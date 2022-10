Anmeldelse: Google Pixel 7

Du bemærker fraværet af funktioner, der er eksklusive for Pixel 7 Pro, men det standard Pixel 7 tilbyder – fra dets unikke design til dets kreative og dygtige kamera og intelligente brugeroplevelse – gør det til et flagskibskøb med stor værdi for pengene.

Anmeldelsen kort

Efter sidste års skelsættende Pixel 6-serie ligner Pixel 7-serien til sammenligning en iterativ opdatering, men den understreger, hvad der får Googles telefoner til at skille sig ud.

Ligesom Pixel 7 Pro kommer Pixel 7 med Googles seneste Tensor G2-chipsæt, som parret med Googles eget bud på en Android 13, leverer en tilfredsstillende brugeroplevelse, hvor hverdagens opgaver er gjort lidt nemmere.

Selvom Googles Tensor-platform normalt ikke gør det helt så godt, når dens benchmarks sammenlignes side-by-side med tilsvarende flagskibsprocessorer, er det fordi den er bygget med et andet fokus i tankerne: AI og maskinlæring. Dette gælder fortsat for den nye Tensor G2, og det forbedrer en række facetter ve Pixel 7-brugeroplevelsen, fra kamerakvalitet til opkaldskvalitet, talegenkendelse og mere.

Pixel 7 har et design, der, selvom der er delte meninger, føles velovervejet og premium. Kameraerne sidder inden for et imponerende aluminiumsbånd, der hjælper telefonen med at skille sig ud fra mængden, især i dens prisklasse. Den mindre 6,3-tommer skærm og tyndere rammer (sammenlignet med Pixel 6) betyder, at Pixel 7 er mere behagelig at hold og mere lommevenlig end før.

De største mangler er mest bemærkelsesværdige på områder, hvor denne telefon, designmæssigt, halter efter Pixel 7 Pro, med dens langsommere 90 Hz maksimale opdateringshastighed (versus 120 Hz på Pro) og fraværet af en dedikeret telefotokamera blandt dem.

Alligevel føles brugeroplevelsen poleret, de AI-understøttede funktioner er unikke og kompetente, og løftet om mere funktionalitet via kommende 'feature drops' betyder, at denne Pixel sandsynligvis kun bliver bedre med tiden.

Google Pixel 7 pris og tilgængelighed

Annonceret 6. oktober, til salg fra 13. oktober

Priserne starter ved 4.999 kr.

Google Pixel 7 kunne forudbestilles efter lanceringen den 6. oktober og startede levering den 13. oktober. Enheden starter ved 4.999 kr., hvilket er mere end 3.000 kr. mindre end den seneste iPhone 14.

Prisen ovenfor er for basismodellen med 128 GB lagerplads, men der er også en 256 GB-variant, der er prissat til 5.799 kr. I modsætning til iPhone 14 (og 14 Plus) er der ingen 512 GB lagermulighed – hvis du vil have det, bliver du nødt til at se nærmere på den dyrere Pixel 7 Pro, som du skal parallelimportere, da 512 GB-varianten af ​​den telefon kun er tilgængelig i USA og Australien.

Der er heller ingen oplader i æsken (en ændring, der blev introduceret med Pixel 6-serien), hvilket betyder, at hvis du vil have den hurtigst mulige opladning til din Pixel 7 (21W) – skal du betale yderligere.

Værdi: 4/5

Google Pixel 7 design

Velkendt, særegent design etableret med Pixel 6

Lidt mindre end Pixel 6, men føles stadig stor for sin skærmstørrelse

IP68 vand- og støvafvisende

2021's Pixel 6-serie markerede et bemærkelsesværdigt skift i serien af en række årsager, og den vigtigste blandt dem var telefonernes design.

Selvom den tofarvede tilgang til farve – eksemplificeret ved Kinda Coral Pixel 6 – ikke er blevet videreført med denne seneste generation af Pixels, har Pixel 7 (og Pixel 7 Pro) en mere evolutionær snarere end revolutionerende æstetik et år efter med ensfarvet bagside bag den afrundede Gorilla Glass Victus-ryg, opdelt af metal.

Den vigtigste visuelle opdatering er udskiftningen af den sorte kamerabar i glas, der tidligere skjulte hver telefons forskellige linser. I år er den blevet erstattet af en overvejende metal, som fremhæver linserne i stedet for at skjule dem. Det er lige så splittende og unikt på én gang, hvilket gør denne serie af Pixels øjeblikkeligt genkendelig i et ret overfyldt felt.

Hvad angår det pågældende metal, giver brugen af let tekstureret aluminium på Pixel 7 (poleret aluminium på Pixel 7 Pro) telefonen en næsten smykkelignende kvalitet, især på denne generations enestående citrongræsfarvede version (afbilledet ovenfor). På denne telefon er metallet guldfarvet i stedet for sølv eller mørkegrå, som du finder på de to andre tilgængelige finisher: Snow (hvid / sølv) og Obsidian (sort / gunmetal).

Googles valg af 100 % genanvendt aluminium (et materiale Apple måske vil overveje at skifte til på sine næste bedste iPhones (Åbner i nyt vindue)), parret med den marginalt mindre størrelse på standard Pixel 7 (sammenlignet med dens direkte forgænger) hjælper med at holde telefonens vægt nede på respektable 197 gram.

Ved at vælge et design, der minder om fjoråretys Pixels, betyder, at Pixel 7 ikke er den mest slanke eller elegante smartphone, og i betragtning af dens skærmstørrelse føles den stadig lidt for stor i hånden. Pixel 7 er dog ikke beregnet til at være en 'mini' Pixel i forhold til 7 Pro (den bedre pasform til den betegnelse ville være den rygtede Pixel 7a).

Som på Pixel 6 er der en USB-C-port og et sæt dobbelte gitre på den nederste kant af telefonens afrundede ramme. Tænd/sluk-tasten og volumenknappen sidder i højre side, og det hele er IP68-certificeret mod vand og støv.

Design: 4/5

Google Pixel 7 skærm

6,3-tommer Full HD+ 20:9 90Hz OLED altid tændt skærm

Skærm beskyttet af Gorilla Glass Victus

90 Hz maks. opdateringshastighed halter efter rivalerne

Som allerede nævnt er Pixel 7 en brøkdel mindre end Pixel 6, idet den falder fra en 6,4-tommer skærm til 6,3 tommer. en af ​​et relativt lille antal Android-telefoner, der er værd at overveje med denne skærmstørrelse.

Pixel 7 har samme Full HD+ opløsning og 20:9 billedformat som Pixel 6, hvilket betyder, at skærmen er umærkeligt skarpere end sin forgænger, men Google har formået at øge lysstyrken, så den kører med op til 1000 nits ved normal brug og kan skubbes til 1400 nits på sit højeste (25 % lysere end Pixel 6's skærm) for bedre synlighed i lyse omgivelser.

Kanterne er også krympet sammenlignet med sidste års model (selvom der stadig er en 'hage'), men selv med de subtilt afrundede kanter på den Gorilla Glass Victus-beskyttede skærm, fremstår telefonen stadig lidt mere omfangsrig end dens skærmstørrelse antyder. På trods af at den er den mindre model af dette års duo, har den samme skærmstørrelse, som den findes på gamle 'XL' Pixels, som Google Pixel 4 XL.

En opgradering, vi ville elske at have set i år, er en højere opdateringshastighed for skærmen. Du får stadig et smukt OLED-panel, der byder på flotte betragtningsvinkler, flotte farver og dybe sorte, og som føles responsivt, men det topper stadig med kun 90 Hz. Ja, det kan stadig gøre iPhone 14-ejere misundelige, men i Android-verdenen, for en enhed af denne kaliber og pris, føles et skift mellem en fast 60 Hz eller 90 Hz (hvor understøttet) virkelig noget undervældende.

Virksomheden kunne i det mindste have valgt et adaptivt opdateringshastighedspanel for større strømeffektivitet, som du finder på Pixel 7 Pro, som kan skalere fra sit højeste 120 Hz helt ned til 10 Hz, når det er nødvendigt.

På plussiden er flere farveprofiler, natlys (for at reducere øjenbelastning) og grundlæggende altid tændt-funktionalitet velkomne, ligesom den optiske fingeraftrykssensor i displayet, som på dette (tidlige) stadie ikke har vist sig at være problematisk, som den tidligere model var ved lanceringen, selvom den ikke er lige så smart som Samsungs ultralydsalternativ, for eksempel.

Skærm: 3,5/5

Google Pixel 7 software and features

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Android 13 på Pixel 7 tilbyder en ren, god brugeroplevelse

Lovede enestående funktioner låst bag 'feature drops', der kommer efter lanceringen

Tre års OS-opgraderinger, fem års sikkerhedsrettelser

Som det er med Google, kommer de seneste flagskibstelefoner med den nyeste version af dets mobil OS: Android 13.

Brugeroplevelsen på Pixel 7 er karakteristisk ren og nem at navigere i, hvor den mest fremtrædende ændring i de senere år er introduktionen af ​​Googles Material You-designsprog. Dens effekter er mere udbredte i Android 13 og tilføjer farvetemaer, intelligent genereret for at komplementere dit valgte tapet til appikoner, menuer og mere.

Mens Pixel launcher (navnet for brugeroplevelsen på Pixel-telefoner) generelt er minimalistisk i sin tilgang i forhold til Xiaomis MIUI eller Oppos ColorOS, er der et par udsmykninger, hvoraf nogle er helt nye for Android 13.

Medieafspilningsbjælken i meddelelsesskyggen har nu en bølgende bevægelse, der tilføjer lidt karakter og interesse på skærmen; der er en enhåndstilstand, der opfører sig på samme måde som iOS's Reachability-funktion, der bringer hele brugergrænsefladen halvt ned for at gøre elementerne øverst på skærmen lettere tilgængelige; og suveræn haptisk integration giver alt fra at låse telefonen op med fingeraftrykssensoren til at skrive på tastaturet en følelse af vægt og kvalitet, der er svær at formidle med ord.

Nogle af Pixel 7's (og 7 Pro's) mest spændende nye funktioner er faktisk ikke tilgængelige ved lanceringen. For ikke at få nye Pixel-ejere på nakken over lovede funktioner, der ikke er tilgængelige ved lanceringen, har Google smart omformuleret sådanne tilføjelser til ikke at være forsinkelser, men 'feature drops', som virksomheden udgiver flere gange i løbet af året, hvilket også viser Googles engagement i Pixel-linjen.

En sådan tilføjelse er en integreret gratis VPN for at tilbyde forbedret sikkerhed og privatliv, når du surfer online, samt potentielt give adgang til indhold fra andre regioner gennem din foretrukne streaming-app, afhængigt af hvor meget kontrol Google giver dig.

Ligesom Googles originale Tensor SoC (System-on-Chip) sætter den nye Tensor G2-chip inde i Pixel 7 fokus på maskinlæring og AI-baserede processer, som i virkelighedens brug oversættes til alt fra forbedret fotobehandling til tale- til-tekst-funktioner.

Vi kommer til kameraet senere, men selvom det er svært at kvantificere præcist, hvor godt Tensor gør arbejdet, vil funktioner som live transskription i optagerappen – som er smart og præcis nok til at skelne mellem tale, musik og baggrundslyde – tjene studerende, sædvanlige note-tagere og (tak Google) forfattere meget godt.

Inden for meddelelser er taleindtastning imponerende dygtig (selvom de lovede kontekstbevidste foreslåede emojis aldrig dukkede op under testen), mens du er i stand til at bede din telefon om at læse websider op eller live-transskribere lyd, mens din lydstyrke er skruet ned, fortsat føles ret futuristisk, for ikke at nævne at være fantastisk til tilgængelighed.

Sammen med VPN er Clear Calling en anden funktion, der lyder spændende, men de er ikke på telefonen ved lanceringen, hvilket er en skam, da det adresserer et område af den moderne smartphone-oplevelse, som ironisk nok ofte føles overset.

Software: 4,5/5

Google Pixel 7 ydelse

Ny Google Tensor G2 SoC med 8 GB RAM

Fokus på maskinlæring og AI-funktionalitet

Benchmarks efter rivaler, men fantastisk til brug i den virkelige verden

At prøve at sætte Pixel 7's (og 7 Pro's) Tensor G2-silicium igennem dens hastigheder er vanskeligere end med konventionelle smartphone-chipsæt, især når det kommer til benchmarking af AI og maskinlæringsopgaver, den er optimeret til. Det gør det ikke nemmere, at på tidspunktet for denne anmeldelse (forud for Pixel 7's generelle udgivelse), er benchmarking-apps ikke tilgængelige på den enhed, vi testede.

Ud fra alt, hvad Google har fortalt verden om Tensor G2, sammen med det, vi lærte ved at teste den originale Tensor-chip inde i Pixel 6-serien, og detaljer, der dukkede op før Pixel 7's ankomst, har den ikke rå kraft nok til at matche telefoner drevet af Qualcomms Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, såsom Samsung Galaxy S22 Ultra. Imidlertid er forskellen sandsynligvis ikke så væsentlig i den virkelige verden.

At swipe rundt på Android føltes fejlfrit flydende, og når det kom til spil, takket være løftet om grafiske forbedringer, og selv når man skruede op for indstillingerne i titler som Genshin Impact og Apex Legends, svævede Pixel 7 omkring 60 fps (frames per sekund) uden problemer. Forvent ikke, at denne telefon vil være en rival til de bedste gaming-telefoner (Åbner i nyt vindue) derude, men den svigter dig ikke, hvis du vil bruge den til at kæmpe mod dine venner i Call of Duty Mobile.

Ved at gå forbi Tensors overordnede kompetencer var tale-til-tekst-baserede funktionalitet som Live Dictation næsten fejlfri (særligt imponerende, da den er afhængig af en on-device model), mens den længe ventede ansigtslås viste sig at være fuldstændig levedygtig, pålidelig og hurtig. – så meget, at vi undrer os over, hvad der forhindrede Google i at implementere funktionen på Pixel 6.

Med hensyn til sikkerhed er det også værd at bemærke, at ud over oplåsning med fingeraftryk (og nu ansigt) er Googles Titan M2-chip – introduceret i sidste års originale Tensor SoC – også ombord. Det er der for at sikre, at dine adgangskoder og data forbliver krypterede og beskyttet mod snagende øjne, og det anses generelt for at være et dygtigt stykke hardware, der holder industristandarder for sikkerhed.

Alt i alt, selvom den måske ikke har de rå hestekræfter som en iPhone 14 Pro (Åbner i nyt vindue), gør Pixel 7 det rigtig godt, især når det drejer sig om AI-opgaver.

Ydelse: 4/5

Google Pixel 7 batterilevetid

Mindre 4.355 mAh batteri sammenlignet med Pixel 6

Kan klare en dag med intensiv brug på fuld opladning

21W kablet opladning er efter rivalerne, men ok

Batteriet på 4.355 mAh i Google Pixel 7 lyder måske stort, men vi ville ønske, det var større, især da det teknisk set er en kapacitetsreduktion sammenlignet med 4.614 mAh-batteriet i forgængeren. Når det er sagt, hævder Google, at Pixel 7 kan køre i 24 timer på fuld opladning ved normal brug, og i praksis fandt vi ud af, at det var tilfældet – vi endte de fleste dage på omkring 15 %, med brug inklusive streaming, spil (30 minutters Apex Legends med Ultra HD-grafikindstillinger tabte 10 % opladning) og lange TikTok-sessioner.

Hvis du stadig har batteriproblemer, når du er på farten, lover Extreme Battery Saver-tilstanden at give op til 72 timers levetid.

Du kan få Pixel 7 til intelligent at planlægge, hvornår den skal aktivere batterisparefunktion, hvis den ikke tror, ​​du vil nå din næste almindelige genopladningstid, baseret på din typiske tidsplan, mens Extreme Battery Saver lader dig hvidliste apps, som du stadig ønsker at give adgang, samtidig med at alle ikke-godkendte apps og baggrundstjenester undertrykkes, hvilket fungerer godt i praksis.

Det måske svageste aspekt af Pixel 7's batteriydelse er ikke levetid, men genopladning, da telefonen kun har den samme 21W tophastighed som sin forgænger.

Hvis du bruger Googles officielle 30W USB-C-oplader, hævder virksomheden, at Pixel 7 vil nå op på 50 % opladning på 30 minutter, hvilket er fint, men ikke noget at prale af.

I test med en generisk 27W PD-oplader nåede Pixel 7 47 % på 30 minutter, 80 % på en time og 100 % på knap en time og 40 minutter.

Andre telefoner i denne prisklasse, som OnePlus 10T, kan oplade meget, meget hurtigere. Hurtigere opladning ville være en bonus for Googles basismodel (eller endda dens Pro-model, for den sags skyld), men vi ville stadig foretrække et endnu større batteri (eller bare længere batterilevetid), hvis vi skulle vælge mellem de to.

Trådløs og omvendt trådløs opladning har også under navnet Battery Share, hvilket er fantastisk til dem med trådløst opladede øretelefoner eller smartwatches, som ikke ønsker at slaæe rundt på flere kabler.

Batteri: 3,5/5

Google Pixel 7 kamera

50 MP hoved + 12 MP ultravidvinkel bagkameraer

10,8 MP frontvendt hulkamera

Nye funktioner inkluderer Photo Unblur og Cinematic Blur (til video)

Forbedret digital zoom kan ikke sammenlignes med optisk telefoto

Selvom den mangler 48 MP telefotosensoren, der forbliver eksklusiv til Pixel 7 Pro, får du stadig det samme 50 MP hovedkamera, samt en lignende 12 MP ultravidvinkel (selvom denne sensor mangler autofokus, og derfor er der ingen ny makrofokustilstand på standard 7). I år får du også det samme 10,8 MP hulkamera til selfies på tværs af både standard- og Pro-modellerne, plus 4K-videooptagelse op til 60fps og understøttelse af 10-bit HDR-videooptagelse for bedre farver, lysstyrke og kontrast.

Selvom hardwaren er interessant, handler Pixel-kameraoplevelsen i virkeligheden mere om behandlingen og softwaren, som her understøttes af Tensor G2-chippen.

Fotoeksempler

Image 1 of 35 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Natural bokeh and colors add authenticity to the Pixel 7's camera (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Testing the Pixel 7's zoom range, starting with the ultrawide... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) ...then the main sensor... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) ...2x zoom... (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) ...and the phone's maximum 8x magnification (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) By default the selfie camera crops in, but this ultrawide mode will let you get more people in-frame (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Portrait mode on the selfie camera demonstrates impressive edge detection (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Low-light selfies, lit only by moonlight are... iffy (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) A standard low light shot that captures twice as fast as it would on the Pixel 6 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) And here's the Pixel 7's astrophotography mode, which produces a similar shot but with finer detail (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Long exposure mode off (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Long exposure mode on (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Action Pan off (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Action Pan on (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Action Pan on + the Pixel 7's new Photo Unblur feature at work (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) A frame from test video footage using the new Cinematic Blur feature (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) The artificial bokeh in video like this wanders around frame by frame. The above image was taken only four frames from the previous (Image credit: Future / Alex Walker-Todd )

Efter at have brugt Pixel 6 Pro flittigt, havde vi store forhåbninger til kameraoplevelsen på Pixel 7-serien, og vi blev ikke skuffede. Dynamisk rækkevidde er igen et særligt højdepunkt, og selvom den grundlæggende billedkvalitet ikke føles som om, den har taget nogle større skridt fremad, var den allerede meget god til at begynde med.

Hvad mere er, giver Pixel 7 dig mulighed for at gøre mere med dine billeder sammenlignet med sidste års Pixels. Den allerede fremragende optagetilstand i svagt lys (som Google kalder Night Sight) er nu hurtigere i drift, og takket være noget smart algoritmisk arbejde er Face Unblur-funktionen blevet udvidet til fuld Photo Unblur (selv billeder, der ikke blev taget på Pixel 7 kan drage fordel af denne funktion), som, selvom den ikke er perfekt, er det bedste eksempel på enheden på et sådant værktøj, vi har set, hvilket gør en ellers udfordrende fotoredigering lige så let som at trække en skyder på skærmen.

Kreative optagetilstande er også klar, med de eksisterende Action Pan og Long Exposure-tilstande, der tilføjer dramatisk bevægelsessløring enten til eller omkring et motiv (afhængigt af hvilken du vælger) med overraskende god konsistens, mens tilføjelsen af en ny Cinematic Blur-tilstand bringer portræt-stil bokeh til video.

Som med Cinematic Mode introduceret på iPhone 13-serien, føles Cinematic Blur, som om den stadig er i beta, og der er bestemt brug for yderligere forbedringer. Selvom motivsporingen ser ud til at fungere godt, kæmper funktionen, når det kommer til at adskille et motiv fra dets baggrund, hvilket får den kunstige bokeh til at virke ustabilt under hele optagelsen/billedetagningen.

Læg mærke til den inkonsekvente bokeh mellem baggrunds- og forgrundselementer over kun en forskel på fem billeder, når du optager med Cinematic Blur aktiveret.

Grundlæggende er mindre bevægelse bedre, så det er langt mere opnåeligt at sætte fokus mellem et forgrunds- og baggrundsmotiv end at prøve at følge et køretøj i bevægelse, der passerer foran dig.

Kamera: 4/5

Google Pixel 7 karakterblad

Egenskab Bemærkninger Karakter Design Et iøjnefaldende design, der er en subtil udvikling på Pixel 6, der stadig bliver bemærket 4/5 Skærm 90Hz for et flagskib er efter rivalerne, men skærmen ser ellers godt ud. 3,5/5 Software Ren Android og masser af virkelig intelligente Pixel-eksklusive funktioner at nyde. 4,5/5 Ydelse Tensor G2-chippen gør, hvad den er beregnet til, godt, selvom den ikke kan sammenlignes med almindelige konkurrenter. 4/5 Batteri Batterilevetiden lever op til Googles påstande, men hurtigere opladning ville have været rart. 3,5/5 Kameraer Ingen optisk zoom, og nogle funktioner kræver forbedringer, men det er svært at tage dårlige billeder med denne telefon. 4/5 Værdi Fantastisk funktionalitet og lækker hardware i et flot design til en god pris. 4/5

Skal jeg købe Google Pixel 7?

Køb den, hvis...

Du vil have en telefon, der skiller sig ud

Ikke alle vil elske det designet med kamarabaren på Pixel 6 og nu Pixel 7, men Google har skabt noget, der unægteligt er anderledes end alt andet på markedet, og det er ikke nogen nem opgave (uden at det også ser forfærdeligt ud). Citrongræsfinishen er der mange meninger om, men hvis du vil have en iøjnefaldende telefon med substans, leverer Pixel 7.

Du er en kreativ mobilfotograf

Hvis du stoler på din telefons kamera til mere end at tage billeder af en fancy middag eller dine kvitteringer (det er også godt for dem), kommer Pixel 7 med nogle kreative fotooptagelsestilstande og redigeringsfunktioner, der giver nogle fantastiske resultater; den tager også bare gode billeder.

Du synes godt om Googles hjælpefunktioner

Uanset om du er afhængig af tilgængelighed, eller bare godt kan lide ideen om at kunne diktere til din telefon, få den til at læse indhold tilbage til din og lignende, så har Pixel 7 funktioner og hardware til at gøre dit liv lettere på mange små måder, og det er indstillet på at blive bedre med tiden.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en kompakt telefon

Ja, den er mindre end Pixel 6, og Google har slanket rammerne, men Pixel 7 føles stadig som en stor telefon (husk, at den svarer til gamle XL Pixel-telefoner). Indtil Pixel 7a ankommer, tag en Galaxy S22 eller en Zenfone 9, hvis du vil have en lommeraket.

Du skyder en masse video

Google har forbedret Pixel-linjens videokvalitet, og Cinematic Blur er en ambitiøs ny tilføjelse, men du skal stadig gøre en masse arbejde, hvis du søger at blive den næste Roger Deakins (Google ham). Video er ellers bedre år-til-år, men Samsung og Apple har stadig fordelen her.

Du har brug for stor lagerplads

Et af de mest grundlæggende problemer med Pixel 7 er opbevaring. Selvom Google uden tvivl ville elske, at du forpligter dig til et abonnement på Google One cloud-lagring, hvis du vil gemme en masse apps, spil og medier lokalt, vil 256 GB kun gå så langt. Telefonens vigtigste rivaler tilbyder op til 512 GB og derover.

