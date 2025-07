Omgivet af de bølgende grønne bakker i West Sussex, England, forvandles de vidtstrakte græsplæner og den berygtede indkørsel til Goodwood House hvert år til et sandt paradis for motorentusiaster.

Det, der engang begyndte som en undskyldning for at køre ekstremt hurtige og støjende køretøjer op ad Lord March, den 11. hertug af Richmonds indkørsel, er nu blevet en af de vigtigste begivenheder i bilkalenderen.

Med mange globale biludstillinger forsvundet betragtes Festival of Speed af verdens største bilproducenter som en vigtig platform for at vise nye modeller frem og komme i kontakt med fans af både to- og firehjulede maskiner.

Desuden er begivenheden med elektrificeringens uundgåelige fremmarch også blevet et sted, hvor flere nye kinesiske mærker præsenterer deres produkter på den europæiske og globale scene.

I år var det måske mere intens end nogensinde, med BYD, der lancerede sit premium brand - Denza- og Honda, der viste sine elektriske visioner for fremtiden, plus flere super car-producenter, der viste, at elektrificering ikke nødvendigvis betyder slutningen for de brølende V8-motorer.

Her er nogle af de hotteste nyheder og vigtigste lanceringer fra Festival of Speed 2025.

1. Porsche Cayenne EV

(Image credit: Porsche)

Vi vidste alle, at den var på vej, men at se Porsches hidtil største model i virkeligheden er noget særligt – især når den angriber Goodwoods berygtede bakke.

Den tyske producent har været tavs om detaljerne, men vi ved, at den nyeste elbil sandsynligvis har over 1.000 hk og har mindst samme hurtigopladningsarkitektur og smarte infotainmentteknologi, som den mindre Macan EV har.

For nylig satte modellen rekordtid op ad Storbritanniens Shelsley Walsh-bakke, på trods af at den kan trække op til 3,5 ton.

Porsche siger, at den nye Cayenne EV vil »sætte nye standarder uden at gå på kompromis med daglig brug og praktisk anvendelighed«. Vi syntes, at den så skræmmende hurtig ud og overraskende stilfuld under sin multifarvede kamoflage.

2. Hyundai Ionia 6 N

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Lige efter den geniale Ioniq 5 N præsenterede Hyundai en ny version af sin strømlinede Ioniq 6 N, komplet med et aerodynamisk forbedret ydre og et trimmet, fuldt elektrisk drive, der nu leverer 650 hk og accelererer fra 0 til 100 km/t på bare 3,2 sekunder.

Ligesom 5N er storebror designet til at være en »superbil til hverdagen«, der klarer kedelige pendlerture i stilhed, men derefter byder på syntetiske N Active Sound+-motorlyde, elektroniske gearskift og N Drift Optimizer – perfekt, når lysten til at drifte rundt på parkeringspladser bliver for stærk.

Hyundai gik endda så langt som til at køre et par specifikke drift-modeller (billedet ovenfor), der pumpede røg ud af bagdækkene og beviste for alle tilskuere, at elbiler også kan være seje og sjove.

3. Alpine A290 Rallye

(Image credit: Alpine)

Hvis du syntes, at Renault 5 E-Tech var sjov, så vent, til du ser, hvad der sker, når Alpine får fingrene i den.

Denne specialudgave med hvide hjul har en ZF-differential med begrænset slip for mere dynamiske køreegenskaber, opgraderet affjedring, bur og en hydraulisk håndbremse. For at få den rigtige rallyfølelse er der også en ekstern højttaler, der giver en ægte rallylyd.

Den er bygget til konkurrencebrug og koster derfor omkring 62.000 pund (ca. 540.000 kroner), men den er stadig betydeligt billigere end Renault 5 Turbo 3E og så desuden ud til at være rigtig sjov, da den angreb Goodwoods berømte bakke i fuld fart.

4. Denza B5 och Z9 GT

(Image credit: Future/Leon Poultney)

BYD lancerede sit premiummærke på Goodwood i år og fremviste både den enorme B5 hybrid-4x4 og den slankere Z9 GT, der sigter direkte mod Porsche Taycan.

Hvis du genkender navnet Denza, er det fordi det oprindeligt var et premium-samarbejde mellem Mercedes-Benz og BYD. I dag er mærket helt kinesisk ejet og sigter mod at gøre indtryk i Europa.

B5 leverer 677 hestekræfter fra sit plug-in hybrid-drivaggregat og kan desuden køre ca. 125 km udelukkende på el. Den vil også blive tilbudt som ren elbil.

(Image credit: Denza)

Z9 GT ser ud som om den har kigget længe på Porsche, men når det gælder ydeevne, er der den ikke til at spøge med. Et tri-motorsystem leverer 858 hestekræfter, og 0-100 km/t klares på 3,6 sekunder.

BYDs 100 kWh Blade Battery-teknologi giver en rækkevidde på hele 630 km, og bilen er spækket med teknologi, herunder tre touchskærme i kabinen.

5. Honda Super EV Concept

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Denne mystiske lille elbil fra Honda dukkede op på Goodwood med meget få forklaringer, bortset fra at den »forhåbentlig« bliver lanceret som hatchback – måske den Honda-e, vi aldrig rigtig fik.

Der er ingen oplysninger om drivlinjen, og hele interiøret var mørklagt ved den offentlige debut, men designet var flot og kombinerede Honda-hatchback-charme med Nissan Cube-stil.

Alt, hvad vi ved, er, at personer med clipboards indsamlede publikums meninger, så det er næsten sikkert, at modellen vil gå i produktion. Sandsynligvis.

Honda 0 SUV er derimod tættere på lancering – den nye generation af elbiler kommer næste år og vil byde på et helt nyt syn på elbilarkitektur.

Forvent lang rækkevidde, smart design og et konstant opkoblet infotainmentsystem med Tesla-lignende opdateringer via skyen.

6. MG IM 5 och IM 6

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Ligesom mange andre kinesiske virksomheder udvider MG hurtigt sit modeludbud i Europa (og udenfor) ved at lancere biler, der tidligere kun fandtes på hjemmemarkedet.

IM, der står for Intelligence in Motion, er et samarbejde mellem MG, moderselskabet SAIC og flere andre kinesiske teknologi- og e-handelsvirksomheder. I Kina er det et selvstændigt mærke, men i Europa vil det blive lanceret under MG's paraply.

Er du lige så forvirret som os? Bare rolig - det handler i princippet om en Tesla-udfordrer, der leverer et massivt 100 kWh lithium-ion-batteri, 800V-arkitektur og en beregnet rækkevidde på 712 km. Med andre ord forsøger den at slå Tesla på alle vigtige punkter.

Prisen ligger også på samme niveau som Tesla Model 3 i Europa, og for dem, der stadig tøver med at købe fra Elon Musk, tilbyder IM desuden SUV-modellen IM 6, der – som du måske gætter – udfordrer Tesla Model Y.