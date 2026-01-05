Jeg arbejder med at teste elbiler – her er de 7 bedste elbiler, der har imponeret mig mest i 2025

Det er let at lade sig påvirke af alle de dystre overskrifter, der hævder, at efterspørgslen efter elbiler er faldende i en sådan grad, at store bilproducenter er ved at revurdere deres strategier fuldstændigt.

Det er rigtigt, at aktører som Porsche og Ford har taget afstand fra tidligere planer og presset benzinmotorer og hybriddrivlinjer ind i modeller, der oprindeligt var tiltænkt som fuldt elektriske, men det er langt fra tilfældet for alle.

Kia, Hyundai, Renault, Peugeot og Volkswagen-koncernen fortsatte med at lancere nye og spændende elbiler i 2025, mens Tesla opdaterede sine to bedst sælgende modeller – Model 3 og Model Y – i løbet af året.

Derudover er kinesiske mærker, der tidligere opererede i udkanten af markedet, blevet stadig mere mainstream. BYD, MG, LeapMotor og flere andre har nu store markedsandele i Storbritannien, Europa og andre steder, og BYD har endda slået Tesla af pinden som bedstsælgende elbil i verden.

I USA er billedet noget anderledes. Der har reducerede incitamenter og skattelettelser bremset udviklingen af elbiler, hvilket har tvunget mange af de ovennævnte mærker til at genoverveje deres elbilstrategier i Nordamerika for at forblive rentable.

Polestar, Volkswagen, Audi og Mercedes-Benz har alle sat planerne om at lancere visse modeller i USA på pause eller skrottet dem, men det har ikke afholdt de indenlandske producenter fra at fortsætte med at levere. Tesla og Rivian fortsætter med at nå ud til nye købere, Hyundai og Kia er stadig populære, og Nissans nyligt lancerede Leaf gør indtryk takket være sin rækkevidde og overkommelige pris.

Efter at have kørt i et stort antal elbiler i 2025 er dette mit udvalg af de bedste – håndplukkede for deres kombination af praktisk anvendelighed, overkommelig pris og teknologi.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

1. Tesla Model Y

(Image credit: Tesla)

Den opdaterede Model Y er uden tvivl den bedste bil, Tesla nogensinde har bygget. Den kombinerer fremragende praktisk anvendelighed med imponerende rækkevidde, pålidelig hurtig offentlig opladning og en mere støjsvag og raffineret køreoplevelse end tidligere generationer.

Det er rigtigt, at det udvendige design stadig er kontroversielt, men den seneste opdatering har virkelig skærpet udseendet, moderniseret linjerne og tilføjet lysbånd i fuld bredde foran og bagpå, så bilen vender hovederne på vejen.

Efter at have kørt både Premium- og Performance-versionerne kan jeg med sikkerhed sige, at Performance-versionen er det rigtige valg – især i Long Range-versionen med baghjulstræk.

Den nyeste Model Y er uden tvivl en af de mest effektive og brugervenlige elbiler, der kan købes lige nu.

2. MG IM5

(Image credit: MG)

Tesla får hele tiden hård konkurrence, og MG's seneste premium-mærke – Intelligent Mobility – lægger ikke skjul på, at de vil konkurrere med Tesla Model 3.

Bilen kommer fra Kinas enorme SAIC Group og er baseret på en fuldt elektrisk platform, der deles med flere premium-sedaner på det indenlandske marked. Til Europa er der dog foretaget en række justeringer for at tiltrække mere kræsne købere.

Specifikationerne er imponerende: op til 655 kilometers rækkevidde, 17 minutter at oplade fra 10 til 80 procent og 0-100 km/t på 3,2 sekunder i Performance-versionen med 751 hestekræfter. Det er Porsche Taycan-niveau – til en brøkdel af prisen.

Fra de fleste vinkler er det også en flot bil, med lidt Aston Martin bagtil og masser af Taycan foran. Imitation er jo den mest oprigtige form for smiger, ikke sandt?

Den tilbyder også en bred vifte af avancerede førerassistancesystemer og infotainment-teknologi til relativt få penge.

Hvis man kan se bort fra den ret stive affjedring, det faktum, at stort set alt styres via en lidt irriterende touchscreen, og den dårlige udsyn bagud, får man en imponerende kombination af ydeevne, elektrisk rækkevidde og teknologi til færre penge end Polestar 2, Mercedes-Benz CLA og – selvfølgelig – Tesla Model 3, som den aktivt jagter i Europa.

3. Kia EV4

(Image credit: Kia)

Kias udvalg af fuldelektriske biler er virkelig imponerende. Det spænder fra den kommende, lille EV2 til stilfulde sedans og crossovers og helt op til den enorme syv-sæders EV9 SUV i toppen af serien. Der er virkelig noget for enhver smag.

EV4 er en af de nyeste modeller og er designet til at udnytte Europas forkærlighed for klassiske hatchbacks. Den låner elementer fra den større EV6 og den mindre EV3, men pakker dem sammen til noget, der ikke er endnu en SUV eller crossover.

Det dristige design, den meget høje kørekomfort og den imponerende rækkevidde gør den til et attraktivt køb. Kias nyeste infotainmentsystem er også det skarpeste og mest teknologisk avancerede, de har udviklet til dato, med ChatGPT-integration til naturlig stemmestyring.

Den har et stort og praktisk bagagerum, og fordi den ikke sidder så højt som nogle af sine SUV-søskende, er vejgrebet rigtig godt. Forvent ikke samme køreoplevelse som i en Golf GTI, men ellers er det en fremragende allround-bil, der er underholdende nok for de fleste.

4. Citroen ë-C5 Aircross

(Image credit: Citroen)

Nogle gange er de bedste biler dem, der klarer det grundlæggende med lethed, uden ståhej og fanfare. Biler, der prioriterer komfort og praktisk anvendelighed frem for prangende design og halsbrækkende ydeevne.

Citroëns nyeste ë-C5 Aircross – mærkets første model på Stellantis STLA Medium-platformen – er netop sådan en bil. Den tilbyder enten 520 eller 680 kilometers rækkevidde afhængigt af batterivalget, fuldt godkendt ydeevne og en af de mest komfortable køreoplevelser på markedet.

Affjedringen med »Progressive Hydraulic Cushions« får bilen til at føles som om den svæver, mens den store SUV med fem sæder tilbyder generøs opbevaringsplads og meget komfortable sæder til alle ombord.

Indvendigt byder den på fransk designflair med nogle af de mest komfortable forsæder, jeg nogensinde har siddet i. Infotainmentsystemet er ikke klasseledende, men det fungerer godt og er nemt at bruge.

Priserne begynder ved 259.990 kroner for basismodellerne, hvilket er yderst konkurrencedygtigt for en elbil, der er så praktisk og komfortabel som denne.

5. Renault 4 E-Tech

(Image credit: Renault)

Selvom jeg kørte denne bil meget tidligt i 2025, er den stadig en af de mest mindeværdige, takket være dens fremragende kombination af småbilskänsla, fine køreegenskaber og en meget attraktiv pris.

Renault 4 E-Tech er baseret på den lige så fremragende Renault 5 E-Tech, men R4 tilføjer en ekstra dosis praktisk funktionalitet med lidt mere benplads på bagsædet og smartere opbevaringsløsninger rundt om i kabinen. Samtidig bevarer den noget af R5's frække karakter i sin køreegenskaber og opførsel på vejen.

Frem for alt er dette en af de mest overkommelige elbiler, der i øjeblikket er til salg i Europa, med priser fra 206.990 kroner. På trods af dette formår den at levere et design, der virkelig fanger øjet, et interiør i premium-kvalitet og den nyeste teknologi om bord – herunder et Android Automotive-baseret infotainmentsystem med Google Maps og andre indbyggede apps.

6. Mercedes-Benz CLA

(Image credit: Mercedes-Benz)

Mercedes har lagt al sin tekniske ekspertise i den nyeste CLA-model, og det kan man mærke. Vi får ikke kun en smart to-trins gearkasse (designet med henblik på effektivitet frem for ydeevne), lav luftmodstandskoefficient og den nyeste 800V-arkitektur til elektrisk drev, men også mærkets nye Super Screen-teknologi, der giver en biografagtig fornemmelse i kabinen.

Resultatet er en bil, der kan køre omkring 528 kilometer på en enkelt opladning, men stadig klarer 0-100 km/t på meget respektable 4,9 sekunder. Opladningen er også lynhurtig, og interiøret tilbyder den høje kvalitet i pasform og materialevalg, som man forventer af det tyske mærke. Skærmteknologien er i en klasse for sig.

De billigste modeller starter ved 399.900 kroner. Det placerer den i samme prisklasse som Tesla Model 3 og Model Y, men her får man en længere rækkevidde på en enkelt opladning og betydeligt hurtigere opladningstider.

7. Smart #5

(Image credit: Smart)

Smart producerer ikke længere små bybiler – i hvert fald ikke før Smart #2 kommer på markedet – men fokuserer nu på forskellige SUV-modeller, der kombinerer Mercedes-Benz' DNA med teknologi fra den kinesiske gigant Geely.

Jeg var ikke særlig imponeret over Smart #1. Brabus-versionen føltes alt for hurtig, bremserne var svage, og designet var, ja, lidt mærkeligt. Smart #5 er derimod en helt anden historie. Den ligner en blødere, rundere Mercedes G 580 og tilbyder generelt mere plads og bedre praktisk anvendelighed end sin mindre søster.

Interiørteknologien er også et stort skridt fremad med en fuld 36-tommers skærm, der strækker sig over hele kabinen. Derudover er der også et 25,6-tommers augmented reality head-up display, hvis du har brug for endnu mere skærmplads.

Det er en meget behagelig bil at køre, og nogle versioner kan køre op til 590 kilometer på en enkelt opladning. Det tager mindre end 18 minutter at oplade batteriet fra 0 til 80 procent.

Jeg kørte selvfølgelig Brabus-versionen, som leverer lidt absurde 637 hestekræfter fra sin dobbelte elmotoropsætning. Det er alt for meget for en familievenlig SUV, og Smart mangler simpelthen den nødvendige ekspertise inden for ydeevne til at omsætte den kraft til sikker og kontrolleret fremdrift på vejen.

Hvis du i stedet vælger Pro+ eller Premium-versionerne, får du de større batterier, den hurtige 800V-arkitektur og det hele luksuriøse interiør – til en betydeligt lavere pris og med færre svedige øjeblikke på våde veje.