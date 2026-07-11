Jag har kört nya Audi RS 5 – och den har helt förändrat min syn på laddhybrider

I årtionden har Audis RS-avdelning byggt sitt rykte på att pressa ut häpnadsväckande prestanda ur förbränningsmotorer. Genom att kombinera kraftfulla motorer med märkets legendariska fyrhjulsdrift quattro har man skapat bilar som kunnat sätta betydligt dyrare supersportbilar på plats – samtidigt som de haft plats för hela familjen och deras husdjur.

Men tiderna har förändrats. Strängare utsläppsregler, stigande bränslepriser och bilindustrins snabba elektrifiering gör att inte ens Audis mest ikoniska prestandamärke längre kan ignorera batterier.

I stället för att kämpa emot utvecklingen har Audi valt att omfamna den och introducerar nu för första gången en laddhybrid drivlina i RS 5. Om det låter som ett skämt – ge mig en chans att förklara.

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Efter att ha tillbringat tid bakom ratten i nya RS 5 Avant står det nämligen klart att Audi inte bara har tryckt in ett batteri för att göra lagstiftarna nöjda. I stället har företaget använt elektrifieringen för att skapa den mest tekniskt avancerade RS-modellen hittills.

(Image credit: Audi)

Audi har inte bara tryckt in ett batteri för att göra lagstiftarna nöjda.

Specifikationerna talar sitt tydliga språk. En 2,9-liters V6 med dubbla turboaggregat arbetar tillsammans med en elmotor på 130 kW och levererar en sammanlagd effekt på 639 hästkrafter samt ett vridmoment på 800 Nm. Det räcker för att skicka iväg den aggressivt designade kombin från 0 till 100 km/h på bara 3,6 sekunder, innan den fortsätter upp till en toppfart på 286 km/h.

Än mer imponerande är att batteriet på 25,9 kWh (22 kWh användbar kapacitet) ger en elektrisk räckvidd på upp till 80 kilometer. Det innebär att många vardagspendlingar kan genomföras helt utan att V6-motorn ens behöver vakna till liv.

Det är en imponerande bredd för en bil som bär ett av Audis mest prestandainriktade modellnamn. Samtidigt finns det en nackdel som inte går att komma ifrån.

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Med en tjänstevikt på 2 370 kilo i Avant-utförande är det här utan tvekan den tyngsta RS 5 som Audi någonsin har byggt. Fysikens lagar slutar trots allt inte att gälla bara för att det gömmer sig ett ladduttag bakom karossen.

Lyckligtvis har Audis ingenjörer ägnat flera år åt att utveckla en rad avancerade chassilösningar som är utformade för att dölja den extra vikten.

Chassiteknik som döljer vikten

(Image credit: Audi)

Efter bara några kilometer bakom ratten står det klart att den största ingenjörsutmaningen inte har varit att få ut mer effekt. Den verkliga utmaningen har varit att se till att man inte känner av all den extra vikt som Audi har packat in.

Nya RS 5 bygger på en omarbetad femlänksupphängning fram och bak, med nya bussningar, uppdaterade länkarmar och adaptiva stötdämpare med dubbla ventiler som kan styra kompression och returfas oberoende av varandra.

Redan när jag kör över ojämna stadsgator märks det att komforten är betydligt bättre än jag hade väntat mig av en bil med enorma lättmetallfälgar och prestanda som egentligen hör hemma på en racingbana.

Audi berättar att fjädringen har finjusterats specifikt för de slitna vägar som är vanliga i norra Europa, snarare än att enbart fokusera på bankörning – och det märks verkligen.

(Image credit: Audi)

Väljer jag Comfort-läget förvandlas RS 5 till en avslappnad långfärdsbil som glider fram nästan ljudlöst på eldrift genom tät stadstrafik.

Väljer jag Comfort-läget förvandlas RS 5 till en avslappnad långfärdsbil som glider fram nästan ljudlöst på eldrift genom tät stadstrafik. Den är inte svårare att köra än någon av dagens elbilar med två pedaler. Ena pedalen får bilen att accelerera, den andra får den att stanna.

Men så fort jag växlar över till Dynamic eller något av de dedikerade RS-lägena förändras bilens personlighet totalt.

Gasresponsen blir betydligt rappare, styrningen får mer tyngd och drivlinan uppträder märkbart mer aggressivt. Den största skillnaden kommer dock från en teknik som de flesta förare aldrig ens kommer att lägga märke till.

Audis legendariska quattro-system har alltid varit synonymt med enormt grepp, men den senaste RS 5 introducerar en av de största förändringarna i systemets historia.