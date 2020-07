Die besten Smartwatch-Deals im Juli 2020

(Image credit: Samsung, Apple and Fossil)

Der Sommer kommt und dein Wunsch nach der Top-Strandfigur wird stärker? Wieso nicht deine eigene Fitness mit einer brandneuen Smartwatch überwachen? Wenn es dann noch ein echtes Schnäppchen ist - umso besser.

Wahrscheinlich kennst du unsere Übersicht der besten Smartwatches 2020. Wir haben die ersten vier davon genommen und recherchiert, wo du diese Top-Wearables im Juni am günstigsten bekommst.

Hier ist unsere aktuelle Übersicht über die besten Deals für Smartwatches in Deutschland.

Vergleiche die aktuellen Smartwatch-Deals

Kurz-Reviews der Top Smartwatches

Du brauchst ein paar mehr Specs? Dann schau dir unsere Kurz-Übersichten der Smartwatches aus den Deals hier an.

Fossil Sport

Fossil's aktuellster Smart-Watch Versuch

Kompatibilität: Android, iOS | Display: 1,2" 390 x 390 AMOLED | Prozessor: Quad-core 1,2 GHz | Armbandgröße: 22 mm | Speicher: 4 GB | Akku: 2 Tage | Lademethode: proprietär | IP Rating: IP 68 | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Leichtes Design

Leistungsstarke Uhr

High-End Features fehlen

teilweise langsamer GPS-Scan

Fossil hat in den letzten Jahren eine Menge Know-how im Bereich Wearable Tech entwickelt, und das alles hat zu der besten Smartwatch geführt, die das Unternehmen bisher hergestellt hat.

Die Fossil Sport ist eine Top-Uhr mit einem niedrigeren Preis als die oben genannten Geräte in dieser Liste. Sie verfügt über GPS, ein leichtes - und dennoch hochwertiges - Design und eine Akkulaufzeit von mindestens zwei Tagen mit einer einzigen Ladung.

Fossil hat einen Snapdragon Wear 3100 Chipsatz eingebaut, das neueste Update von Qualcomm, das ein reibungsloseres Erlebnis bietet, als man es bei vielen älteren Wear OS Uhren bekommt.

Sie hat keine wirklich einzigartigen Funktionen, aber im Gesamtpaket ist die Fossil Sport vielleicht die beste Uhr für dich. Das wird besonders dann der Fall sein, wenn du nach einer Fitness-Uhr suchst, die mit Wear OS ausgestattet ist und die nicht seltsam an deinem Handgelenk aussieht.

Samsung Galaxy Watch

Die sportliche Samsung-Uhr gewinnt etwas an Stil

OS: Tizen OS | Kompatibilität: Android, iOS | Display: 1,2" oder 1,3" 360 x 360 Super AMOLED | Prozessor: Dual-core 1,15 GHz | Armband-Breiten: 22 mm oder 20 mm | Integrierter Speicher: 4 GB | Akkulaufzeit: 4 Tage 46 mm / less on 42 mm | Lademethode: Wireless | IP Rating: 50 m | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth, LTE (extra)

Beeindruckende Akkulaufzeit

Nützliche Drehlünette

Nerviges Ladegerät

Bixby ist nicht so toll.

Unsere beste Smartwatch, die du im Moment kaufen kannst, ist von Samsung, und anstatt sich für den erwarteten Gear S4 Namen zu entscheiden, heißt sie Galaxy Watch. Nach der Gear S3 Serie und der Gear Sport im Jahr 2017 wurde die neueste Uhr von Samsung deutlich verbessert.

Wir haben die größere 46 mm Version der Uhr getestet und sie kommt mit einer phänomenalen viertägigen Batterielebensdauer, selbst wenn man sie ausgiebig benutzt. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass viele andere Uhren auf dieser Liste mit einer einzigen Ladung etwa einen Tag lang halten.

Die drehbare Lünette bleibt ein Highlight der Navigation durch das Tizen OS auf der Uhr, und das Interface ist eines der am einfachsten zu bedienenden, das wir bei einer Smartwatch gesehen haben.

Die auf der Uhr erhältlichen Anwendungen sind begrenzter als bei Wear OS oder watchOS - zwei konkurrierende Smartwatch-Betriebssysteme - aber es bietet immer noch die wichtigsten Grundlagen und Samsung hat eine Uhr zur Verfügung gestellt, die sowohl gut in Form ist, als auch ein großartiges Design und viel mehr an Funktionalität bietet.

Lies unsere vollständige Galaxy Watch Review

Samsung Galaxy Watch Active 2

Mit digitaler Dreh-Lünette und zu einem höheren Preis

OS: Tizen OS | Kompatibilität: Android, iOS | Display: 1,2" 360 x 360 Super AMOLED | Prozessor: Dual-Core 1,15 GHz | Armband-Größe: 20 mm | Speicher: 4 GB | Akku: ca.2 Tage | Lademethode: Wireless | IP Rating: 50 m | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth

Hochwertiges Design

Drehbarer digitaler Ring

Wenige Features für den Preisanstieg

Noch eingeschränkte Funktionalität mit iOS

Samsung schrumpfte die besten Teile der Galaxy-Watch zu dieser sportlicheren Smartwatch, die schlanker, leichter und wohl auch komfortabler ist - und brachte dann Monate nach der ersten eine zweite Version heraus, die einige begehrte Features enthielt, darunter eine drehbare digitale Lünette und eine LTE-Version.

Insgesamt hat sich nicht viel geändert - was nicht schlimm ist, da es sich immer noch um eine hochwertige Smartwatch zu einem vernünftigen Preis handelt. Die Galaxy Watch Active 2 verfügt über ein 1,2 Zoll großes 360 x 360 Display, das hell und schön und dennoch klein genug ist, um bequem am Handgelenk getragen zu werden, im Unterschied zu vielen anderen Geräte in dieser Liste.

Sie bietet trotzdem alle Top-Fitness-Funktionen, die man von Samsungs Tizen-Uhrenserie erwarten kann, mit 39 Trainingsmodi, einem Herzfrequenz- und EKG-Sensor und einer Gesundheits-App mit Stress- und Schlafüberwachung.

Sie ist zwar immer noch erschwinglicher als die führende Apple Uhr, aber der Preis wurde gegenüber der ursprünglichen Watch Active angehoben, wodurch ihr Preis-Leistungsverhältnis im Vergleich zur Konkurrenz gesunken ist. Es ist sicherlich keine billige Smartwatch, aber im Vergleich zum ursprünglichen UVP der Galaxy Watch kann man sich für diese Version entscheiden, die bemerkenswert ähnlich ist.

Lies unsere vollständige Galaxy Watch Active 2 Review

Apple Watch 5

Die beste Apple Watch, die man für Geld kaufen kann

OS: watchOS 6 | Kompatibilität: iOS | Display: 1,78" OLED | Prozessor: Apple S5 | Armband-Größen: abhängig von der Uhren-Größe | Speicher: 32 GB | Akku: 1 Tag bis 36 Stunden | Lademethode: Wireless | IP Rating: Wasser-Resistent bis 50 m | Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Always-on Display

Mehr Speicher

Akku ist nicht sonderlich toll

Immer noch teuer

Apple hat zwar nicht den ersten Platz in unserer Liste der besten Smartwatches erobert, aber dies ist das beste Gerät, das du bekommen kannst, wenn du ein iPhone besitzt. Es funktioniert nahtlos mit Apple Handys, und es lohnt sich, darüber nachzudenken, wenn du vorhast, zumindest ein paar Jahre lang bei der iPhone-Serie zu bleiben.

Es gibt nicht viele riesige Upgrades gegenüber der Apple Watch 4, aber die wichtigste Änderung ist, dass sie zum ersten Mal mit einem ständig eingeschalteten Display geliefert wird. Das bedeutet, dass du die Uhr nicht mehr anheben musst, um deine wichtigsten Daten zu sehen, sondern dass sie die meisten Informationen, die du brauchst, auf einem abgedunkelten Bildschirm anzeigt.

Das Design ähnelt dem der Apple Watch 4 - ein Look, den wir geliebt haben -, sodass du ein größeres Display als bei früheren Versionen des Geräts bekommst, und es gibt sie entweder in 40 mm oder 44 mm Größe.

Alle Fitnessfunktionen, die man erwartet, kommen bei dieser Uhr zum Einsatz, und dazu gehören eine Reihe von Spitzenfunktionen wie der EKG-Monitor, GPS-Tracking, beeindruckende Herzfrequenzüberwachung und vieles mehr.

Wenn du nach der besten Apple Uhr suchst, dann ist diese Uhr genau das Richtige für dich... sie ist einfach nicht unsere Lieblings-Smartwatch...

Lies unsere vollständige Apple Watch 5 Review