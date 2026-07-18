Elbilsteknik sipprar ner till hybrid- och bensinbilar – och jag älskar det

Det är ganska tydligt att elbilar och mjukvarudefinierade fordon (Software Defined Vehicles, SDV) numera går hand i hand. Tesla banade väg med Model 3 redan 2017, och därefter följde Rivian, Lucid och flera kinesiska tillverkare snabbt efter. De traditionella biltillverkarna har varit betydligt långsammare på bollen, men börjar nu komma ikapp. Företag som Hyundai Motor Group, General Motors, BMW och Mercedes-Benz lanserar nu sina första riktiga SDV-modeller.

SDV är framtiden

(Image credit: Myriam Joire)

SDV-bilar är fordon där funktioner och egenskaper i första hand styrs av mjukvara och kan förbättras över tid via trådlösa OTA-uppdateringar (Over-the-Air). Jag pratar inte bara om uppdateringar av navigation eller infotainmentsystem. Tack vare sin zonbaserade arkitektur kan riktiga SDV-fordon uppdatera samtliga hårdvarumoduler via OTA, vilket möjliggör diagnostik och till och med återkallelser utan att bilen behöver besöka en verkstad.

Den cyniska synen är att SDV-bilar bara ger biltillverkarna fler möjligheter att ta betalt genom onödiga prenumerationer, men jag tycker att det är ett alltför kortsiktigt sätt att se på utvecklingen. När tekniken används på rätt sätt finns det många fördelar. Rivian och Tesla skickar exempelvis kostnadsfria OTA-uppdateringar varje månad som rättar buggar och lägger till nya funktioner, något som uppskattas av deras kunder. De tar bara betalt för valfria tjänster som högre uppkopplingsnivåer och mer avancerade förarassistansfunktioner.

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SDV handlar om mer än elbilar

Image 1 of 2 (Image credit: Myriam Joire) (Image credit: Myriam Joire)

För några veckor sedan besökte jag Mercedes fabrik utanför Tuscaloosa i Alabama, där företaget tillverkar merparten av sina SUV-modeller för världsmarknaden. Jag fick en första titt på de uppdaterade GLE- och GLS-modellerna. Förutom starkare motorer och de vanliga designförändringarna både invändigt och utvändigt är dessa Mercedes första hybrid- och bensinbilar som bygger på SDV-principer. Nästan, i alla fall.

Till skillnad från sina föregångare kör 2027 års GLE och GLS företagets MB.OS över samtliga fyra domäner – infotainment, automatiserad körning, kaross och komfort samt drivlina och laddning – precis som Mercedes första fullskaliga SDV-modeller, de helelektriska CLA och GLC.

Tidigare användes MB.OS enbart för navigation och infotainment, som i dagens E-Klass Sedan och Kombi. Därför räknades dessa modeller inte som riktiga SDV-fordon. Men det finns en hake.

Mercedes påpekar nämligen att "även om alla dessa fordon bygger på MB.OS-principerna och en domänorienterad mjukvaruarkitektur varierar den underliggande hårdvaran, kommunikationssystemen, mjukvarans funktioner och hur OTA-uppdateringar distribueras mellan olika fordonsplattformar."

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Det innebär att de uppdaterade GLE och GLS fortfarande bara är delvis mjukvarudefinierade fordon, men de kommer betydligt närmare ett fullvärdigt SDV än någon annan hybrid- eller bensinbil jag har sett hittills.

GLE och GLS för 2027 levereras dessutom med Mercedes pelare-till-pelare-skärm, Superscreen, som standard. Den består av tre 12,3-tumsskärmar – för föraren, mittkonsolen och passageraren – bakom en gemensam glasyta. Här finns även en selfiekamera som kan användas för videosamtal när bilen står stilla, eller förstås för att ta selfies. Videosamtal sker via appar som Zoom, vilka kan laddas ner från Mercedes egen appbutik. En 3D-instrumentpanel och head-up-display finns som tillval.

Image 1 of 2 (Image credit: Myriam Joire) (Image credit: Myriam Joire)

Precis som de helelektriska CLA och GLC får de uppdaterade GLE och GLS även en generativ AI-baserad röstassistent som använder OpenAI:s ChatGPT-4o, Microsoft Bing Search och Google Clouds Automotive AI Agent för navigation, beroende på sammanhanget. MBUX Virtual Assistant kan hantera allt från att justera klimatanläggningen och styra musiken till att hjälpa till med navigation och svara på allmänna frågor.

Mercedes MB.Drive Assist Pro, företagets Nvidia-drivna nivå 2+-system för avancerad förarassistans (ADAS), som debuterade i de helelektriska CLA och GLC, kommer också till 2027 års GLE och GLS – först i Kina och senare i USA under året. Systemet påminner om Teslas kontroversiellt namngivna Full Self-Driving (FSD), men använder inte bara tio kameror utan även fem radarsensorer och tolv ultraljudssensorer.

Sammantaget visar de uppdaterade GLE och GLS att helelektriska, hybrider och bensinbilar – oavsett drivlina – kan erbjuda i princip samma moderna upplevelse när det gäller infotainment, navigation, komfort och förarassistans inom ramen för ett SDV-koncept.

Jag hoppas verkligen att Mercedes satsar fullt ut på tekniken och följer Rivians och Teslas exempel genom att erbjuda kostnadsfria månatliga OTA-uppdateringar som både rättar buggar och tillför nya funktioner.

SDV för alla