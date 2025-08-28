Energisk, sjov og overraskende rummelig: Volvo EX30 er en fantastisk elbil

Volvo har længe talt stort om sin overgang til elbiler, men på trods af nogle af de mest ambitiøse (og nu droppede) mål om helt at opgive benzin, har virksomheden længe manglet en elbil, der virkelig kan stå på egne ben. Det ændrer sig med Volvo EX30, da det er Volvos første masseproducerede model, der udelukkende er bygget til eldrift.

Med en startpris på 257.900 kroner er Volvo EX30 et attraktivt og konkurrencedygtigt alternativ til Tesla Model Y – især uden for Europa, hvor Volvo betragtes som et mere luksuriøst premium-mærke. Det er Volvos billigste elbil, der er prissat under søstermærket Polestars Polestar 2.

Når det er sagt, synes jeg, at nogle af de værste aspekter ved Tesla er blevet inkorporeret i EX30. At opgive fysiske knapper og betjeningselementer er én ting, men at samle alt i et par centrale systemer er noget andet.

Lad os tage EX30 på en prøvetur.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Det gamle bliver nyt igen

Sammenlignet med Volvos andre biler føles EX30 helt ny. Den energiske kølergrill og de hammerinspirerede forlygter, blandingen af bløde kurver og lige linjer fra bagklappen til fronten og den store tabletlignende midterkonsol får EX30 til at skille sig ud selv blandt nyere, mere futuristiske konkurrenter (som Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5).

I betragtning af hvor æstetisk forskellig den er fra tidligere Volvo-modeller, minder EX30 mere om Polestar 2 (ofte set som det futuristiske, udtryksfulde luksusalternativ til Volvo) end Volvo XC40 (selskabets tidligere billigste elbil, nu omdøbt til EX40, som længe har virket temmelig forældet).

Den model, jeg kørte, er Volvos mest sporty konfiguration – en variant med dobbeltmotor, firehjulstræk og en WLTP-rækkevidde på 436 km, malet i et grøn/gult farveskema, der er usædvanligt for Volvo. Bilen kan oplades offentligt med op til 150 kW DC på en hurtigoplader og op til 11 kW AC med en passende hjemmelader. Der medfølger en nødoplader til stikkontakter med en kapacitet på 2,4 kW.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Volvo tilbyder også en billigere variant af EX30 med en enkelt motor og forlænget rækkevidde på mange markeder med en WLTP-rækkevidde på 480 km. Derudover findes der en endnu billigere model med en enkelt motor og standard rækkevidde med en WLTP-rækkevidde på 337 km.

På trods af sin tunge vægt (1.830–1.943 kg afhængigt af modellen) føles den ret adræt på vejen, og venderadiussen er helt acceptabel. Affjedringen i topmodellen gav mig en af de bedste køreoplevelser, jeg har haft i en elbil, og uanset underlaget klarede EX30 sig godt.

Det er en komfortabel bil med masser af bagageplads – måske ikke nok til et reservehjul, men bestemt nok til en weekendtur med 318 liter (eller 904 liter med bagsæderne lagt ned). Den byder også på charmerende detaljer, såsom programmerbar indvendig belysning, fleksible kopholdere og en tegneserie-elg under motorhjelmen (jeg elsker den slags små påskeæg). Med Android Automotive som prikken over i'et er det uden tvivl en af de mest tilfredsstillende »smarte« biler på markedet.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Det nye føles allerede gammelt

Desværre er mange af EX30's betjeningsknapper samlet i centrale systemer. De fleste indstillinger (herunder aircondition og visse belysningsindstillinger) er kun tilgængelige via den centrale infotainment-skærm.

Samtidig er blinklys, vinduesviskere og visse lyskontroller blevet presset ind på venstre håndtag, mens højre håndtag udelukkende er dedikeret til at skifte køreindstillinger (bak, neutral, kør og cruise, hvor parkeringsbremsen betjenes via en knap i enden af håndtaget). Funktioner som vognbanesikring og afstand til forankørende bil skal justeres i infotainmentsystemet, men heldigvis har hastighedsjusteringen stadig knapper på rattet.

Selv det lille handskerum, som er unikt placeret under infotainmentskærmen, kan kun åbnes via systemet. Der er ikke engang en fysisk tænd/sluk-knap til bilen, og den samme filosofi gælder for nøglen, som mangler de sædvanlige knapper til manuel låsning eller oplåsning. I stedet foregår alt via en app eller nærhedssensorer, eller ved at holde nøglen mod førersidens søjle.

De ukonventionelle håndtagsbetjeninger betød, at jeg ofte ved et uheld bevægede det højre håndtag, fordi jeg troede, jeg aktiverede vinduesviskerne, men bilen informerede mig om, at det forhindrede gearskift under kørslen. Det føltes også underligt ikke at kunne låse bilen manuelt med nøglen – selvom dette kan gøres i appen.

Der er heller ikke noget instrumentpanel. Ingen speedometer bag rattet, ingen rækkeviddeindikator, ingen gearvisning eller turinformation. I stedet er alt dette blevet presset ind på infotainment-skærmen, hvilket betyder, at man er nødt til at være lidt opmærksom på midten under kørslen. Dette, sammen med manglen på fysiske knapper, vil sandsynligvis ikke appellere til alle bilister.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Den elbil, som konkurrenterne skal slå

Med sin attraktive pris og førsteklasses design er Volvo EX30 en elbil, som både kunder og konkurrenter bør betragte som en værdig rival til den enormt succesrige Tesla Model Y. Denne bil er mindst lige så god og har et Android Automotive-operativsystem, der kan konkurrere med Teslas software, samtidig med at den giver en mere velkendt køreoplevelse – noget, der kan tiltrække bilister, der ønsker en mere »normal« bil.

Den normalitet gælder dog ikke hele bilen, da store dele af den føles direkte inspireret af Teslas minimalistiske design – herunder flytningen af vigtige funktioner til infotainment-skærmen og de komprimerede håndtag.

Konkurrenter til Volvo EX30 er blandt andet Tesla Model Y, Hyundai Kona Electric, BYD Atto 3 og Kia EV3. Selvom sidstnævnte først for nylig er kommet på markedet, er EX30 en imponerende udstikker blandt disse. Den er værd at overveje for alle, der leder efter en lille, luksuriøs elbil med en kompetent – om ikke klasseledende – rækkevidde.