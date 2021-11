Black Friday Smartwatch Angebote 2021: Early Deals und was du erwarten kannst

Ob du auf die Black Friday Smartwatch Deals warten solltest, hängt vor allem davon ab, welches Wearable du kaufen willst.

Bei sehr aktuellen Modellen wie der Apple Watch 7 oder der Samsung Galaxy Watch 4 Classic ist es unwahrscheinlich, dass es große Rabatte gibt, also verpasst du wahrscheinlich nicht viel, wenn du sie vorzeitig kaufst.

Bei der Apple Watch 7 sind die Vorräte ebenfalls knapp, du könntest also lange auf die Auslieferung warten und willst diese Wartezeit vielleicht nicht verlängern, indem du sie noch nicht bestellst.

Wenn du aber nicht unbedingt eine neue Smartwatch brauchst, ist das Warten kein wirkliches Risiko, vor allem nicht bei bereits erhältlichen Produkten. Wenn du also nicht gerade auf ein besonders günstiges Angebot stößt, lohnt es sich in der Regel, abzuwarten, was am Black Friday auf den Markt kommt.

Das gilt sogar noch mehr für ältere Smartwatches aus dem Jahr 2020 oder früher, denn diese werden im Laufe des Aktionszeitraums wahrscheinlich mit kräftigen Rabatten bedacht.