30 Testbericht

Das Huawei P30 im Überblick Huawei's günstiger Flaggschiff-Konkurrent SPECIFICATIONS Displaygröße: 6,1-Zoll | Auflösung: 1080 X 2340 | Rückkamera: 40 + 16 + 8MP | Frontkamera: 32MP | Gewicht: 165 g | OS: Android 9.0 (Pie) | RAM: 6GB | Speicher: 128GB | Externer Speicher: Ja | Akku: 3.650 mAh Reasons to Buy Leistungsstarkes intuitives Kamera-Trio Großer Akku 3,5mm Kopfhöreranschluss Reasons to Avoid Kein kabelloses Laden

Mit dem "P" wie Photography macht das P30 exzellente Fotos. Aber das sollte keine Überraschung sein, mit seinem Triple-Objektiv-Setup und der unglaublichen 40MP Kamera. Huawei hat sich sowohl auf die Kameras als auch auf die Kamera-Software des Handys konzentriert, was hellere, schärfere Fotos und einen ziemlich beeindruckenden optischen Zoom bedeutet.

Ob es der leistungsstarke 3.650-mAh-Akku, der hochmoderne Chipsatz oder das 6,1-Zoll-Display ist, Huawei hat sich in allen Bereichen dieses Smartphones Mühe gegeben. Aber natürlich müssen irgendwo Opfer gebracht werden, mit all dieser Exzellenz kommt ein Mangel an drahtlosem Laden und ein zusätzliches Gewicht.

Hier findest du unseren ausführlichen Testbericht zum Huawei P30

Huawei P30 Deals: FAQ

Solltest du bei den Huawei P30 Angeboten zuschlagen oder lieber auf das größere P30 Pro zurückgreifen?

Selbstverständlich bekommst du bei der Entscheidung für die Pro-Version ein leistungsfähigeres Gerät, komplett mit besseren Kamera-Specs, einen größeren Akku und eine Steigerung in so ziemlich jedem Bereich.

Allerdings, während das Huawei P30 Pro eines unseres Lieblings-Handys ist, ist es viel teurer als das P30. Es nutzt auch viele der besten Funktionen des P30 Pro - große Zoom-Möglichkeiten mit der Kamera, leistungsstarke Rechenleistung und mehr.

Es kommt wirklich darauf an, wie viel du bereit bist, auszugeben, aber wenn du nicht darauf aus bist, die leistungsstärksten Geräte zu besitzen, wird das P30 wahrscheinlich für die meisten Leute besser passen.

Ist das Huawei P30 vom Google-Verbot betroffen?

Glücklicherweise ist das Huawei P30 frei von den Gefahren des Verbots. Du bekommst weiterhin alle Google-Apps - Play Store, Fotos, Maps usw. - und du erhältst weiterhin Sicherheitsupdates auf dein Telefon.

Das Gleiche gilt für das Huawei P30 Pro, nur Geräte, die nach diesem Zeitraum herausgekommen sind, wären von dem Verbot betroffen, also bist du hier sicher.

Welche anderen Android-Alternativen gibt es?

Für viele wird das Samsung Galaxy S10 der direkte Konkurrent zum Huawei P30 sein. Es bietet ähnliche Specs, Kamera-Erlebnisse und sogar ein relativ vergleichbares Design. Das S10 ist etwas besser ausgestattet und bietet eine stärkere Rechenleistung, aber um dieses Upgrade zu erhalten, musst du etwas mehr bezahlen.