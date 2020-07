Die besten Samsung Galaxy S10 Deals im Juli

Samsung-Telefon-Angebote - ob du ein eingefleischter Samsung-Fan, ein Android-Liebhaber oder sogar ... ein Apple Fan bist, der diese unglaubliche Form des Verrats in Betracht zieht; die hier vorgestellten Samsung Smartphone Deals sind perfekt für dich.

Samsung ist die derzeit beliebteste Handy-Marke der Welt, vor allem in Punkto Display-Qualität haben die Koreaner oft die Nase vorn.

Und gerade jetzt hat Samsung seine neue Flaggschiff-Serie Samsung Galaxy S20 vorgestellt. Tolle Produkte voll gepackt mit echten Highlights, aber auch mit gepfefferten Preisen.

Andererseits ist das eine gute Gelegenheit, sich den Vorgänger zu schnappen. Das Samsung Galaxy S10 und das Samsung Galaxy S10 Plus sind immer noch solide Geräte mit sehr guten Specs, einem hervorragenden Display und schnellen Prozessoren.

Die aktuell besten Angebote für das Galaxy S10 und S10 Plus, S10 e und S10 lite ohne Vertragsbindung:

Details und Specs zu den einzelnen Modellen der S10 Serie

Samsung Galaxy S10

Ein Jahr alt, aber immer noch ein absolutes Kraftpaket

OS: Android 9.0 | Display: 6,1 Zoll | Auflösung: 1.440 x 3.040 | interner Speicher: 6 GB RAM| Gewicht: 157 g | Abmessungen: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | Speicher: 128 / 512 GB | Akku: 3.400 mAh | Hintere Kameras: 12 + 12 + 16 MP | Front Kamera: 10 MP

Das Galaxy S10 ist nun seit einigen Monaten auf dem Markt, und man kann mit Sicherheit sagen, dass wir es lieben. Da das Modell S10 Plus als unser Lieblingstelefon auf der Welt und das reguläre Modell als unser zweiter Favorit gilt, lässt sich nicht leugnen, wie brillant diese Geräte sind. Mit einer Tonne einzigartiger Funktionen, einschließlich eines wirklich kerbenlosen Unendlichkeitsbildschirms, Reverse Charging und Dreifachkameras, ist dies wirklich das Beste, was Samsung zu bieten hat.

Samsung Galaxy S10e

Samsungs günstige Konkurrenz zu Apples iPhone XR

OS: Android 9.0 (Pie) | Display: 5,8 Zoll | Auflösung: 1.080 x 2.280 | interner Speicher: 6 GB RAM| Gewicht: 150 g | Abmessungen: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | Speicher: 128 GB | Akku: 3.100 mAh | Hintere Kameras: 12 + 16 MP | Front Kamera: 10 MP

Zu einem viel günstigeren Preis als seine beiden größeren Brüder - das S10 und das S10 Plus - ist dieses Telefon die perfekte Alternative.

Es büßt nicht einmal bei den Funktionen des S10 wirklich etwas ein. Du bekommst immer noch einen flachen Infinity-Screen, Dual-Sensor Kameras und einen leistungsstarken Prozessor.

Samsung Galaxy S10 Lite

Die S10-Reihe, aber Lite im Preis

OS: Android 10 | Display: 6,7 Zoll| Auflösung: 1.080 x 2.400 | RAM: 6 /8 GB | Gewicht: 186 g | Abmessungen: 162,5 x 75,6 x 8,1 mm | Speicher: 128 GB | Akku: 4.500 mAh | Hintere Kameras: 48 + 12 + 5 MP | Front Kamera: 32 MP

Wir sind uns nicht ganz sicher, wie das S10 Lite in das Samsung-Angebot passt, und dennoch sind wir froh, es zu haben! Es beinhaltet viel von dem, was am S10 in Bezug auf Stil und Spezifikationen toll war, aber es verringert sie ein wenig, um einen besseren Preis darstellen zu können. Aber es ist nicht alles reduziert, der Akku ist größer und die Kameras wurden verbessert.