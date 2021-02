Die besten Samsung Galaxy S20 Angebote im Februar 2021

Es gibt eine Menge Unterschiede zwischen den drei Geräten, und jedes wird für einen anderen Typ von Person geeignet sein. Der auffälligste Unterschied liegt in der Größe der einzelnen Modelle:

- Samsung Galaxy S20 Plus:

Dies wird wahrscheinlich das Handy sein, das den meisten Menschen von den dreien zusagt. Es kostet nicht viel mehr als das reguläre S20, bietet aber eine Reihe bemerkenswerter Verbesserungen der Ausstattung.

Das offensichtlichste, wenn man sich die Geräte ansieht, ist die Größe. Das reguläre S20 ist 6,2 Zoll groß, das Plus hat 6,7 Zoll. Das Display bleibt in der gleichen Qualität, aber das Plus bietet einen größeren Akku.

Der andere auffällige Unterschied liegt in der Kamera, wo das Plus zusätzlich einen Tiefenzeitsensor beinhaltet.

- Samsung Galaxy S20 Ultra:

Das Ultra wird nur für eine kleine Anzahl von Menschen wirklich interessant sein. Es kommt mit monströsen 6,9 Zoll daher und hat ein dickes und schweres Gehäuse, das für manche schwer zu halten sein könnte.

Es bietet jedoch eines der besten Displays, die du derzeit in einem Smartphone auf dem Markt findest und hat ein marktführendes Niveau von RAM, eine der besten Kameras auf dem Markt, einschließlich eines 100-fachen Zooms und eine Reihe von anderen beeindruckenden Specs.

Kurz gesagt, wenn du dich nicht mit weniger zufrieden geben willst und auch der Preis keine Rolle spielt, dann könnte das Ultra für dich perfekt sein.