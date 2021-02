Die besten Samsung Galaxy S21 Plus Angebote im Februar 2021

Neben dem Standard-Samsung Galaxy S21 und dem Premium-Samsung Galaxy S21 Ultra ist das Samsung Galaxy S21 Plus eines von drei neuen Flaggschiff-Geräten, die im Januar dieses Jahres von der führenden Android-Marke vorgestellt wurden.

Mit einem Einführungspreis von 1.049 € richtet sich das Galaxy S21 Plus an alle, die ein größeres Handy in der Tasche bevorzugen, denen die Preise der letztjährigen Flaggschiffe aber zu hoch sind. Tatsächlich kostet es jetzt genauso viel wie das Galaxy S20 des letzten Jahres und ist sogar günstiger als sein Hauptkonkurrent - das hervorragende Apple iPhone 12 Pro.

Das Samsung Galaxy S21 Plus verfügt über einen deutlich stärkeren Prozessor, ein neues Kameradesign und eine Reihe von Software-Upgrades für die Benutzeroberfläche und die Kamera. Derzeit gibt es zwei Speicherkapazitäten (128 GB und 256 GB) sowie drei Farben - Phantom Black, Phantom White und Phantom Purple, wobei letzteres ein ganz neuer Farbton von Samsung ist.

Gleich unten zeigen wir dir die besten Samsung Galaxy S21 Plus Angebote dieser Woche. Wenn du auch einen vollständigen Überblick über unsere ersten Gedanken zu diesem neuen Flaggschiff haben möchtest, haben wir außerdem eine Mini-Review mit unseren ersten Eindrücken sowie ein praktisches Specs Sheet hinzugefügt.

Samsung Galaxy S21 Plus Angebote: was du wissen musst

Samsung Galaxy S21 Plus: Spezifikationen (Image credit: Samsung) OS: Android 11 | Displaygröße: 6,7-Zoll AMOLED, 120Hz| Auflösung: 1080 x 2400 | CPU: Exynos 2100 | RAM: 8GB | Gewicht: 202g |Speicher: 128 / 256| Akku: 4.000mAh | Rückkamera: 12MP Dual Weitwinkel/Ultrawide/Telefoto| Frontkamera: 10MP

Das Samsung Galaxy S21 Plus, das zwischen dem Standard-Galaxy S21 und dem hochwertigeren Galaxy S21 Ultra angesiedelt ist, ist natürlich der Nachfolger des vorherigen Galaxy S20 Plus und soll ein größeres Bildschirm-Erlebnis bieten, ohne zu übertreiben.

Wie erwartet liegt es genau in der Mitte zwischen seinen beiden Geschwistern und hat einen Startpreis von 1.049 €. Interessanterweise ist das tatsächlich der gleiche Startpreis wie der des Standard-Samsung Galaxy S20 im letzten Jahr, was zeigt, dass Samsung wirklich versucht, den einst unerschwinglichen Preis für ein echtes 5G-Flaggschiff-Handy zu senken.

Die wichtigsten Upgrades sind größtenteils intern und iterativ, obwohl du einen ziemlich ansprechenden neuen, vertikal ausgerichteten Bereich für die Rückkamera bekommst - in unseren Augen eine Verbesserung gegenüber dem rechteckigen Kasten aus den Vorgängermodellen. Im Inneren des Galaxy S21 Plus werkelt außerdem der neueste Chipsatz von Samsung - der Exynos 2100.

Der stärkere Prozessor wird jedoch durch eine leichte Verringerung des Arbeitsspeichers (von 12 GB auf 8 GB) kompensiert, was in Anbetracht des neuen, niedrigeren Einführungspreises ein fairer Kompromiss ist. Du kannst das S21 Plus auch nur noch in den Kapazitäten 128GB und 256GB bekommen. Falls du nach einem Modell mit 512 GB Kapazität gesucht hast, ist das leider nur noch beim Ultra erhältlich!

Das Samsung Galaxy S21 Plus hat außerdem einen etwas größeren Akku als sein Vorgänger (4.800 vs. 4.000 mAh) und ein paar zusätzliche clevere Verbesserungen bei der Fototechnik in Form des verbesserten "Single Take 2.0"-Modus und der neuen "Zoom Lock"-Funktion. Oh, und noch etwas - es ist jetzt auch in einer ziemlich ansprechenden neuen violetten Farbe erhältlich.

Lies auch unseren Samsung Galaxy S21 Plus Testbericht, für weitere Informationen