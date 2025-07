Android Auto får stor Spotify-opdatering – her er nyhederne

Android Autos Spotify-app får designopdatering i seneste version

Jam gør det muligt for alle i bilen at bruge afspilningslister

Mindre ændringer i grænsefladen gør Spotify nemmere at bruge

En nylig udgivet opdatering til Android Autos Spotify-app har introduceret nogle praktiske designforbedringer – samt en ny funktion, der giver passagerer mulighed for at styre afspilningslisten under kørslen.

Den største nyhed er sandsynligvis tilføjelsen af den populære funktion »Jam«, som gør det muligt for alle i bilen at scanne en QR-kode for at deltage i en fælles Jam-session og tilføje sange til køen. Det fjerner behovet for, at føreren eller den, der sidder foran, manuelt indtaster sangforslag.

Føreren – eller den person, hvis Spotify-konto er forbundet til Android Auto-systemen – har stadig fuld kontrol over, hvem der må deltage og tilføje musik, men det kræver en Spotify Premium-konto at starte en Jam-session. Gratisbrugere kan dog stadig deltage i en eksisterende session.

Nogle andre ændringer er mindre omfattende, såsom en let opdatering af brugergrænsefladen, hvor afsnittet »Downloadet« i biblioteket er blevet mere tydeligt, hvilket gør det nemmere at finde downloadede sange, podcasts eller lydbøger til offline-afspilning.

Derudover er der nu også en ny genvej til søgning, der åbner en særlig søgeside for Spotify, ifølge 9to5Google. Før denne opdatering var stemmestyrede Google Assistant den eneste sikre måde at søge efter musik på, mens man kørte.

I stedet for at Google Assistant direkte afspiller en sang, der findes, lader den nye dedikerede Spotify-søgning brugeren søge blandt albummer og sange – og resultaterne vises direkte i Spotify-appen.

Mere at vente fra Android Auto

I maj i år afholdt Google sit årlige I/O-event, hvor man introducerede nye udviklerværktøjer og programmer, der skal give større fleksibilitet på Android Auto-platformen.

Fokus var på spil- og kommunikationsapps med løfter om bedre videointegration, når bilen holder parkeret. Google meddelte også, at de samarbejder med bilproducenter om at gøre det muligt at afspille lyd fra videoapps, mens man kører.

Ifølge 9to5Google vil flere medieapps få lignende opdateringer i de kommende måneder – herunder Amazon Music og YouTube Music.