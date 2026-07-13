Jeg har kjørt den nye Audi RS 5 – og den har fullstendig endret mitt syn på ladbare hybrider

I flere tiår har Audis RS-avdeling bygget sitt rykte på å presse ut forbløffende ytelse fra forbrenningsmotorer. Ved å kombinere kraftige motorer med merkets legendariske quattro-firehjulsdrift har de skapt biler som kan sette mye dyrere superbiler på plass – samtidig som de fortsatt har plass til hele familien og kjæledyrene deres.

Men tidene har forandret seg. Strengere utslippsregler, økende drivstoffpriser og den raske elektrifiseringen av bilindustrien betyr at selv Audis mest ikoniske ytelsesmerke ikke lenger kan ignorere batterier.

I stedet for å kjempe mot trenden, har Audi valgt å omfavne den og introduserer nå en ladehybrid-drivlinje for første gang i RS 5. Hvis det høres ut som en spøk – så gi meg muligheten til å forklare dette.

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Etter å ha tilbrakt tid bak rattet i den nye RS 5 Avant, er det tydelig for meg at Audi ikke bare har dyttet inn et batteri for å glede lovgiverne. I stedet har selskapet brukt elektrifisering til å lage den mest teknologisk avanserte RS-modellen hittil.

(Image credit: Audi)

Audi har ikke bare dyttet inn et batteri for å glede lovgiverne.

Spesifikasjonene taler for seg selv. En 2,9-liters V6-motor med doble turboladere jobber sammen med en 130 kW elektrisk motor og leverer en total effekt på 639 hestekrefter og 800 Nm dreiemoment. Det er nok til å sende den aggressivt designede stasjonsvognen fra 0 til 100 km/t på bare 3,6 sekunder, før den fortsetter opp til en toppfart på 286 km/t.

Enda mer imponerende er det at batteriet på 25,9 kWh (22 kWh brukbar kapasitet) gir en elektrisk rekkevidde på opptil 80 kilometer. Dette betyr at mange hverdagspendlinger kan gjennomføres uten at V6-motoren engang trenger å våkne til liv.

Det er en imponerende bredde for en bil som bærer et av Audis mest ytelsesorienterte modellnavn. Samtidig er det én ulempe som ikke kan unngås.

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Med en egenvekt på 2370 kilogram i Avant-utførelse er dette uten tvil den tyngste RS 5 Audi noensinne har bygget. Tross alt slutter ikke fysikkens lover å gjelde bare fordi det er en ladekontakt skjult bak karosseriet.

Heldigvis har Audis ingeniører brukt flere år på å utvikle en rekke avanserte chassisløsninger som er designet for å skjule den ekstra vekten.

Chassisteknologi som skjuler vekten