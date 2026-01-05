Tesla Model Y Performance er en rigtig god bil, men den er ikke nær så spændende som før

Teslas præstationsorienterede modeller chokerede engang bilverdenen med deres evne til at overgå nogle af de bedste sportsvogne på markedet. Kan du huske, da en standardudstyret Model S Plaid satte en omgangsrekord på Nürburgring i 2021? Den slog Porsche Taycan med omkring syv sekunder.

Det var en stor nyhed i bilverdenen, da et teknologifirma formåede at slå en producent med over 100 års racererfaring på en af verdens mest krævende baner.

To år senere slog Tesla sin egen rekord med et specielt Track Package og satte en tid på 7:25.231, hvilket igen gjorde bilen til verdens hurtigste serieproducerede elbil på »Ringen«.

Allerede før Tesla udfordrede de etablerede bilproducenter på Nürburgringen, havde ejere af Plaid-versionerne, som kunne prale af den mest ekstreme motor-effekt, givet deres venner nogle voldsomme køreoplevelser, som de tit viste frem på YouTube. Tesla udnyttede virkelig elmotorens ydeevne til fulde.

Et par år senere har vi nu Performance-versioner af både den opdaterede Model 3 og Model Y – den sidstnævnte har jeg kørt for nylig.

Tallene taler for sig selv: 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder, og denne mellemstore familie-SUV med dobbeltmotor og firehjulstræk når hurtigt op til den elektronisk begrænset tophastighed på 250 km/t.

Den er uden tvivl hurtig, og takket være opdaterede batteri- og motorløsninger kan den også køre op til 580 kilometer på en enkelt opladning. 15 minutters pause ved en af Teslas Superchargers giver op til 243 kilometer ekstra rækkevidde.

Baseret på den nyligt opdaterede Model Y er den også uden tvivl den mest stilfulde til dato, komplet med en bagspoiler, et mere aggressivt karosserisæt og enorme alufælge. Den Ultra Red-lakering, som testbilen havde, fik virkelig folk til at vende sig efter mig på vejene.

Men efter en uge bag rattet, er jeg ikke helt overbevidst, at den er det bedste køb for alle.

Verden er blevet hurtigere

Et af Teslas største problemer er, at det, der engang var en banebrydende virksomhed, nu er blevet overhalet, både af traditionelle producenter, der endelig har indhentet dem, og af nye konkurrenter fra Kina og andre steder.

Teknologien, som stadig er fremragende, føles ikke længere så forbløffende som før, og Performance-modellens rå ydeevne har ikke længere samme slagkraft.

Tryk på de rigtige knapper, vælg den rigtige indstilling, og tryk speederen i bund, og pludselig accelererer du, som om du sad i en Porsche Taycan Turbo S, Audi RS E-Tron GT eller den nyeste elektriske Porsche Cayenne – og accelerationen er næsten ubehagelig. For den nyeste Tesla Model Y Performance leverer en oplevelse som minder om de nævnte superbilers.

Misforstå mig ikke, Tesla Model Y Performance er stadig hurtig, men der findes andre elektriske familie-SUV'er, der kan være lige så voldsomme.

Efterhånden har de tekniske opdateringer under motorhjelmen – adaptiv affjedring, nye bøsninger og støddæmpere, modificeret styring, bredere bagdæk og ekstra aerodynamik – i praksis forfinet køreoplevelsen snarere end revolutioneret den.

Selvfølgelig klarer Tesla Model Y Performance snoede landeveje med lethed, men på trods af nye »Drive Modes« er der stadig ingen fornemmelse i rattet, bremserne er kraftige, men ikke særlig behagelige (og meget knirkende i testbilen), og selvom sæderne giver god støtte, føles kørepositionen ikke det mindste sporty.

Køresyge

Sandheden er, at de fleste familien ikke rigtig ønsker, har brug for eller værdsætter bilens ydeevne i hverdagen.

Min yngste søn bliver virkelig begejstret for denne form for acceleration, men efter at have prøvet den en eller to gange – hvilket han siger føles som en »rutsjebane« – indrømmede han hurtigt, at han blev køresyg.

Med en Model Y fuldt lastet med udstyr til en weekendtur og dyrebar last om bord, hvorfor i alverden skulle man så ønske at angribe rejsen med samme intensitet som Lando Norris, der jagter en F1-titel?

Det virker ikke særlig fornuftigt, hvilket er en skam, for interiøret i Performance-versionen er rigtig flot, omend lidt upraktisk.

Lyst, hvidt perforeret vegansk læder og kulfiberbeklædning dækkede interiøret i testbilen, som bestemt er komfortabelt og stilfuld, men som også har vist sig at have en tendens til at tiltrække pletter.

Der er opvarmede sæder overalt, adaptiv LED-interiørbelysning, et kæmpe panoramatag og selvfølgelig en touchscreen bagtil, hvor børnene kan streame YouTube gennem de kraftige baghøjttalere.

Det er et attraktivt pakke, og karosseriet gør underværker for Model Y's noget klodsede design, men mens jeg havde bilen, landede der en e-mail i min indbakke, der afslørede, at Model Y Standard er blevet sat ned til 299.990 kroner. Det er 190.000 kroner mindre end denne Performance-version.

For de penge kunne man købe en anden helt ny – omend meget lille og enkel – elbil og bruge den til indkøb eller til at gå tur med hunden, når man ikke vil gøre sin Tesla beskidt.

Derudover har Premium Long Range med baghjulstræk en rækkevidde på omkring 622 kilometer, hvilket er 42 kilometer mere end Performance-versionen, og koster 359.990 kroner, hvilket er 130.000 kroner mindre end de 489.990, som Performance-versionen koster. Du skærer godt nok to sekunder af 0-100 km/t, men begynder at føles lidt latterligt, ikke?

Hvis du vil have en elbil, der faktisk giver køreglæde, bør du prøvekøre Hyundai Ioniq 5 N eller den nye Kia EV6 GT, mens BMW iX2 xDrive30 er en mere dynamisk kompetent SUV, selvom navnet er en mareridtsagtig tungebrækker.

Med andre ord: Standard- og Premium-versionerne af Model Y repræsenterer i øjeblikket god værdi for pengene og er stadig nogle af de nemmeste elbiler at leve med. Glem ydeevnen og fokuser på det praktiske.