Black Friday Deals 2020: Die besten Angebote, die wir am 27. November erwarten

JUMP TO:

Die Black Friday Deals 2020 rücken immer näher. Während wir normalerweise die größten Rabatte im November erwarten, sind viele Endverbraucher durch die Verschiebung des diesjährigen Prime Days besorgt. Viele fragen sich, ob die bestellte Ware auch rechtzeitig vor Weihnachten eintrifft. Zusätzlich ist besonders dieses Jahr durch eine enorme Konkurrenz im Online-Handel gekennzeichnet. Diese Umstände machen das Jahr 2020 besonders.

In den USA haben wir bereits Black Friday-Deals bei einigen Händlern gesehen, daher ist durchaus davon auszugehen, dass wir auch in Deutschland eine ähnliche Entwicklung sehen werden. Wie bereitest du dich auf diesen einzigartigen Black Friday vor? Wir versorgen dich hier mit den neuesten Informationen und den besten Angeboten.

Wir empfehlen dir daher, für diese Seite während der Black Friday Einkaufssaison ein Lesezeichen zu hinterlegen, damit du über die neuesten Entwicklungen und die ersten Black Friday Angebote informiert bleibst.

Wo kann man also die heißesten Angebote erwarten? Welche Produkte werden am stärksten rabattiert? Wir beantworten all diese und weitere Fragen und zeigen dir, wie du den Black Friday 2020 optimal für dich nutzen kannst.

Black Friday Deals: Was kann man erwarten?

Was bedeutet das für unsere Fan-Favoriten wie die AirPods Deals* und die best Laptop Sales*? Zunächst einmal ist es wahrscheinlich, dass es viel mehr Online-Traffic geben wird. Der mögliche Anstieg der Online-Verkäufe ist auch ohne die Pandemie nicht überraschend. Es ist anzunehmen, dass die diesjährigen Angebote für Black Friday und Cyber Monday steigen werden. Laut Adobe Analytics stieg der Datenverkehr für Geschenkartikel bereits im vergangenen Jahr um fast 20 %.

Ob die gleichen Dinge wieder gefragt sein werden, hängt von der Einstellung zu den Ausgaben ab. Wo es letztes Jahr Spielzeug in der meistgekauften Kategorie und die Nintendo Switch* als große Konsole waren, könnten dieses Jahr die PS5 oder Xbox Series X die gefragtesten Artikel sein.

Wir haben die Black Friday-Deals des letzten Jahres genau verfolgt und eine Reihe von Rabatten vieler Händler verzeichnet. Oft war es jedoch ein stetiger Strom von Angeboten als ein hohes Aufkommen von Tages-Deals.

Wie bereitet sich TechRadar auf den Black Friday vor? Der Black Friday ist für TechRadar eine wichtige Zeit, in der wir unseren Lesern helfen möchten. Wir verbringen die Wochen vor dem großen Tag (und zum Teil auch die Wochenenden) damit, sicherzustellen, dass die gesamte Website für unsere Leser optimiert ist, die nach Informationen suchen, rund um den Black Friday suchen. Egal, ob du wissen möchtest, was der beste Laptop, der beste Fernseher oder das beste iPad ist, oder ob du einfach nur tolle Angebote über unser Hawk-Preisvergleichs-Widget sehen möchtest. Wir haben alles, was du wissen musst.

Es ist bemerkenswert, dass die Verkäufe von Spielekonsolen im letzten Jahr so gut liefen, wo wir doch kaum einen wirklich hervorragenden Nintendo Switch Black Friday-Deal* hatten. Ebenso die PS4-Deals* waren seltener als angenommen.

Es gab einen heftigen Wettbewerb zwischen Amazon und den lokalen Händlern bei den Black Friday-Deals im letzten Jahr. Wenn man den Prognosen glaubt, werden teure Artikel wie 4K-Fernseher mit HDR-Unterstützung mit lukrativen Rabatten locken. Da die Preise für 4K-Fernseher weiter fallen und 8K immer mehr Platz in den Regalen einnimmt, haben wir in den letzten 12 Monaten bereits Premium-Artikel in den niedrigeren Budget-Kategorien gesehen. Dies lässt auf zusätzliche Rabatte bei diesjährigen Black Friday Deals hoffen.

Kosmetikprodukte und nicht-elektronische Produkte werden möglicherweise auch immer beliebter, da immer mehr Marken und Händler das Online-Shopping-Interesse am Black Friday nutzen möchten, insbesondere dieses Jahr.

So ist es auch keine Überraschung, dass Apple im September neue iPhones auf den Markt bringt, um sie (wenn auch nur wenig) am Black Friday und Cyber Monday zu rabattieren. Dieses Jahr könnte sich die Verzögerung des iPhone 12 jedoch negativ auf die Rabatte für das iPhone 11* auswirken.

Ein Auszug der besten Black Friday deals im vergangenen Jahr

Amazon Echo Dot (3. Generation): 38,62€ 24,28€ bei Amazon Amazon ist am Black Friday immer sehr beliebt und senkt den Preis für fast alle Technikprodukte seiner eigenen Marke. Dieser Echo Dot-Deal der 3. Generation ist nur einer von vielen Deals, die Amazon veröffentlichte und es war ein sehr guter Preis für den Einstieg in dein Smart Home.

Amazon Kindle (2019): 77,24€ 60,69€ bei Amazon

Black Friday ist ein guter Zeitpunkt für den Kauf eines Kindle. Das Einstiegsangebot von Amazon (das jetzt eine Hintergrundbeleuchtung enthält) fiel unter 60€, was es zu einer großartigen Geschenkoption machte.

Sony WH-1000XM3 kabellose Kopfhörer: 364,19€ 252,73€ bei Amazon

Diese exzellenten, erstklassigen kabellosen und geräuschunterdrückenden Kopfhörer wurden letztes Jahr über 100€ rabattiert. Angesichts der Tatsache, dass sie zu dieser Zeit unsere Lieblingskopfhörer waren, war dieser Deal fantastisch.

iPad 10.2 | 32 GB: 385,16€ 329,98€ bei Amazon

Apples neues iPad der Einstiegsklasse aus dem letzten Jahr war ebenfalls unter den Black Friday Deals im vergangenen Jahr. Aufgrund der Ersparnis von mehr als 50€ gegenüber der WLAN-Version, war dies ein wirkliches Schnäppchen.

Wann ist der Black Friday 2020?

Wann beginnen die Black Friday Deals?

Das offizielle Black Friday Datum ist der 27. November 2020. Also weniger als einen Monat vor Weihnachten, wodurch dir weniger Zeit für deine Online-Käufe bleibt.

Der Black Friday begann ursprünglich als US-Einkaufsperiode, da es sich um den Freitag unmittelbar nach Thanksgiving handelt, an dem Händler die Weihnachtsgeschäftssaison beginnen.

Er basiert auf „Türöffner“-Rabatten, die so beeindruckend sind, dass Schnäppchenjäger versuchen werden, die Türen zu öffnen, bevor der Laden öffnet – obwohl sich dies heutzutage eher virtuell abspielen wird.

Black Friday hat sich über die Jahre zu einem globalen Shopping-Event entwickelt. Die Händler haben sich dementsprechend darauf eingestellt und bieten eine Vielzahl von Rabatten.

Black Friday ist dabei nicht nur ein Wochenendgeschäft. Viele Händler tendieren dazu, ihre großen Black Friday Deals eine Woche vor dem großen Tag zu starten (markiere den 20. November 2020 als schon mal rot im Kalender), wobei einige sogar Anfang November beginnen.

Versierte Käufer sollten auch alle Händler im Auge behalten, da die Angebote zu ungewöhnlichen Zeiten (beispielsweise mitten in der Nacht) veröffentlicht werden können. Es lohnt sich also, wachsam zu sein.

Wird der Black Friday 2020 anders sein?

Um die Deal-Jäger wieder zu locken, sehen wir dieses Jahr möglicherweise einige fantastische Black Friday-Deals.

Der Black Friday 2020 sollte den Trend des letzten Jahres fortsetzen, Rabatte auf Artikel anzubieten, die du tatsächlich kaufen möchtest. Einzelhändler wollen in diesem Jahr ebenfalls ihren Absatz erhöhen, um verlorene Zeit während der langsameren Lock-Down-Monate auszugleichen.

In Verbindung mit der Saison der Produkteinführungen bedeutet dies, dass ältere Modelle in diesem Jahr wahrscheinlich etwas beeindruckendere Rabatte erhalten werden. Während Black Friday Angebote allgemein häufiger online als im stationären Handel angeboten werden, ist es wahrscheinlich, dass sich der Fokus noch weiter in Richtung webbasierter Handel verschiebt. Dadurch können die Infrastrukturen für Lager, Versand und Website-Stabilität voll ausgenutzt werden. Demzufolge können Händler wie Amazon, Media Markt, Saturn und Cyberport die Oberhand gewinnen und niedrigere Preise anbieten.

Der Ursprung von Black Friday

Der Ursprung von Black Friday: Eine Geschichtsstunde

Nehmen wir eine Geschichtsstunde zum Black Friday: Die erste bekannte Erwähnung des Black Friday im Zusammenhang mit diesem Einkaufserlebnis erfolgte im November 1951, als die Zeitschrift Factory Management and Maintenance* damit Personen beschrieb, die sich am Tag nach Thanksgiving krankmeldeten, um sich einen zusätzlichen Tag ohne Arbeit zu sichern.

Zur gleichen Zeit benutzte die US-Polizei die Ausdrücke „Black Friday“ und „Black Saturday“, um den schrecklichen Verkehr zu beschreiben, der zu Beginn der vorweihnachtlichen Einkaufssaison auftrat.

Im Jahr 1961 gab es eine Bewegung* der lokalen Regierung, die Einkaufssaison auf „Big Friday“ und „Big Saturday“ umzustellen. Diese setzte sich aber nie eindeutig durch. Die Konnotation, dass es die Einkaufssaison war, in der Händler „wieder schwarze Zahlen schreiben“, kam erst viel später und war eindeutig ein Versuch, dem Begriff Positivität zu verleihen.

Sind Black Friday Deals echt?

Im Allgemeinen: Ja, obwohl es zwei Arten von Deals gibt. Die erste wurde zwischen Marken und Einzelhändlern im Voraus vereinbart, sodass sie nicht so spontan sind, wie du vielleicht gedacht hast.

Die andere sind plötzliche Preissenkungen, egal ob es sich um einen Algorithmus handelt, der den besten Weg findet, die User zum Kauf zu bewegen (wie es Amazon häufig tut), oder die großen Namen, die sich gegenseitig preislich anpassen, beziehungsweise um den Preis weiter nach unten zu drücken.

Wie bei jeder Verkaufsveranstaltung findest du eine Mischung aus Schnäppchen, reduzierten Lagerbeständen und seltsamen Dingen, die sich irgendwo im hinteren Teil eines Lagers befinden. Im Jahr 2016 beschuldigte das Verbrauchermagazin „Which?“ die Händler des zwielichtigen Verhaltens*.

Möglicherweise stellst du fest, dass einige Artikel nach dem Black Friday günstiger sind – sogar schon am Cyber Monday. Diese sind dann aber Teil der natürlichen Weihnachtsrabattperiode. Unser Tipp: Schlag zu, wenn du über ein Schnäppchen stolperst. Wenn du es später doch günstiger sieht, kannst du den Artikel immer noch zurücksenden.

Wo finde ich die besten Black Friday Deals?

Wie bereits erwähnt, findest du die besten Deals hier. Darum empfehlen wir dir, diese Seite jetzt mit einem Lesezeichen zu versehen. Ab Anfang November 2020 gibt es Angebote. Wir werden hier die besten für dich zusammenstellen.

Einige Einzelhändler erhöhen die Preise von August bis Oktober, damit sie am Black Friday angeblich erstaunliche Rabatte anbieten können. Lass dich also nicht davon täuschen.

Besonders häufig kommt so etwas bei teuren Unterhaltungselektronikgeräten wie Fernsehern oder Laptops vor. Meist werden dann Produktnummern anstelle von Produktnamen angegeben und Artikel, die zu einem günstigeren Preis angeboten wurden, werden plötzlich wieder auf ihren UVP zurückgeschoben.

Es lohnt sich definitiv auch flexibel zu sein. Wenn du beispielsweise einen Samsung UHD-Fernseher für einen Kauf in Betracht ziehst, solltest du dir lieber die von dir gewünschten technischen Eckdaten notieren, anstatt eine bestimmte Modellnummer. Das von dir favorisierte Gerät wird am Black Friday 2020 vielleicht nicht rabattiert, aber ein Fernseher mit ähnlichen technischen Eigenschaften wahrscheinlich schon.

Recherchiere also danach, worauf es ankommt. Wir werden unser Bestes geben, um dir den richtigen Vergleich zu ermöglichen.

Lass dich aber nicht davon täuschen, dass ein billiger Artikel, der wie ein Premiumprodukt wirkt, auch eins ist. Häufig fallen bestimmte technische Merkmale, wie zum Beispiel Bildschirmqualität oder Bildverarbeitung, den Billigpreisen zum Opfer.

Bekomme ich Cashback bei den Black Friday Deals?

Manchmal schon. Deine Giro- oder Kreditkarte bietet möglicherweise Cashback für Einkäufe. Es lohnt sich daher bei jedem Online-Kauf, auch abseits der Black Friday Deals, einen Blick darauf zu werfen.

Bin ich abgesichert, wenn ich am Black Friday kaufe?

Im Allgemeinen solltest du genauso geschützt sein wie immer. Dennoch solltest du die Rückgaberichtlinien und Garantiezeiten überprüfen und sicherstellen, dass du bei bekannten und vertrauenswürdigen Händlern einkaufst.

Scheint es bei einigen Black Friday Deals schon so, als wären sie zu gut um wahr zu sein, so ist eine unbekannte Website, mit Produkten zu Dumpingpreisen, ein gutes Zeichen dafür, dass man am falschen Ort gelandet ist.

Denk daran, dass die Verwendung deiner Kreditkarte auch ein gewisses Maß an Schutz bieten kann. Viele Kreditkarten können dir dabei helfen, Zahlungen anzufechten, wenn du dein Produkt beispielsweise nie erhalten hast. Einige bieten sogar erweiterte Garantien für Produkte an, die über die vom Hersteller oder Händler angegebenen hinausgehen.

*Link in englischer Sprache