Jeg har kørt den nye Mercedes-Benz CLA, og den viser, at elbiler faktisk kan være ret spændende

Selvom Mercedes-Benz var en af de første store producenter, der lancerede en premium-elbil (husker du EQC fra 2019?), har modtagelsen af deres nyere elektriske modeller været ret lunken.

EQS-sedanen er bestemt elegant, men koster for meget i forhold til sine konkurrenter, EQB SUV ser lidt mærkelig ud og er ikke så sjov at køre, som den burde være, mens den firemotorede G-Klasse er, ja, en niche inden for en niche.

Det er rimeligt at sige, at Mercedes har brug for en succesfuld elbil: noget, der får masserne til at opgive deres benzin- og dieselbiler og i stedet sætte deres lid til tysk ingeniørkunst. Renault har sin R5 E-Tech, Kia har sin EV6 – og nu får Mercedes muligvis sin modstykke.

Den nye CLA kunne meget vel være den bil, da C-klassen altid har været en af mærkets bedst sælgende modeller, og Mercedes har derfor lagt sin innovative energi i denne model. Et nyudviklet drivsystem med innovativ to-trins transmission, lav luftmodstand, 800V-arkitektur og nye batterier med siliciumoxid-anoder for højere energitæthed er blot nogle af de tekniske højdepunkter.

Selvom interiøret er prangende (dette er den første bil med Mercedes Super Screen-teknologi), er den nye CLA ellers ganske fornuftig. Sikker, støjsvag, komfortabel og ekstremt effektiv er måske ikke ord, der får bilentusiaster til at juble, men der er faktisk grund til at være begejstret her.

Imponerende effektivitet

(Image credit: Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz CLA med EQ-teknologi, for at give bilen sit fulde og temmelig klodsede navn, har hentet meget inspiration fra Vision EQXX – laboratoriebilen, der klarede over 1.000 kilometer på en enkelt opladning.

Det er let at afvise dette som PR-snak, men et dybt dyk under motorhjelmen viser, at der faktisk er meget sandhed i det. Luftmodstandskoefficienten på 0,21 er meget lav takket være formen og de mange dækplader under bilen, og dette er den første Mercedes, der bruger en luft-til-luft-varmepumpe, der udnytter spildvarme fra drivlinjen, batteriet og omgivelserne til at opvarme kabinen.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Der er intelligent regenerativ bremsning, der forsøger at bremse bilen så meget som muligt gennem genbrug og en helt ny to-trins gearkasse.

I modsætning til i sportsbiler, hvor det elektriske drev er gearet til at levere maksimal effekt fra stilstand, har Mercedes vendt konceptet på hovedet og tilbyder et andet gear med et 5:1-forhold, der er optimeret til høj hastighed og maksimal effektivitet ved kørsel på motorvejen.

På trods af dette klarer den firehjulstrukne CLA 350 4Matic stadig 0-100 km/t på respektable 4,9 sekunder og leverer en rækkevidde på næsten 800 kilometer på en enkelt opladning.

Mange af de elementer, jeg har nævnt, er ikke ligefrem nye eller banebrydende, men alt, hvad Mercedes har lært i sin stræben efter at få mest muligt ud af et batteri, er blevet implementeret her – og resultatet er en enorm rækkevidde mellem opladninger.

Når det er tid til at stoppe og genoplade batteriet, kan begge versioner oplades til en rækkevidde på omkring 50 kilometer på bare ti minutter via hurtigopladning.

Smooth operator

(Image credit: Mercedes-Benz)

Der er en klar forskel mellem den ultraeffektive CLA 250+ med EQ-teknologi (versionen med baghjulstræk) og den mere præstationsorienterede CLA 350 4Matic, hvor sidstnævnte accelererer hurtigere og generelt tilbyder en mere eksklusiv køreoplevelse.

Startmodellerne koster dog fra 427.991 kroner herhjemme. Dette sætter den i konkurrence med biler som Tesla Model 3, som har en pris omkring 300.000 kroner (som har en højere rækkevidde på papiret) og BMW i4 til en startpris på ca. 489.900 kroner.

Det supereffektive drivsystem betyder dog sandsynligvis, at den kører længere på en enkelt opladning end begge disse konkurrenter, samtidig med at den oplades hurtigere – lidt over 300 kilometers kapacitet på kun ti minutters opladning fra de hurtigste opladere.

I både CLA 250+ og 350 er køreegenskaberne jævne og næsten latterligt stille, og interiøret føles eksklusivt uanset udstyrsniveau. Bortset fra det er køreoplevelsen ret uinteressant, men det er faktisk meningen – dette er en bil beregnet til daglig brug.

Mercedes-Benz har forsøgt at minde os om, at de stadig er et premium-mærke ved at drysse deres nyeste modelprogram med trepunktsstjerner – de er virkelig overalt. Jeg havde ikke tid til at tælle dem alle, men der er helt sikkert hundredvis.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Det er måske ikke den mest elegante løsning, men måske er jeg ikke længere målgruppen. Samtidig føles det lidt nærig, at biler, der ikke er udstyret med Superscreen, hvor passageren foran også får en touchscreen, i stedet får et stykke plastik dækket med stjerner.

Det er dog kun mindre detaljer, for ellers er kabinen veludstyret med masser af plads både foran og bagtil til høje passagerer og et rummeligt bagagerum. Det enorme panoramaglastag lukker masser af dagslys ind, og i den kommende CLA Shooting Brake kan man endda få taget pyntet med endnu flere oplyste stjerner.

Det føles som et mere luksuriøst og personligt alternativ end for eksempel en Tesla, men med en lige så imponerende digital grænseflade.

Dette er vigtigt for kunder, der ønsker en mere eksklusiv elbiloplevelse.

Skærmtest

(Image credit: Mercedes-Benz)

Vi fik et tidligt indblik i Mercedes' nye digitale interface tidligere på året, men nu hvor vi har prøvet det i bilen, fungerer alle skærmene lige så godt i praksis – især det nye, smidige MBUX-system, der ligger bag det hele.

Grafikken er skarp, og responstiden er lynhurtig, med det, Mercedes kalder sit ›Zero Layer‹ på hovedskærmen, der viser de vigtigste oplysninger med det samme. Alternativt kan du swipe rundt og arrangere apps som på en smartphone eller tablet.

Undervejs fik jeg lejlighed til at teste den nye AI-drevne MBUX Virtual Assistant lidt mere og bad den via samtalekommandoer om at finde caféer med udsigt over floden eller blomsterhandlere, der havde åbent.

Systemet bruger ChatGPT-4o og søger via Microsoft Bing, samt Google Gemini til navigationsspørgsmål. Resultaterne er imponerende, og systemet bliver bedre, jo mere du bruger det, hvilket gør det lettere at finde endnu mindre specifikke steder.

Det tyske mærke fremhævede også sit intelligente ruteplanlægningssystem ved lanceringen, som planlægger den hurtigste og mest bekvemme rute, inklusive opladningsstop, og minimerer ventetiden ved kun at foreslå de hurtigste (og fungerende) opladere.

Dette forbedres yderligere af Surround Navigation, som bruger live video fra bilens forskellige kameraer og sensorer til at skabe et 3D-kort over omgivelserne i realtid. Det tager lidt tid at vænne sig til, men navigationssystemet er rigtig godt til at visualisere bymiljøer digitalt og bruge landemærker til orientering.

Igen, intet revolutionerende, men hele pakken fungerer ekstremt godt sammen, med nok teknisk bravour til at imponere dem om bord. Hvis du vælger Superscreen og premium-lydsystempakken, kan passagerskærmen næsten konkurrere med et hjemmebiograf.

Selvfølgelig skyder prisen hurtigt i vejret, når du tilføjer alle ekstraudstyr, men samlet set føles det som en god værdipakke i betragtning af ydeevnen, rækkevidden og teknologien.

Personligt synes jeg, at den dyrere 350 4Matic føles som den mest komplette bil – den er sjovere at køre og har den slags ydeevne, som mange nu forventer af en elbil – men 250+ giver det bedste værdi for pengene sammenlignet med sine direkte konkurrenter.

(Image credit: Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz har investeret enorme ressourcer i CLA, men det er ikke altid en garanti for succes. Her fungerer alt imidlertid sammen, det føles sammenhængende, og efter et par kilometer har man en kompetent, komfortabel, støjsvag og meget nem at køre elbil. Den føles mere komplet end mange af sine nærmeste konkurrenter, herunder modeller fra Kia, Hyundai og BMW.

Med AMG's ekstravagante modeller i den anden ende af spektret, såsom AMG GT XX-konceptet, føles det som om Mercedes nu er gået ind i det næste og potentielt mere succesrige kapitel i sin elbilssaga.