TechRadar var med på Goodwood Festival of Speed 2026 – her er de fem bedste elbiler og konceptbiler fra BYD til Mercedes

Endnu et år, endnu en brandvarm udgave af Goodwood Festival of Speed, hvor den 11. hertug af Richmonds have forvandles til en af årets mest velbesøgte – og mest larmende – bilfestivaler.

Arrangementet handler ganske vist om at presse alt fra splinternye supersportsvogne til historiske racerbiler op ad den 1,86 kilometer lange bakke, der er kantet af halmballer, men det er også et sted, hvor besøgende kan få et første kig på kommende modeller fra verdens største bilproducenter.

I de seneste år har de traditionelle bilmærker desuden måttet give stadig mere plads til nye aktører. Virksomheder som BYD og MG havde nogle af de største og mest imponerende stande under årets festival.

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Det var måske ikke det mest begivenhedsrige år med store premierer og spektakulære konceptbiler, men der var alligevel flere elbiler og eldrevne koncepter, der virkelig fangede min interesse. Her er mine favoritter fra dette års Goodwood Festival of Speed.

1. Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Ser man bort fra det latterligt lange modelnavn, har Mercedes’ vanvittigt effektive CLA nu fået den fulde AMG-behandling. Tallene er mildest talt forbløffende: 671 hestekræfter fra en videreudviklet elektrisk drivlinje, 0–100 km/t på blot 2,7 sekunder og en tophastighed på 285 km/t med det valgfrie AMG Driver's Package.

Ydelsen kommer fra tre højtydende elmotorer med aksialstrømningsteknologi – én på forakslen og to på bagakslen – som tilsammen leverer en nærmest brutal fremdrift. Mercedes har også tilføjet simuleret motorlyd og muligheden for at skifte mellem virtuelle gear.

Som forventet har modellen fået et betydeligt mere aggressivt karrosseridesign og tydelige AMG-detaljer både indvendigt og udvendigt. I Storbritannien forventes priserne at starte omkring 65.000 pund, hvilket svarer til cirka 570.000 kroner.

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2. MG GO Concept

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Vi har længe ventet på at se, hvad det britiske MG – som nu ejes af den kinesiske bilgigant SAIC – har planer for sin kommende, fuldt elektriske lille bil, der skal konkurrere med modeller som Renault 5, Kia EV2 og et stigende antal charmerende små elbiler.

MG GO Concept giver os det hidtil bedste indblik, selvom det aggressive karrosseri, de store diffusorer og spoileren på bagklappen sandsynligvis ikke vil være med på den færdige produktionsmodel. Men den ser da ud til at kunne blive rigtig sjov, ikke?

Desuden overraskede MG4 XPower mange, da den blev lanceret i 2023. Den bød på ydeevne på niveau med klassiske GTI-biler og klarede 0–100 km/t på blot 3,8 sekunder – til en overraskende lav pris. Det er et klart bevis på, at det genopståede MG ikke er bange for at byde på lidt køreglæde.

3. BYD Shark

(Image credit: Future/Leon Poultney)

BYD havde endnu en gang en af festivalens mest imponerende stande og indtog et af de største udstillingsområder. Uden for standen kunne besøgende tilmelde sig en tur, og så køre BYDs nyeste pickup på en specialbygget terrænbane.

Den store pickup, der har europapremiere i år, leverer i alt 430 hestekræfter fra sin såkaldte Super Hybrid-drivlinje. Det store batteri på 32,2 kWh giver desuden en angivet elektrisk rækkevidde på op til 90 kilometer.

BYD oplyser også, at modellen har et kombineret brændstofforbrug ifølge WLTP på 2,9 l/100 km, kan trække en anhænger på op til 2.500 kilo og byder på moderne teknologi som Vehicle-to-Load (V2L), hvilket gør det muligt for ejeren at bruge bilen til at drive alt fra elværktøj til campingudstyr.

I Storbritannien starter priserne ved 47.290 pund (ca. 415.000 kroner), hvilket placerer den omtrent i samme prisklasse som Ford Ranger PHEV – som i øjeblikket er dens eneste egentlige konkurrent blandt ladhybrid-pickupper.

4. Alpine A110 Future

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Efter at Porsche har valgt at sætte udviklingen af sin fuldt elektriske sportsvogn på pause, ser det nu ud til, at det er op til det franske mærke Alpine at overtage stafetten.

Den fuldt elektriske A110 er baseret på den helt nye platform, Alpine Performance Platform. Bilen er lav, bred og ser ud til at levere fremragende ydeevne. To elmotorer på bagakslen skal ifølge Alpines administrerende direktør Philippe Krief gøre den »endnu bedre« end den benzindrevne model.

Alpine holder stadig de fleste detaljer hemmelige, men bilen så mildest talt truende ud, da den næsten lydløst kørte op ad den ikoniske bakke på Goodwood.

Den, der tror, at eldrevne sportsvogne er døde, bør tænke om – og hvis du har brug for bevis, behøver du blot at se på...

5. Denza Z

(Image credit: Future/Leon Poultney)

BYD’s premium-mærke Denza sigter højt og vil udfordre producenter som Porsche, McLaren og Bentley med sin nye elektriske højtydende bil.

Denza Z leverer svimlende 1.604 hestekræfter fra tre kraftfulde elmotorer. Coupé-versionen forventes at koste lidt under 143.000 pund (ca. 1,25 millioner kroner). Der kommer også en dyrere cabriolet samt en skarpere Racing-version med et betydeligt mere aggressivt aerodynamisk design.

Sidstnævnte klarer sprintet fra 0 til 100 km/t på blot 1,96 sekunder og har en topfart på 349 km/t.

På trods af den ekstreme ydeevne er bilen tænkt til også at fungere i hverdagen. Den bruger BYD’s anden generation af Blade Battery med en kapacitet på 76 kWh, hvilket giver en anslået rækkevidde på omkring 395 kilometer. Desuden understøtter den