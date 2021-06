Sony WF-1000XM4 vs WF-1000XM3: Er den nye model opgraderingen værd?

Er du usikker på, om du skal købe de nye Sony WF-1000XM4 eller spare nogle penge ved at vælge den ældre WF-1000XM3 model? Vi har brugt en del tid med begge modeller og kan give dig en afklaring på dilemmaet.

Havde du spurgt os for seks måneder siden, før vi kendte til WF-1000XM4, havde vi sagt, at WF-1000XM3 var de bedste ægte trådløse ørepropper på markedet. Nu er situationen dog ikke så entydig længere.

Den nye WF-1000XM4 model giver nemlig sublim aktiv støjreduktion, takket være en forbedret processor og Sonys nye DSEE Extreme software, der forbedrer lydkvaliteten af lydfilerne, inden de bliver afspillet.

Udover det har den nye model en smule bedre batterilevetid (otte timer mod seks timer per opladning), og en IPX4 vandresistent vurdering, der gør dem bedre egnet til svedige træningsture i fitnesscenteret. Endelig er de også mindre og har nye øretipper, der er formet efter ørekanalen og føles komfortable at have på i lang tid ad gangen.

Betyder det så, at WF-1000XM4 er det bedre valg? Ikke endegyldigt. De er cirka 700 kr. dyrere, og derfor spekulerer en del i, om de overhovedet er opgraderingen værd. Og med en ny model ude, kommer forgængeren, WF-1000XM3, helt sikkert til at være på tilbud oftere.

Valget er forskelligt for alle, men vi forsøger her at hjælpe dig med at tage det rette.

(Image credit: Sony)

Forskel #1: Støjreduceringen er bedre på Sony WF-1000XM4

Af alle grundene til at opgradere til WF-1000XM4, er den bedre aktive støjreducering en af de største. En opgraderet processor gør, at WF-1000XM4 drastisk reducerer udefrakommende støj i stort set alle frekvenser. Det betyder mindre motorstøj, når du rejser med offentlig transport og mindre støj, når du sidder på et travlt kontor. Der er også en ny vindhætte, der gør propperne bedre til at holde vind ude på en blæsende dag, og det fungerer rigtig godt.

Udover den nye processor, har Sony også inkludere nye lydisolerende ørepropper, der skal hjælpe med at opnå en stabil pasform og give bedre lydisolering end den forgangne model. De føles som skum ørepropper, og du kan muligvis købe nogle lignende propper fra ikke-officielle mærker til WF-1000XM3 i fremtiden, så de er ikke den eneste grund til at købe den nye model, men tilføjelsen er velkommen.

(Image credit: Sony)

Forskel #2: Lydkvaliteten er bedre på WF-1000XM4

Den anden store grund til at opgradere, er den forbedrede lydkvalitet, der primært skyldes den nye DSEE Extreme software, der er bedre til at tage lydfiler af lav kvalitet og opskalere kvaliteten af dem, før de afspilles i dine ører. Det er samme teknologi, der findes hos 'storebror' Sony WH-1000XM4 fra sidste år, og det er virkelig effektivt.

De aktive drivere er stadig de samme 6mm drivere på WF-1000XM4, men Sony siger, at de er blevet forbedret, så de giver en bedre bas respons. Efter at have testet dem, kan vi sige, at det lader til at være sandt - forvent dog ikke overvældende bas, da lydprofilen stadig er relativt neutral.

(Image credit: Sony)

Forskel #3: WF-1000XM4 understøtter LDAC for Hi-Res Audio Wireless

Nu vi snakker om lydkvalitet, så har WF-1000XM4 en teknisk fordel over den ældre model. Her snakker vi om tilføjelsen af Sonys LDAC-codec, der understøtter streaming på op til 990kbps - cirka tre gange mere end hastigheden på den standard SBC-codec.

Den ekstra hastighed hjælper WF-1000XM4 med at komme lidt tættere på ægte hi-res lyd (selvom den ikke helt er der endnu), og får din musik til at lyde mere detaljeret, end hvis du lyttede til den gennem WF-1000XM3. Når det så er sagt, skal du dog have en Android, der understøtter LDAC for at drage fordel af dette. (Beklager iPhone ejere.)

(Image credit: Sony)

Forskel #4: WF-1000XM4 har lidt længere batterilevetid

Det er ikke en kæmpe forskel, men WF-1000XM4 har en smule bedre batteri end WF-1000XM3 med omkring 2 timer per opladning. Den nye model skal efter Sonys eget udsagn have otte timer per opladning, mens den ældre model "kun" holder seks timer per opladning. Etuiet i sig selv giver kun 24 timers ekstra levetid - på begge modeller.

Det betyder, at du kan klare dig en hel dag med den nyere model, men du skal stadig oplade dem et par gange om ugen.

(Image credit: Sony)

Forskel #5: WF-1000XM4 er IPX4 vandresistente

En anden mindre forskel er, at WF-1000XM4 er vandresistente. En IPX4 vurdering betyder, at de kan modstå et skvæt vand, og i de fleste tilfælde er de sikre at have med i fitnesscenteret. Vi testede dem i slutningen af COVID-19 pandemien, så vi havde desværre ikke mulighed for at afprøve dem i fitnesscenteret selv, men beskyttelsen er rimelig standard og bør holde gennem et par dråber regn.

Ingen af de to ørepropper er dog helt vandtætte - ulig Samsung Galaxy Buds Pro, der har en IPX7 vurdering - så sørg for at holde dem væk fra poolen.

(Image credit: Sony)

Forskel #6: Ørepropperne og etuiet på WF-1000XM4 er mindre

Hvis størrelse er vigtig for dig, så er WF-1000XM4 betydeligt mindre end WF-1000XM3. Ifølge Sony er det omkring en 10% forskel på ørepropperne og hele 40% for etuiet. Det er altså en del nemmere at bære rundt på den nye model i lommen, og de bør også føles en smule mere komfortable i øret.

(Image credit: Sony)

Forskel #7: WF-1000XM4 understøtter trådløs opladning

Hvis du kan lide at have den nyeste teknologi, understøtter etuiet på WF-1000XM4 trådløs opladning via en Qi oplader. Det virker nogenlunde, selvom det lader til at tage lidt længere tid at oplade dem med den trådløse opladning, sammenlignet med opladning via en stikkontakt. Det var dog dejlig belejligt bare at kunne lægge dem på den trådløse oplader om natten, uden at skulle rode med det inkluderede USB-C kabel.

(Image credit: Sony)

Forskel #8: WF-1000XM4 er betydeligt dyrere

Her har vi den primære grund til ikke at investere i de nye WF-1000XM4. I skrivende stund koster de 1.990 kr., hvilket er 700 kr. mere end det, du kan få WF-1000XM3 til i butikkerne. Og når du tager med i betragtningen, at WF-1000XM3 kun kommer til at dykke i pris over de kommende måneder, bliver det betydeligt vanskeligere at vælge mellem de to ret fantastiske sæt ørepropper.

Det andet problem med prisen på WF-1000XM4 er, at der er mange andre rigtige gode ørepropper på markedet, der tilbyder mange af de samme funktioner til en mindre pris.

(Image credit: Sony)

Er der nogle ligheder mellem WF-1000XM4 og WF-1000XM3?

Ud fra denne guide kunne man godt få det indtryk, at WF-1000XM4 er en art guddommelige trådløse ørepropper, der er sendt fra lydguderne selv, og at WF-1000XM3 ikke har en chance i sammenligning - men det er langt fra sandheden. WF-1000XM3 lå de sidste to år øverst på vores liste over de bedste ægte trådløse ørepropper, og de er stadig ret højt placeret, selvom WF-1000XM4 er blevet lanceret.

Det er simpelthen fordi, at på det mest fundamentelle niveau, giver de her ørepropper de samme ting. Du får et vist niveau af lydkvalitet og aktiv støjreducering såvel som udmærket batterilevetid og et komfortabelt design, der gør, at du kan holde ud at have dem på i længere tid ad gangen. Begge modeller gør alle de her ting bedre end noget andet par trådløse ørepropper på markedet, så du kan ikke gå galt i byen, uanset hvilket par du vælger.

(Image credit: Sony)

Så hvilken model skal jeg købe?

Det er vanskeligt at give et svar, uden at kende din specifikke situation, men vi gør et forsøg alligevel.

Hvis du har brug for ekstremt god aktiv støjreducering eller leder efter bedre lydkvalitet, så er du nok bedre tjent med at bruge de ekstra penge på WF-1000XM4.

Hvis du derimod bare vil have en vis grad af støjreducering og lydkvalitet, og du ikke behøver alle de fancy ekstra funktioner som trådløs opladning og LDAC teknologien, er du sikkert bedre stillet med at spare en god slat penge og købe de ældre WF-1000XM3. De er stadig nogle enormt gode ørepropper - ærlig talt nogle af de bedste - så der er ingen skam i at købe dem for at spare lidt penge.

Vi anbefaler selvfølgelig, at du læser begge vores anmeldelser af WF-1000XM4 og WF-1000XM3, så du kan træffe en informeret beslutning, men vi håber dog, at du er blevet en smule klogere, end du var for fem minutter siden.