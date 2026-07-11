Jag var på Goodwood Festival of Speed 2026 – här är de fem bästa elbilarna och konceptbilarna jag såg, från BYD till Mercedes

Ännu ett år, ännu en stekhet upplaga av Goodwood Festival of Speed, där den 11:e hertigen av Richmonds trädgård förvandlas till en av årets mest välbesökta – och mest högljudda – bilfestivaler.

Evenemanget handlar visserligen om att pressa allt från splitternya supersportbilar till historiska tävlingsbilar uppför den 1,86 kilometer långa backen kantad av halmbalar, men det är också en plats där besökare kan få en första titt på kommande modeller från världens största biltillverkare.

Under de senaste åren har de traditionella bilmärkena dessutom fått lämna allt mer utrymme åt nya aktörer. Företag som BYD och MG hade några av de största och mest imponerande montrarna under årets festival.

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Det var kanske inte det mest händelserika året för stora premiärer och spektakulära konceptbilar, men det fanns ändå flera elbilar och eldrivna koncept som verkligen fångade mitt intresse. Här är mina favoriter från årets Goodwood Festival of Speed.

1. Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Bortse från det löjligt långa modellnamnet – Mercedes imponerande effektiva CLA har nu fått den fulla AMG-behandlingen. Siffrorna är minst sagt häpnadsväckande: 671 hästkrafter från en vidareutvecklad elektrisk drivlina, 0–100 km/h på bara 2,7 sekunder och en toppfart på 285 km/h med tillvalet AMG Driver's Package.

Prestandan kommer från tre högpresterande elmotorer med axialflödesteknik – en på framaxeln och två på bakaxeln – som tillsammans levererar ett närmast brutalt driv. Intressant nog har Mercedes även lagt till simulerat motorljud och möjlighet att växla mellan virtuella växlar.

Precis som väntat har modellen fått en betydligt aggressivare karossdesign och tydliga AMG-detaljer både invändigt och utvändigt. I Storbritannien väntas priserna börja omkring 65 000 pund, vilket motsvarar ungefär 880 000 kronor.

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2. MG GO Concept

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Vi har länge väntat på att få se vad brittiska MG – som numera ägs av den kinesiska biljätten SAIC – planerar för sin kommande helelektriska småbil, som ska utmana modeller som Renault 5, Kia EV2 och ett växande antal charmiga små elbilar.

MG GO Concept ger oss den hittills bästa förhandsvisningen, även om den aggressiva karossen, de stora diffusorerna och spoilern på bakluckan sannolikt inte kommer att följa med till den färdiga produktionsmodellen. Men visst ser den ut att kunna bli riktigt rolig?

Dessutom överraskade MG4 XPower många när den lanserades 2023. Den erbjöd prestanda i nivå med klassiska GTI-bilar och klarade 0–100 km/h på bara 3,8 sekunder – till ett förvånansvärt lågt pris. Det är ett tydligt bevis på att det återuppståndna MG inte är rädda för att bjuda på lite körglädje.

3. BYD Shark

(Image credit: Future/Leon Poultney)

BYD hade återigen en av festivalens mest imponerande montrar och upptog ett av de största utställningsområdena. Utanför montern kunde besökare anmäla sig för att åka med när företagets senaste pickup tog sig an en specialbyggd terrängbana.

Den stora pickupen, som gör Europapremiär i år, levererar totalt 430 hästkrafter från sin så kallade Super Hybrid-drivlina. Det stora batteriet på 32,2 kWh ger dessutom en uppgiven elektrisk räckvidd på upp till 90 kilometer.

BYD uppger även att modellen har en kombinerad bränsleförbrukning enligt WLTP motsvarande 2,9 l/100 km, kan dra släp på upp till 2 500 kilo och erbjuder modern teknik som Vehicle-to-Load (V2L), vilket gör att ägare kan använda bilen för att driva allt från elverktyg till campingutrustning.

I Storbritannien börjar priserna på 47 290 pund, vilket placerar den ungefär i samma prisklass som Ford Ranger PHEV – som för närvarande är dess enda egentliga konkurrent bland laddhybridpickuper.

4. Alpine A110 Future

(Image credit: Future/Leon Poultney)

Sedan Porsche valt att pausa utvecklingen av sin helelektriska sportbil verkar det nu vara upp till franska Alpine att ta över stafettpinnen.

Den helelektriska A110 bygger på den helt nya plattformen Alpine Performance Platform. Bilen är låg, bred och ser ut att leverera ordentliga prestanda. Två elmotorer på bakaxeln ska enligt Alpines VD Philippe Krief göra den "ännu bättre" än den bensindrivna modellen.

Alpine håller fortfarande de flesta detaljer hemliga, men bilen såg minst sagt hotfull ut när den nästan ljudlöst tog sig uppför den ikoniska backen på Goodwood.

Den som tror att eldrivna sportbilar är döda bör tänka om – och om du behöver bevis behöver du bara titta på...

5. Denza Z

(Image credit: Future/Leon Poultney)

BYD:s premiumvarumärke Denza siktar högt och vill utmana tillverkare som Porsche, McLaren och Bentley med sin nya elektriska prestandabil.

Denza Z levererar hisnande 1 604 hästkrafter från tre kraftfulla elmotorer. Coupéversionen väntas kosta strax under 143 000 pund (cirka 1,9 miljoner kronor). Det kommer även en dyrare cabriolet samt en ännu vassare Racing-version med ett betydligt mer aggressivt aerodynamiskt paket.

Den sistnämnda klarar sprinten från 0 till 100 km/h på svindlande 1,96 sekunder och har en toppfart på 349 km/h.

Trots den extrema prestandan är bilen tänkt att fungera även i vardagen. Den använder BYD:s andra generation av Blade Battery med en kapacitet på 76 kWh, vilket ger en uppskattad räckvidd på omkring 395 kilometer. Dessutom stöder den blixtsnabb laddning på upp till 1 500 kW, vilket enligt BYD gör det möjligt att fylla på batteriet på bara omkring tio minuter.