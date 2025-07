Vi tog på weekendtur i Kia EV5 - det er næsten den perfekt elektriske familie-SUV – med ét stort minus

Siden lanceringen af Kia EV6 i 2021 – virksomhedens første elbil til bilmarkedet – har den koreanske bilproducent været et forbillede inden for elbilsegmentet med et bredt og tilgængeligt modeludvalg. Fire år senere henvender EV5 sig til Kias bredeste kundegruppe til dato som en konkurrencedygtig mellemstor SUV – og den er allerede en bestseller i både Sydkorea og Australien.

Efter vores mening er Kia det stærkeste elbilmærke i 2025 efter Tesla. Med EV6 i spidsen – en kombination af stationcar, halvkombi og SUV – tilbyder Kias sortiment noget for næsten alle, fra den enorme EV9 til den kompakte og prisvenlige EV3.

EV5 er designet med bred appel for øje, og dens størrelse og ydeevne gør, at denne mellemstore SUV føles bygget til at føre Kia ind i fremtiden som virksomhedens nye stjerne (selvom den kommende EV4 i sedan- og halvkombiudgave meget vel kan udfordre den).

Der er simpelthen bare tale om en virkelig god blanding af de rigtige funktioner her, og det bør gøre bilen attraktiv for et bredt publikum. Selvom der ikke er noget, der skiller sig ud som exceptionelt sammenlignet med andre producenter – køreoplevelsen er god og rækkevidden konkurrencedygtig – har Kia formået at tilbyde et velafbalanceret pakke over et bredt prisinterval. Det bedste af det hele er, at bilen ikke afviger fra, hvad en almindelig bilist forventer – med en logisk knap-konfiguration og genvejsknapper, der gør, at man sjældent behøver at fordybe sig i infotainment-systemet.

Men netop her kommer også en klar ulempe ind: Kias operativsystem er fortsat en skuffelse. Forud for vores test af EV5 kørte vi også den mere sporty, Kia EV6. Efter at have testet EV6, da den blev lanceret i 2022, hvor vi også kritiserede operativsystemet, kan vi bekræfte, at Kia (og i forlængelse heraf også Hyundai – som bruger det samme OS med et andet design) stadig halter bagefter konkurrenterne, især sammenlignet med billigere kinesiske konkurrenter.

Det fører dog naturligt til vores overvejelser om Kias fremtidige biler. Kia, Hyundai og Genesis vil skifte til Android Automotive-platformen fra modelåret 2026 – det samme operativsystem, som også driver Polestar 2, 3 og 4. Det er uden tvivl et kæmpe skridt i den rigtige retning, da Polestars infotainment-system hører til i den absolutte topklasse, mens Kias løsning er middelmådig.

Desværre vil overgangen til Android Automotive ikke være aktuel for biler, der udkommer før 2026 – ikke engang modeller fra Genesis og Hyundai. Det vil kun være tilgængelig i biler fra 2026 og frem. Det er selvfølgelig dejligt, at fremtidig kunder bliver tilgodeset af virksomhederne – der er stadig mange producenter, der stadig klarer sig med grænseflader, der knap nok kan kaldes brugbare – men vi ville ønske, at det var sket tidligere, så Kia EV5 kunne være blevet leveret med det bedste styresystem lige fra starten.

Vi vil ikke gå så langt som at afvise Kia EV5 helt på grund af et underpræsterende operativsystem, men vi er overbeviste om, at et Android Automotive-baseret system vil give en betydeligt mere intuitiv oplevelse i hverdagen. Her er hvad vi i øvrigt synes om Kia EV5.

Vi starter med specifikationerne

Swipe to scroll horizontally Specifikationer Kia EV5 Produktionsland Kina, Sydkorea Pris Danske priser og lanceringsdato er endnu ikke fastlagt, men kommer i løbet af 2025. Rækkevidde Kia EV5 Air (standard): 400 km Kia EV5 Air (lang rækkevidde): 555 km Kia EV5 Earth: 500 km Kia EV5 GT-Line: 470 km Batteristørrelse Kia EV5 Air (standard): 64,2 kWh Kia EV5 Air (lang rækkevidde) / Earth / GT-Line: 88,1 kWh Effekt / moment: Kia EV5 Air (standard) / Air (lang rækkevidde): 160 kW / 310 Nm Kia EV5 Earth / GT-Line: 230 kW / 480 Nm Maksimal opladningskapacitet 102 kW (Air Standard), 140 kW (alle andre modeller) Angivet opladningshastighed Air Standard: 57 minutter (10 % - 80 % via 350 kW oplader) Alle andre modeller: 36 minutter (10 % - 80 % via 350 kW oplader) Drivlinje Kia EV5 Air (Standard) / Air (Lang rækkevidde): Forhjulstræk Kia EV5 Earth / GT-Line: Firehjulstræk Mål 461,5 x 187,5 x 171,5 cm Bagagerum 513 liter, 1.714 liter (inklusive bagsædet)

Masser af plads

Der er mange ting, der taler for Kia EV5, som gør den til et attraktivt valg. Et generøst rummeligt interiør kombineres med et eksteriør, der slet ikke føles så stort i virkeligheden som på billederne, så bilen er nem at manøvrere, selv i trange parkeringshuse. Vi tog EV5 med på en weekendtur uden for byen, fuldt lastet med tre voksne og to børn i autostole, og den viste sig at være rigtig behagelig for hele familien.

Med Kias nu ensartede formsprog har man dog havnet i en vis designfælde: EV3, EV5 og EV9 ser næsten identiske ud på billedet. Det er først i virkeligheden, man bemærker størrelsesforskellene – tallet i modelnavnet svarer i princippet til prisniveauet, selvom proportionerne varierer.

Pladsforholdene er helt klart EV5's stærkeste argument. Det er en meget anvendelig bil. Rækkevidden matcher flere konkurrenter, hvor den længste variant af EV5 kan køre op til 555 km ifølge WLTP. Men det er i bagage- og bagsædeplads, at EV5 udmærker sig – dette er ikke kun en praktisk elbil, det er et perfekt alternativ for familier.

Bygget for at være prisvenlig

Hele ideen med Kia EV5 er at appellere til en bred kundebase – med fokus på to hovedfaktorer: Størrelse og pris. Bilen er rummelig uden at være svær at køre i bytrafik og prismæssigt konkurrencedygtig i forhold til både Tesla og kinesiske udfordrere samt mere luksuriøse europæiske konkurrenter.

Den maksimale DC-opladning ligger på 140 kW (eller 102 kW i standardversionen Air), hvilket er lidt i underkanten, især sammenlignet med EV6, der klarer 233 kW. Men det er alligevel nok til at klare en fire timers lang tur med et opladningsstop på kun 10-20 minutter.

Den lavere opladningshastighed skyldes, at EV5 bruger en billigere platform end EV6 og EV9. Denne billigere arkitektur – som også bruges i EV3 – betyder også, at basismodellen har forhjulstræk i stedet for baghjulstræk. Den kommende EV4 vil derimod bruge en nedskaleret version af EV6's system.

Højere priser betyder flere funktioner. Air Long Range- og Earth-varianterne får begge et større batteri, og Earth har desuden to elmotorer og firehjulstræk. Earth tilbyder også kunstlæderbeklædning, elektrisk bagklap og et V2L-stik, som gør det muligt at drive eksterne apparater.

Den topudstyrede GT-Line – som vi testede – kommer med 20-tommer fælge, 360-graders kamera, panoramatag, head-up-display, blindvinkelkamera, køle- og varmeboks i bagsædet, opvarmede bagsæder, ventilerede forsæder, opvarmet rat, lydsystem fra Harman Kardon og trådløs mobilopladning.

Det er skuffende, at 360-graders kameraet kun findes i topversionen – især i betragtning af, at billigere elbiler som BYD Atto 3 har det som standard. Det ville være rimeligt, at Earth-niveauet også fik dette.

Styresystemet er fortsat mangelfuldt

Det trækker ned, at Kia fortsat bruger Kia Connect – det samme operativsystem, som også Hyundai og Genesis bruger (under forskellige navne).

Det er ikke fordi Kia Connect er dårligt udviklet – men det er langt fra det, andre elbilproducenter tilbyder til samme pris. Den indbyggede navigation er særligt frustrerende, da den kræver flere tastetryk og menuhop end nødvendigt for at finde en destination. Selvom appen grundlæggende bruger Google Maps-data, gav vi hurtigt op og skiftede til Android Auto for at få en mere intuitiv brugerflade.

Operativsystemets design føles også rodet, med for meget fokus på apps (hvoraf mange sandsynligvis aldrig bliver brugt) og ulogisk strukturerede menuer til indstillinger.

Heldigvis har Kia minimeret behovet for at bruge menuerne i hverdagen. Der er et separat panel til klimaanlægget mellem midterste skærm og førerdisplayet, hvilket er meget rart – mange biler gemmer dette i infotainment-systemet. Bilen har desuden trådløs Android Auto og Apple CarPlay, så det er nemt at tilslutte mobilen og undgå at skulle interagere med Kias styresystem.

Vi håber, at Kias overgang til Android Automotive bliver en realitet allerede i elbilmodellerne i 2026.

Næsten et fuldtræffer til elbilen

Kia EV5 er betydeligt mere konkurrencedygtig end mange af sine konkurrenter – især sammenlignet med veletablerede mærker som BMW og Volkswagen – men vi tøver alligevel med at anbefale den til alle. EV5 har en perfekt blandning af funktioner, der gør den ideel til bilister, der ikke er ude efter den mest futuristiske oplevelse (noget Tesla, Polestar og BYD er bedre til), men i stedet foretrækker et mere traditionelt layout bag rattet. Derudover er den mere rummelig end de fleste konkurrenter og slår mange med hestelængder, når det gælder plads.

Vi vil anbefale Air Long Range-modellen til de fleste, da den tilbyder den bedste kombination af rækkevidde og pris. Med sin store størrelse er den særligt attraktiv for familier. Men hvis du er på udkig efter en mere intuitiv software-grænseflade, bør du enten sammenligne med andre alternativer eller vente på Kias kommende modeludvalg med Android Automotive OS.

Hvis du leder efter konkurrenter med lignende pris, rækkevidde og funktioner, kan du overveje den opdaterede Tesla Model Y, Xpeng G6 eller BYD Sealion 7. I det højere prisleje ligger Volkswagen ID.4, Mini Countryman EV eller BMW iX1 værd at kigge på.