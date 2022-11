Black Friday Kindle Deals 2022: Die aktuell besten Angebote

Die Black Friday Deals sind in vollem Gange und wir sehen tolle Angebote für Amazon Ereader und Amazon Fire Tablets. Wenn du gerne liest, haben wir den Kindle Paperwhite für 94,99 € (Öffnet sich in einem neuen Tab) im Gepäck und einen Preisnachlass von 23 % auf das Modell mit dem größeren Speicherplatz. Damit hast du wochenlang Bücher und eine Akkulaufzeit zum Lesen.

Wenn du einen der anderen Kindle-Ereader (Öffnet sich in einem neuen Tab) oder sogar ein Amazon Fire Tablet zu einem günstigen Preis kaufen möchtest, findest du jetzt ebenfalls günstige Angebote und Amazon hat bei seinen eigenen Geräten wieder Rabatte eingeräumt.

Aber es ist wichtig, dass du weißt, was du bekommst. Wenn du eine "Kids"-Version kaufst, bekommst du eine für Kinder geeignete Schutzhülle und ein Jahresabonnement für Amazon Kids+. Ansonsten handelt es sich um das gleiche Gerät, es kostet nur etwas mehr (was sich aber durch die vorhandene Schutzhülle wieder ausgleicht).

Die "Plus"-Version der Amazon Fire-Tablets, wie dieses Fire HD 10 Plus für 109,90 Euro (Öffnet sich in einem neuen Tab), ist das echte Upgrade. Mit einem Fire HD 8 Plus oder Fire HD 10 Plus Tablet bekommst du mehr Arbeitsspeicher, was bedeutet, dass alles viel flüssiger läuft. Das macht einen großen Unterschied bei einem günstigen Tablet. Wir würden empfehlen, das Plus-Gerät zu kaufen.

Amazon verwirrt auch mit einer "Pro"-Version seiner Fire HD Tablets für Kinder. Das Kids Pro Gerät ist dasselbe wie das Kids Tablet, aber es schränkt die Inhalte nicht so ein, wie es bei jüngeren Kindern der Fall wäre. Dein Kind hat mit einem Kids Pro-Gerät mehr Zugriff auf das Internet, aber das ist auch schon der einzige Unterschied. Es lohnt sich nicht, mehr zu bezahlen.

7 Gründe, warum der Amazon Kindle Paperwhite der Geheimtipp zum Black Friday sein könnte (Öffnet sich in einem neuen Tab)

(Image credit: Amazon)

Die besten Amazon Kindle Black Friday Angebote

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Kindle Paperwhite (8GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der Kindle Paperwhite ist der Mama-Bär der Kindle-Familie - heller als der Kindle Basic, aber nicht so hochwertig wie der Oasis. Das macht ihn zu einem großartigen Gerät für die meisten Leser, vor allem weil er wasserfest ist. Dieser Preis ist der günstigste, den wir bisher für den Kindle Paperwhite gesehen haben, sogar direkt bei Amazon, was ihn zu einem tollen Black Friday Kindle Angebot macht. Spare jetzt 27 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Kindle Paperwhite (16GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Oder darf's ein bisschen mehr Speicherplatz sein? Beim 16GB Modell sparst du jetzt 23 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Kindle Paperwhite Kids (8GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der Kindle Paperwhite Kids ist ein vollwertiger Kindle Paperwhite, kein Kinder-Ereader und bietet dir dieselben Specs wie das Standardmodell ohne Kids-Zusatz. Er wird mit einer kinderfreundlichen Hülle und einem einjährigen Abonnement für Amazon Kids+ geliefert. Kids+ bietet zwar nicht alles, was du dir wünschst, aber es ist ein guter Anfang, wenn du dir eine Lesebibliothek aufbauen willst. Das ist das beste Angebot, das wir für diesen Ereader gesehen haben, und allein für das bunte Cover lohnt sich der Aufpreis zu diesem Preis. Ein weiterer Pluspunkt: 2 Jahre Sorglos-Garantie! Spare jetzt 13 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Kindle Oasis (8GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der Oasis ist wasserfest, selbst wenn du ihn am Strand ins Salzwasser fallen lässt. Diesem Modell fehlt es zwar an Speicherplatz, aber da der Oasis Mobilfunknetze nutzen kann, um neue Bücher herunterzuladen, wirst du das nicht bemerken. Wenn du auf der Suche nach dem besten Kindle bist, ist der hellste und komfortabelste Ereader ein großartiger Black Friday Kindle-Kauf. Spare jetzt 22 Prozent!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Kindle Paperwhite Signature (32GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Der Kindle Paperwhite Signature bietet dir doppelt so viel Speicherplatz wie der leistungsstärkste Kindle Paperwhite und kann zudem kabellos aufgeladen werden. Normalerweise würden wir sagen, dass sich der Aufpreis nicht lohnt, aber dieses Black Friday Kindle-Angebot senkt den Preis für den Paperwhite Signature auf den besten, den wir je gesehen haben. Wenn du viel liest, ist es jetzt an der Zeit, dir den besonderen Kindle zuzulegen. Jetzt 18 Prozent günstiger!

Black Friday Fire Tablet Angebote

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Fire HD 8 (32GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das Amazon Fire HD 8 ist ein einfaches und günstiges Tablet. Obwohl es uns zum vollen Preis nicht gefallen hat, ist es mit diesem tollen Black Friday-Tablet-Deal so günstig wie noch nie. Der Bildschirm ist durchschnittlich und etwas niedrig aufgelöst, aber das Kunststoffgehäuse kann einiges aushalten. Wenn du ein Amazon Prime-Abonnent bist und ein gutes Gerät brauchst, das deine Kinder ohne schlechtes Gewissen auf den Kopf stellen können, solltest du dir dieses tolle Tablet-Schnäppchen sichern. Nur jetzt 54 Prozent günstiger!

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Fire 7 (16GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das ist so ziemlich das einfachste Tablet, das du kaufen kannst, und mit diesem Black Friday-Tablet-Angebot ist es so günstig wie noch nie. Obwohl es klein und einfach ist, kannst du deine Lieblingsserien von Amazon Prime Video und vielen anderen Diensten ansehen. Es gibt sogar eine microSD-Karte, mit der du Sendungen herunterladen und für später speichern kannst. Für diesen Preis ist es billiger, als das zu reparieren, was deine Kinder gerade kaputt gemacht haben und du sparst aktuell 38 Prozent.

(Öffnet sich in einem neuen Tab) Amazon Fire HD 10 (32GB) (Öffnet sich in einem neuen Tab)

Das ist eine enorme Preissenkung für Amazons größtes Tablet. Mit Amazon Fire Tablets bekommst du nicht viel, nicht einmal Google Apps wie Chrome oder Gmail. Du zahlst auch nicht viel, und diese Preissenkung ist das günstigste Angebot, das wir für dieses 10-Zoll-Tablet gesehen haben. Wenn du Serien auf Amazon Prime Video oder anderen Streaming-Diensten magst, ist dieses Tablet genau das Richtige, vor allem zu diesem Preis. Jetzt 47 % günstiger!

Wann beginnen die besten Black Friday Kindle-Angebote im Jahr 2022? Die Wahrheit ist, dass du die besten Angebote des Jahres 2022 für Kindle-Geräte vielleicht schon verpasst hast. Das liegt daran, dass Amazon im Oktober einen Early-Access-Sale veranstaltet hat, bei dem alle Kindle-Modelle vergünstigt waren. Seitdem sind neue Kindle- und Kindle-Kids-Geräte auf den Markt gekommen, und ein schicker neuer Kindle Scribe ist auf dem Weg. Ob die jetzigen Angebote die Rabatte von Oktober schlagen, bleibt erst einmal noch abzuwarten.

Welche Black Friday Kindle-Angebote wird es 2022 geben? Im Rahmen von Amazons Early-Access-Sale sind die Preise für alte Kindle-Ereader bereits stark gesunken. Es ist möglich, dass diese Rabatte am Black Friday wieder auftauchen, wenn nicht bei Amazon, dann bei einem anderen Händler. Das ältere Kindle-Basismodell wurde gerade erst ersetzt, daher würde es uns nicht überraschen, wenn es mit einem hohen Rabatt angeboten wird. Der Kindle Paperwhite ist auch nicht mehr ganz so konkurrenzfähig wie der neueste Kindle, also könnte auch er einen Preisnachlass bekommen. Statt eines Preisnachlasses wirst du am Black Friday wahrscheinlich ein Kindle-Angebot finden, bei dem der Kindle mit einer Hülle oder einem Geschenkgutschein kombiniert wird. Diese Angebote sind bei den Händlern beliebt, die nicht zu Amazon gehören.

Welchen Kindle sollte ich am Black Friday kaufen?

Alle Kindle-Ereader haben den gleichen scharfen Bildschirm, deshalb eignen sie sich so gut zum Lesen von Büchern und nicht für alles andere, was du mit einem Tablet-Gerät machst. Mit einer einzigen Akkuladung halten sie wochenlanges Lesen aus.

Ansonsten unterscheiden sich die Kindle-Geräte vor allem durch die Bildschirmgröße, die Helligkeit des Displays und die Langlebigkeit des Ereaders. Das Basismodell des Kindle ist 6 Zoll groß, alle anderen sind fast 7 Zoll groß.

Das Basismodell des Kindle ist nicht wasserdicht, aber alle anderen halten ein Bad aus. Du kannst problemlos in der Badewanne lesen, solange du den Kindle Paperwhite oder Oasis nicht zu lange unter Wasser lässt.

Wenn du so bücherbegeistert bist, dass du es gar nicht abwarten kannst, bis du wieder eine Wi-Fi-Verbindung hast, um dein nächstes Buch zu lesen, ist der Kindle Oasis der einzige, der über eine integrierte Mobilfunkverbindung verfügt.