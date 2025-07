Konseptbilen AMG XX markerer et nytt kapittel for merket

Tre aksialstrømsmotorer kan drive det slanke karosseriet til opptil 360 km/t

Et LED-panel bak er en av mange futuristiske funksjoner

Mercedes-Benz har løftet lokket på fremtiden til sitt anerkjente ytelsesmerke med den helelektriske konseptbilen AMG GT XX, som dropper brølende V8-bensinmotorer til fordel for en helelektrisk drivlinje.

Tidligere strømmet kundene til de håndbygde beistene som lurte under panseret, men Mercedes-AMG har nylig havnet i et dilemma – de eksperimenterer med mindre turboladede motorer og hybriddrivlinjer som ikke egentlig har fanget opp blant entusiastene.

«Hjertet i en AMG har alltid vært motoren – nå leverer vi en revolusjonerende ny drivlinje som er uten sidestykke når det gjelder effekttetthet, vekt og emballasje», sier Mercedes-AMG-sjef Michael Schiebe.

Motoren Schiebe håper vil vekke begeistring igjen, består faktisk av tre aksialstrømningsmotorer som er omtrent to tredjedeler lettere og 67 % mindre enn de tradisjonelle radialstrømningsmotorene som finnes i de fleste av dagens elbiler.

Aksialstrømningsenhetene, ofte omtalt som «pannekakemotorer», består av tynnskårne komponenter som kan stables nesten som pizzabunner – noe som betyr at de kan plasseres nærmere hjulene for bedre innpakning.

Innovative rektangulære kobbertråder pakkes tett i spoler, noe som gir mer kobber per spor i statoren og skaper en energitetthet som er nesten tre ganger høyere enn konvensjonelle, pølseformede radialmotorer – samtidig som de tar opp en tredjedel så mye plass.

Mercedes-AMG fortsetter matanalogien og sammenligner bruken av rektangulær kobbertråd med at italienerne velger tagliatelle fremfor spaghetti når de lager en solid ragu, ettersom «den flatere, bredere overflaten fanger opp mer saus».

Concept AMG GT XX bruker tre av disse motorene fordelt på to høyytelses elektriske drivenheter – en foran med en enkelt aksialmotor og en bakre enhet med to.

Sammen med helt nye sylindriske battericeller av nikkel, kobolt-mangan-aluminium (NCMA) leverer drivverket forbløffende ytelsestall: 1360 hestekrefter, en toppfart på 360 km/t og en ladetid på under fem minutter takket være 850 kW hurtigladekapasitet.

Mercedes har samarbeidet med ladeeksperten Alpitronic for å utvikle en prototype av en ladestasjon som kan levere så høy strøm via en standardisert CCS-kontakt.

Selskapet sier at de håper å rulle ut sitt eget nettverk av 10 000 ultrahurtige ladestasjoner ved hjelp av denne teknologien i løpet av det neste tiåret, selv om de ikke sier hvor mange av disse som faktisk vil kunne nå 850 kW i effekt.

Aero overalt

Inspirert av den ultrastrømlinjeformede konseptbilen Vision One-Eleven, har AMG GT XX en luftmotstandskoeffisient på 0,198 – omtrent det samme som en ørn eller delfin i full fart, ifølge AMG-ingeniørene.

Spesialdesignede konturer under bilen bidrar til å kontrollere luftstrømmen, mens aktive kjøleklaffer åpnes og lukkes foran for enten å redusere luftmotstand eller lede kjølig luft til batteripakkene og den elektriske drivlinjen.

I en verdenspremiere har firehjulsdrevne AMG GT XX også aktiv aerodynamikk i hjulene – elektronisk styrte bremseblader åpnes når bremsene trenger kjøling, men lukkes igjen for å redusere luftmotstand.

Hjulene fungerer smart nok som gigantiske dynamoer som lader systemet, slik at bilen ikke trenger å stole på elbilens batterier. Mercedes ville ikke si hvor mye hvert hjul kan koste hvis du ved et uhell skraper det borti en fortauskant.

Designet i fastback-stil er lavt og bredt, med en bratt skrånende frontrute som hjelper til med å lede luften over bilen. Motorsportinspirerte luftventiler i panseret bidrar til å slippe ut varm luft, som deretter kanaliseres inn i kjølesystemet.

Bak er det en massiv diffusor i eksponert karbonfiber og et 3D-pikselbelyst panel som kan vise forskjellige meldinger og grafikk. Under presentasjoner blinket det iøynefallende med en animert AMG-logo, bilens ladestatus eller en rekke kitschy meldinger.

Vi er kanskje ikke den tiltenkte målgruppen for denne bilen, men for oss føles ikke dette spesielt AMG. Men det er poenget – dette er den nye AMG-en for neste generasjon.

Konseptbilen er også lakkert i det Mercedes kaller «Fluid Light Paint». Dette moderne pigmentet får lakkerte deler til å gløde når de utsettes for elektrisk strøm.

Resultatet er en ytre lysstripe som går langs sidene av bilen og lyser i mørket.

Den kan til og med «kommunisere» batterinivået når den er koblet til en stikkontakt – omtrent som en robotstøvsuger eller en annen oppladbar dings.

LED-lys og høyttalere

Frontlyktene har heller ikke unngått innovasjon – de har en høyttaler som spiller av kjørelyder og hørbare signaler for å beskytte fotgjengere. Passiv membranteknologi integrert i lydpanelet kan også gjengi kraftigere basstoner for mer realistiske, gutturale AMG-lyder.

Innvendig har Mercedes erstattet det tradisjonelle rattet med en rattbøyle, noe som tyder på at produksjonsversjonen av AMG GT XX Concept kan være en av de første som får merkets steer-by-wire-system.

Interiøret har mange synlige detaljer som minner om en GT-racer, med 3D-printede seteputer som kan tilpasses føreren og enkelt byttes ut.

Disse er kledd i Labfiber Biotech, et skinnalternativ laget av resirkulerte GT3-racerdekk, vegetabilske proteiner og biopolymerer.

Det er et utrolig komplekst og vitenskapelig prosjekt som resulterer i et svært slitesterkt materiale som ligner skinn – men det finnes ingen informasjon om hvor energikrevende prosessen er.

To LED-skjermer utgjør infotainmentsystemet: et 10,25-tommers digitalt instrumentpanel og en 14-tommers multimediaberøringsskjerm, som er integrert i dashbordet og vinklet mot føreren for å forsterke følelsen av en racerbil.

Mercedes sier at MB.UX-operativsystemet ligger til grunn for hele det digitale grensesnittet, som gir tilgang til de nyeste infotainmentfunksjonene.

Sjefsdesigner Gordon Wagener sier at hele designprosessen var betydelig raskere enn for en vanlig bil (omtrent ett år,G sammenlignet med tre), og teknisk direktør Markus Schäfer hevder at mye av teknologien som presenteres i dag allerede er produksjonsklar.

Faktisk er det en foreløpig lanseringsdato for bilen – en gang i 2026 – selv om vi ennå ikke har mottatt noen informasjon om total motoreffekt, batterirekkevidde eller, kanskje viktigst av alt, pris. Schäfer sier at «ihuga AMG V8-fans» allerede har testet bilen og har vært svært positive til ytelsen. Han tror også at den enorme mengden teknologi i bilen vil bidra til at den beholder verdien over tid.

Om fans av forbrenningsmotorer faktisk vil bli overbevist av pikselerte lyspaneler og falske motorlyder gjenstår å se, spesielt siden dårlige videresalgsverdier fortsatt er et stort problem for luksusbiler med høy ytelse.

Mercedes trenger bare å se på sin nylig elektrifiserte Geländewagen for å innse at deres nåværende kundebase kanskje ikke er helt forberedt på fremtiden.