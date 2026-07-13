Jeg var på Goodwood Festival of Speed ​​2026 – her er de fem beste elbilene og konseptene jeg så, fra BYD til Mercedes

Enda et år, enda en glohet utgave av Goodwood Festival of Speed, hvor den 11. hertugen av Richmonds hage forvandles til en av årets mest besøkte – og mest høylytte – bilfestivaler.

Arrangementet handler kanskje om å dytte alt fra splitter nye superbiler til historiske racerbiler opp den 1,86 km lange bakken kantet med halmballer, men det er også et sted hvor besøkende kan få et første glimt av kommende modeller fra verdens største bilprodusenter.

De siste årene har også de tradisjonelle bilmerkene måttet vike for nye aktører. Selskaper som BYD og MG hadde noen av de største og mest imponerende standene på årets festival.

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Det var kanskje ikke det mest begivenhetsrike året for store premierer og spektakulære konseptbiler, men det var likevel flere elbiler og elektrisk drevne konseptbiler som virkelig fanget oppmerksomheten min. Her er mine favoritter fra årets Goodwood Festival of Speed.

1. Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Glem det latterlig lange modellnavnet – Mercedes’ imponerende effektive CLA har nå fått full AMG-behandling. Tallene er mildt sagt svimlende: 671 hestekrefter fra en videreutviklet elektrisk drivlinje, 0-100 km/t på bare 2,7 sekunder og en toppfart på 285 km/t med den valgfrie AMG Driver’s Package.

Ytelsen kommer fra tre høytytende elektriske motorer med aksialstrømningsteknologi – én på forakselen og to på bakakselen – som til sammen leverer en nesten brutal kjøreopplevelse. Interessant nok har Mercedes også lagt til simulerte motorlyder og muligheten til å skifte mellom virtuelle gir.

Som forventet har modellen fått et betydelig mer aggressivt karosseridesign og tydelige AMG-detaljer både innvendig og utvendig. I Storbritannia forventes prisene å starte på rundt 65 000 pund, noe som tilsvarer rundt 850 000 kroner.

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2. MG GO Concept

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Vi har ventet lenge på å se hva den britiske bilprodusenten MG – som nå eies av den kinesiske bilgiganten SAIC – har planlagt for sin kommende helelektriske småbil, som vil utfordre biler som Renault 5, Kia EV2 og et økende antall sjarmerende små elbiler.

MG GO Concept gir oss den beste forhåndsvisningen hittil, selv om det aggressive karosseriet, de store diffusorene og baklukespoileren neppe vil komme med i den endelige produksjonsmodellen. Dette virker spennende, ikke sant?

MG4 XPower overrasket også mange da den ble lansert i 2023. Den tilbød ytelse på nivå med klassiske GTI-er, og akselererte 0–100 km/t på bare 3,8 sekunder – til en overraskende lav pris. Det er et tydelig bevis på at den gjenopplivede MG ikke er redd for å tilby litt kjøreglede.