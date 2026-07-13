Jeg har kørt den nye Audi RS 5 – og den har fuldstændig ændret min opfattelse af plug-in-hybrider

I årtier har Audis RS-afdeling opbygget sit ry på at få forbløffende ydeevne ud af forbrændingsmotorer. Ved at kombinere kraftfulde motorer med mærkets legendariske firehjulstræk, quattro, har man skabt biler, der har kunnet sætte betydeligt dyrere supersportsvogne på plads – samtidig med at de har haft plads til hele familien og deres kæledyr.

Men tiderne har ændret sig. Strammere emissionsregler, stigende brændstofpriser og bilindustriens hurtige elektrificering betyder, at selv Audis mest ikoniske præstationsmærke ikke længere kan ignorere batterier.

I stedet for at kæmpe imod udviklingen har Audi valgt at omfavne den og introducerer nu for første gang en plug-in-hybrid-drivlinje i RS 5. Hvis det lyder som en spøg – så giv mig en chance for at forklare.

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Efter at have tilbragt tid bag rattet i den nye RS 5 Avant står det nemlig klart, at Audi ikke blot har proppet et batteri ind for at tilfredsstille lovgiverne. I stedet har virksomheden brugt elektrificeringen til at skabe den mest teknisk avancerede RS-model til dato.

(Image credit: Audi)

Audi har ikke blot proppet et batteri ind for at tilfredsstille lovgiverne.

Specifikationerne taler for sig selv. En 2,9-liters V6-motor med dobbelt turbolader arbejder sammen med en elmotor på 130 kW og leverer en samlet effekt på 639 hestekræfter samt et drejningsmoment på 800 Nm. Det er nok til at sende den aggressivt designede stationcar fra 0 til 100 km/t på blot 3,6 sekunder, inden den fortsætter op til en topfart på 286 km/t.

Endnu vildere er det, at batteriet på 25,9 kWh (22 kWh brugbar kapacitet) giver en elektrisk rækkevidde på op til 80 kilometer. Det betyder, at mange daglige pendlerture kan klares helt uden, at V6-motoren overhovedet behøver at vågne op.

Det er en imponerende alsidighed for en bil, der bærer et af Audis mest præstationsorienterede modelnavne. Samtidig er der en ulempe, man ikke kan komme uden om.

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Med en egenvægt på 2.370 kilo i Avant-udførelsen er dette uden tvivl den tungeste RS 5, Audi nogensinde har bygget. Fysikkens love ophører trods alt ikke med at gælde, bare fordi der gemmer sig et opladningsstik bag karrosseriet.

Heldigvis har Audis ingeniører brugt flere år på at udvikle en række avancerede chassisløsninger, der er designet til at skjule den ekstra vægt.

Chassisteknik der skjuler vægten

(Image credit: Audi)

Allerede efter blot et par kilometer bag rattet står det klart, at den største tekniske udfordring ikke har været at få mere effekt ud af motoren. Den virkelige udfordring har været at sikre, at man ikke mærker al den ekstra vægt, som Audi har proppet ind i bilen.

Den nye RS 5 er baseret på en omarbejdet femledsaffjedring foran og bagtil med nye bøsninger, opdaterede ledarme og adaptive støddæmpere med dobbelte ventiler, der kan styre kompression og returfase uafhængigt af hinanden.

Allerede når jeg kører over ujævne bygader, mærker jeg, at komforten er betydeligt bedre, end jeg havde forventet af en bil med enorme letmetalfælge og ydeevne, der egentlig hører hjemme på en racerbane.

Audi fortæller, at affjedringen er blevet finjusteret specifikt til de slidte veje, der er almindelige i Nordeuropa, i stedet for udelukkende at fokusere på banekørsel – og det kan virkelig mærkes.

(Image credit: Audi)

Hvis jeg vælger Comfort-tilstanden, forvandles RS 5 til en afslappet langdistancebil, der glider næsten lydløst fremad på eldrift gennem tæt bytrafik

Vælger jeg Comfort-tilstanden, forvandles RS 5 til en afslappet langdistancebil, der glider næsten lydløst fremad på eldrift gennem tæt bytrafik. Den er ikke sværere at køre end andre elbiler med to pedaler. Den ene pedal får bilen til at accelerere, den anden får den til at standse.

Men så snart jeg skifter over til Dynamic eller en af de dedikerede RS-tilstande, ændrer bilens personlighed sig fuldstændigt.

Bilen reagerer langt hurtigere på speederen, styringen får mere tyngde, og drivlinjen opfører sig mærkbart mere aggressivt. Den største forskel kommer dog fra en teknologi, som de fleste bilister aldrig vil lægge mærke til.

Audis legendariske quattro-system har altid været synonymt med enormt vejgreb, men den nyeste RS 5 introducerer en af de største ændringer i systemets historie.

(Image credit: Audi)

Derimod virker passagerskærmen endnu mere malplaceret her end i andre modeller fra Audi og Porsche.

I stedet for udelukkende at stole på mekaniske differentier anvender Audi nu et elektromekanisk system til torque vectoring, der kan fordele kraften mellem de enkelte hjul på mindre end 15 millisekunder. Er du stadig med?

Godt. For en vandkølet elmotor på 8 kW justerer systemet løbende, hvordan drejningsmomentet fordeles, både ved acceleration og bremsning. Det hjælper bilen med at dreje ind i svingene, før den maksimerer vejgrebet, når jeg accelererer ud af dem.

Effekten er mildest talt kraftfuld. Selvom RS 5 vejer over to ton, skifter den retning med en smidighed, der minder om en stationcar. Den formår at skjule en stor del af sin vægt og indgyder enorm selvtillid gennem hurtige sving.

For første gang i en RS 5 har Audi desuden introduceret en betydeligt mere baghjulsorienteret kraftfordeling i den mest aggressive køreindstilling. Det gør det muligt for føreren at omgå firehjulstrækets næsten urokkelige vejgreb og i stedet få bagdækkene til at miste grebet.

Dette er naturligvis ikke noget, jeg anbefaler at prøve på offentlige veje, men den såkaldte »hooligan-tilstand« indeholder desuden en drift-analysator i infotainmentsystemet, der måler udskridningsvinkel og G-kræfter for den, der tager bilen med på en racerbane. Det er måske ikke en nødvendig funktion – men utvivlsomt en meget fed en af slagsen.

En plug-in-hybrid, der formår at finde den rette balance