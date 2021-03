Beste günstige Smartwatch 2021: Gute und günstige Smartwatches im Vergleich

Die Auswahl der besten günstigen Smartwatch hängt von deinem Budget und deinem Geschmack ab. Denn es gibt keinen Mangel an Optionen in diesem Bereich. Viele ermöglichen es dir, dein Training zu verfolgen und bei Bedarf Benachrichtigungen zu senden, ohne dass du dabei dein Sparschwein schlachten musst. Eine günstige Smartwatch hat vielleicht nicht alle möglichen Funktionen, aber sie bietet in der Regel mehr als genug, um dein technikbegeistertes Herz und deinen Kontostand glücklich zu machen.

Bei unserem Blick auf die besten günstigen Smartwatches haben wir uns auf Smartwatches konzentriert, die 160 € oder weniger kosten. Das bedeutet, dass ein paar aktuelle Modelle wie die Huawei Watch GT 2e* nicht dabei sind, aber es gibt immer noch Platz für die Fitbit Versa Lite* und die TicWatch E2. Beide Uhren sollten den Geschmack und die Bedürfnisse von jedem treffen.

Wir empfehlen dir, darüber nachzudenken, was du von deiner Smartwatch am meisten brauchst und einen Blick auf jeden Bewerber zu werfen. Brauchst du Gesundheits- und Fitnesstracking für Läufe und Trainingseinheiten, oder bist du eher auf eine Smartwatch fokussiert, die dich an Termine erinnert? All das solltest du bei der Auswahl berücksichtigen.

Trotz der günstigeren Preise verfügen einige Uhren über coole Funktionen wie NFC für mobile Zahlungen und GPS für die Aufzeichnung von Läufen ohne Smartphone. Es kommt ganz darauf an, was dir am wichtigsten ist, denn einige Zugeständnisse müssen gemacht werden. Lies dir jeden einzelnen Testbericht durch, um sicherzugehen, dass du die beste günstige Smartwatch für deinen Lebensstil kaufst.

1. Fitbit Versa Lite Wie eine Fitbit Versa, aber mit weniger Funktionen OS: Fitbit OS | Kompatibilität: Android 5+, iOS 10+ | Display: 1,34" 300 x 300 | Prozessor: unbekannt | Onboard Speicher: unbekannt | Akkulaufzeit: Etwa 4 Tage | Lademethode: Magnetisch | IP Schutzklasse: IP67 | Konnektivität: unbekannt 116,04 € Anzeigen bei Galaxus.de 1 Amazon Kundenbewertung ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Günstiger als andere Fitbits Kleines und komfortables Design Kein Fitbit Pay Kein Onboard-Speicher für Musik

Du hast wahrscheinlich schon von der Fitbit Versa gehört, als du auf der Suche nach einer neuen Smartwatch warst, aber wusstest du, dass das Unternehmen jetzt eine weniger funktionsreiche und daher günstigere Version davon hat? Sie heißt Fitbit Versa Lite und ist jetzt unsere beste günstige Smartwatch.

Sie ist nicht die umfassendste Smartwatch, denn die Benachrichtigungen sind begrenzt, du kannst keine Musik hören und es gibt keine kontaktlose Bezahlfunktion, aber wenn du auf der Suche nach einem attraktiven Zeitmesser bist, der dein Training aufzeichnet und ein paar grundlegende Smartwatch-Funktionen bietet, dann könnte diese Uhr genau das Richtige für dich sein.

Bevor du die Fitbit Versa Lite kaufst, empfehlen wir dir, die Preise für die Fitbit Versa zu überprüfen. In einigen Märkten hat sie ähnlich viel gekostet wie die Versa Lite und wenn du die Originaluhr bekommst, bekommst du auch zusätzliche Funktionen wie Musik- und Schwimmtracking.

Wenn nicht, ist die Fitbit Versa Lite ein großartiger Begleiter, wenn du nach einer fitnessorientierten Smartwatch suchst.

2. TicWatch E2 Im Grunde die einzige tolle günstige Wear OS Watch OS: Wear OS | Kompatibilität: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1,39" 400 x 400 OLED | Prozessor: Snapdragon Wear 2100 | Onboard Speicher: 4GB | Akkulaufzeit: Etwa 48 Stunden | Lademethode: Magnetisch | IP Schutzklasse: IP67 | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Prime 159,99 € Anzeigen bei Amazon Erschwinglicher Preis Mühelos zwei Tage Akkulaufzeit Kein NFC für Zahlungen Fades Design

Die TicWatch E2 ist kein phänomenales Upgrade der TicWatch E, aber sie bietet ein wasserdichtes Design und eine bessere Akkulaufzeit zu einem ähnlichen Preis wie die originale Uhr.

Das Design der Uhr wurde nicht wesentlich verbessert, so dass sie sich an deinem Handgelenk nicht besonders hochwertig anfühlt, aber sie ist immer noch ein gut aussehendes Stück Technik, das wir gerne zu jeder Tageszeit tragen.

Die Akkulaufzeit der Smartwatch beträgt etwa zwei Tage, GPS ist integriert und die Uhr verfügt über eine Schwimmfunktion, falls du deine Geräte mit in den Pool nimmst.

Eine der größten Enttäuschungen ist das Fehlen von NFC, was bedeutet, dass du Google Pay nicht auf der Uhr nutzen kannst, aber du bekommst hiermit alle anderen Vorteile von Wear OS. Das ist etwas, was dir keine andere günstige Smartwatch auf dieser Liste bietet.

3. Amazfit Bip Sieht aus wie eine Apple Watch, ist aber nicht so smart OS: Amazfit OS | Kompatibilität: Android/iOS | Display: 1,28" 400 x 400 LCD | Prozessor: MediaTek N/A | Onboard Speicher: Nur für Fitnessdaten | Akkulaufzeit: Bis zu 45 Tage | Lademethode: Proprietäres Ladegerät | IP Schutzklasse: IP68 | Konnektivität: Bluetooth 4 44,99 € Anzeigen bei MediaMarkt DE 167 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Stilvolles Design Ausgezeichnete Begleit-App Auto-Pause Funktion funktioniert nicht Fummelige UI

OK, das ist nicht die originellste Smartwatch, die du im Jahr 2021 kaufen kannst, aber sie ist eine der günstigsten. In der Tat könnte sie sogar die günstigste Smartwatch sein, die es tatsächlich wert ist, gekauft zu werden.

Sie sieht einer Apple Watch ziemlich ähnlich, aber dieses Gerät ist satte sechs Mal billiger als eine Top-End Apple Watch Series 5, wenn sie ganz neu gekauft wird.

Sie kann nicht annähernd so viel wie die Apple Watch, aber sie hat eine unglaubliche Akkulaufzeit von 45 Tagen und viele Funktionen für Radfahrer und Läufer, einschließlich eines Herzfrequenzsensors.

4. Garmin Forerunner 30 Ein schlichter Lauftracker, der einige wichtige Funktionen mitbringt OS: Garmin OS | Kompatibilität: Android/iOS | Display: 0,93" 128 x 128 | Prozessor: Unbekannt | Onboard Speicher: Nur für Fitnessdaten | Akkulaufzeit: Bis zu 5 Tagen | Lademethode: Proprietäres Ladegerät | IP Schutzklasse: Unbekannt (Laut Garmin 5 ATM) | Konnektivität: Bluetooth 2,99 € Anzeigen bei Amazon 862 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Klarer Bildschirm Fantastische App Das Design ist nicht außergewöhnlich Kein Touchscreen

Die Garmin Forerunner 30 ist die erste Fitness-Uhr, die du in dieser Liste findest, und sie ist vor allem für Läufer konzipiert. Es ist ein Gerät, das du tragen möchtest, wenn du viel joggst, aber es hat auch einige Funktionen, die für Radfahrer geeignet sind.

Sie hat GPS an Bord, einen Herzfrequenzmesser - den wir in unserem Test als sehr genau empfunden haben - und ein paar andere Funktionen, die sie als eine der günstigsten Laufuhren auszeichnen.

Sie verfügt über einen VO2 Max-Monitor, der es dir ermöglicht, dein Fitnesslevel über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen, was normalerweise den Top-Geräten vorbehalten ist. Es gibt keinen Touchscreen, aber eine fantastische App, mit der du die Smartwatch bedienen kannst.

5. Polar M200 Eine weitere Laufuhr, die eine Überlegung wert ist OS: Polar OS | Kompatibilität: Android/iOS | Display: 26mm Durchmesser | Prozessor: Unbekannt | Onboard Speicher: Nur für Fitnessdaten | Akkulaufzeit: Bis zu 6 Tage | Lademethode: Proprietäres Ladegerät | IP Schutzklasse: Unbekannt (laut Polar wasserfest) | Konnektivität: Bluetooth Prime 109 € Anzeigen bei Amazon 2 Amazon Kundenbewertungen ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Genaues GPS Gute Akkulaufzeit Veralteter Bildschirm Kein Premium Design

Die Polar M200 ist eine der günstigsten Laufuhren, die du derzeit auf dem Markt findest, und du wirst feststellen, dass sie fast alle Fitnessfunktionen bietet, die du dir von einer Smartwatch wünschst.

Wir fanden, dass das GPS manchmal etwas langsam ist und das Design nicht so hochwertig ist wie bei einigen anderen Geräten von Polar, aber ansonsten ist es eine solide Laufuhr mit einer tollen Akkulaufzeit.

Sie bietet keine Benachrichtigungen und Apps wie einige der anderen Geräte auf dieser Liste, aber wenn Fitness das Hauptziel für dich ist, ist die Polar M200 eine erschwingliche Wahl, die eine Vielzahl von Top-Features mit sich bringt.

