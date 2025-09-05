Audis Concept C gir oss det beste inntrykket av den nye TT hittil, og ja, den blir elektrisk.

Concept C minner mistenkelig om et produksjonsklart kjøretøy

Porsches elektriske fundament kan drive den

Det overordnede designspråket varsler en ny retning for merket

Hørte du det? Lyden av en million kjever som traff gulvet da Audi avduket Concept C for allmennheten.

Rene linjer, en aggressiv lav og sporty holdning, et vakkert og ryddig interiør og ekte sidespeil! Concept C er både en slående forhåndsvisning av hvordan en fremtidig Audi TT-erstatning kan se ut, og en dristig intensjonserklæring for det tyske merkets neste ti år.

Selv om pressemeldingen ikke refererer til det, er det nye konseptet skapt av Massimo Frascella og hans begavede team av designere. Frascella tok over tøylene i fjor sommer, og er tydelig ivrig etter å sette sitt eget avtrykk.

Den radikale roadsteren har merkets enkle nye «ansikt», som er fritt for rot og overdrevent store emblemer og grillelementer som … enkelte … tyske rivaler. Audi sier at Concept C legemliggjør «atletisk minimalisme med en renhet i form, presisjon og soliditet». Vi synes den ser flott ut.

Enda viktigere er det at den todørers coupéen med et fancy stofftak gir oss vårt beste innblikk hittil i hvordan en fremtidig TT-erstatning ser ut. Det ryktes at den skal komme i salg i 2027, og det har blitt antydet at den vil dele den samme plattformen for elektriske ytelsesbiler som de kommende elektriske Porsche Boxster- og Cayman-modellene, som begge har blitt utsatt og utsatt flere ganger.

Over dette indikerer det også en ny designretning for merket, med den slående «vertikale» grillen, inspirert av noen av Audis eldste racerbiler, som etter planen skal dukke opp på andre modeller i løpet av de neste årene.

Innvendig er det et dashbord i anodisert aluminium, med Audis fysiske hjullignende kontroller på rattet som tar seg av kjøreinnstillingene. To digitale displayer utgjør infotainment-tilbudet, og det er en haptisk stripe for tilgang til klimaanlegg og andre funksjoner. Ull og andre naturlige stoffer erstatter det gammeldagse skinnet og andre tradisjonelle markører for overdådighet.

Den skal straks gjøre sin offentlige opptreden på IAA Mobility-messen i München neste uke, hvor den garantert vil se like bra ut i virkeligheten.

Enkelhet er på banen igjen.

Etter at TT og deretter R8 med V10-motor ble pensjonert, manglet Audi enhver form for sportsbil som toppmodell i serien. I stedet lente de seg på RS-versjoner i modellutvalget for å opprettholde høyytelsesarven.

Concept C, som sjefsdesigner Massimo Frascella sier er «en forhåndsvisning av en produksjonsbil – nesten bokstavelig talt», ifølge Autocar, signaliserer en potensiell tilbakevending til en dedikert serie sportsbiler.

Audi TT vil gå inn i historien som en av de mest suksessrike toseters sportskupéene noensinne, som ga et imponerende enkelt utseende og en engasjerende kjøreopplevelse uten å tømme bankkontoen. R8 var tilsvarende revolusjonerende og vekker fortsatt oppmerksomhet i dag.

Dessverre har sportsbilsegmentet fått seg en knekk, og med introduksjonen av elektrifisering og slunkne lommebøker over hele linja har mange produsenter vegret seg for høyytelsesbiler.

Dessuten blir bildesign stadig mer komplekst og kresent, ettersom mange merker prøver å imøtekomme smaken til flere markeder.

Audis elegante, enkle, men slående konsept kan endre alt dette, og med nøye implementering av neste generasjons elektriske eller hybride drivlinje, kan det sikre at vi igjen får nyte synet av sjangerdefinerende Audier på veiene.