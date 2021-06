Sony WF-1000XM4 vs WF-1000XM3: kjøper du den nyeste modellen eller sparer pengene?

Er du usikker på om du skal kjøpe Sony WF-1000XM4 eller heller spare litt penger ved å skaffe deg de eldre Sony WF-1000XM3? Vi kan hjelpe deg. Vi har brukt mye tid med begge disse modellene av Sonys helt trådløse ørepropper, og kan trygt fortelle hvilke som er verdt pengene dine.

Noe som gjør dette litt vanskelig, er at hvis du hadde spurt oss et halvt år før vi visste om Sony WF-1000XM4, ville vi utvilsomt sagt at WF-1000XM3 var de beste helt trådløse øreproppene på markedet. Nå er alt blitt mer uklart.

Det Sony WF-1000XM4 kan by på, er overlegen teknologi for støyreduksjon, takket være den nye integrerte prosessoren V1, som erstatter den støyreduserende QN1-prosessoren i WF-1000XM3, i tillegg til Sonys DSEE-programvare som bedre oppskalerer lydfiler med lav oppløsning.

I tillegg til disse flotte funksjonene har WF-1000M4 litt bedre batteritid (8 timer kontra 6 timer per opplading) samt vanntetthetsklassifiseringen IPX4, slik at de egner seg bedre til trening. Og sist, men ikke minst, er de mindre og har gjort nytte av øretupper som tilpasser seg ørekanalens fasong og oppleves mer komfortable ved lengre lytte økter.

Men er Sony WF-1000XM4 det beste alternativet? Ikke nødvendigvis. De koster over tusenlappen mer, og dermed lurer mange på om det virkelig er verdt å oppgradere til WF-1000XM4 – eller om det er bedre å holde seg til de langt billigere WF-1000XM3 fra 2019. Sistnevnte vil dessuten kunne selges til solide rabatter under sommerens salgsbegivenhet Amazon Prime Day.

Valget vil være forskjellig for hver enkelt. Men for å gi deg en bedre forståelse av hvilken modell som er best for dine behov, tar vi for oss de viktigste ulikhetene nedenfor.

Forskjell #1: støydempingen er bedre i Sony WF-1000XM4

Av alle grunnene til å ta trinnet opp til Sony WF-1000XM4, er den forbedrede støydempingen den viktigste. Takket være den nye integrerte prosessoren V1 kan WF-1000XM4 redusere støy fra omgivelsene i nesten hvert eneste hørbare frekvensområde. Dermed hører du mindre motordur på flytur og mindre støy når du sitter ved pulten din i et åpent kontorlandskap. Her er det også en vindbeskyttelse som gjør proppene bedre til å sjalte ut bakgrunnsstøy på dager med sterk vind – noe som er utrolig praktisk.

I tillegg til den nye prosessoren har Sony inkludert de nye Noise Isolation Earbud Tips i esken. Dette gir en mer stabil passform og bedre støyisolasjon enn forgjengeren. De føles mest som øretupper i skum, og det kan godt hende du får tak i noen fra en annen produsent til WF-1000XM3 i fremtiden, så de er ikke de eneste grunnen til å oppgradere, men de er uansett et kjærkomment tilskudd til årets modell.

Forskjell #2: lydkvaliteten er bedre i Sony WF-1000XM4

Den neste hovedgrunnen til å oppgradere er den forbedrede lydkvaliteten. Den skyldes i stor gra programvaren DSEE Extreme, som gjør en bedre jobb med å ta tak i lydkilder av lavere kvalitet og oppskalere dem for avspilling. Dette er den samme teknologien vi så i de lukkede hodetelefonene Sony WH-1000XM4 fra 2020, og den gjør jobben effektivt.

Når det gjelder selve elementene benytter Sony fremdeles sine 6-millimetere i WF-1000MX4, men de skal være vesentlig forbedret i bassresponsen. Og da vi testet dem, opplevde vi det akkurat slik. Men du må likevel ikke vente deg en overveldende bassopplevelse, ettersom lydprofilen fremdeles er ganske nøytral.

Forskjell #3: Sony WF-1000XM4 støtter LDAC for Hi-Res Audio Wireless

Og når vi snakker om lydkvaliteten, har WF-1000XM4 den teknologiske fordelen overfor WF-1000XM3 at de er utstyrt med Sonys LDAC-kodek, som støtter strømming i opptil 990 kbps – noe som er omtrent tre ganger raskere enn standardkodeken SBC.

Denne ekstra båndbredden kan bidra til å bringe WF-1000XM4 litt nærmere ekte høyoppløselig lydgjengivelse (men der er de ikke ennå). Musikken låte mer detaljert enn om du bruker WF-1000XM3. Men du må først sjekke at du har en Android-enhet som støtter LDAC. Nei, det er ikke dere med iPhone.

Forskjell #4: Sony WF-1000XM4 har litt lengre batteritid

Det er ikke så stor forskjell, men Sony WF-1000XM4 har litt lengre batteritid enn WF-1000XM3, nærmere bestemt omtrent to timer per opplading. Sony oppgir at Sony WF-1000XM4 skal holde det gående i 8 timer per opplading, sammenlignet med at Sony WF-1000XM3 byr på rundt 6 timer. Selve etuiet rommer imidlertid bare 24 timers batteritid.

Hva innebærer dette for deg? Du kan ha dem på hele arbeidsdagen, men du må lade dem opp nesten daglig.

Forskjell #5: Sony WF-1000XM4 er IPX4-vanntette.

En annen lite forskjell er at WF-1000XM4 er vanntette. IPX4-klassifiseringen innebærer at WF-1000XM4 tåler vannsprut, noe som igjen betyr at du trygt kan ha dem med på treningssenteret. Da vi testet dem var pandemien fremdeles såpass hissig at vi ikke kunne teste dem ut på denne måten selv, men denne beskyttelsen er ganske standard, og skulle holde unna for en skvett regn.

Men ingen av de to modellene er helt vanntette – i motsetning til Samsung Galaxy Buds Pro, som har IPX7-klassifisering – så det er lurt å holde dem unna bassenget. Faller de uti er de nok redningsløst fortapt.

Forskjell #6: WF-1000XM4 har både mindre ørepropper og mindre etui

I tilfelle dette skulle vøre viktig for deg, er WF-1000XM4 vesentlig mindre enn WF-1000XM3. Ifølge Sony er det snakk om en forskjell i størrelse på 10 % på selve øreproppene og voldsomme 40 % i redusert størrelse for ladeetuiet. Det betyr at det er enklere å bære dem omkring i lomma uten at de tar opp masse plass, og at de føles litt mer komfortable i øret.

Forskjell #7: WF-1000XM4 støtter trådløs opplading

Hvis du trives best i den teknologiske frontlinjen, er det godt å vite at det nye WF-1000XM4-etuiet støtter Qi-opplading. Vi hadde en for hånden etter vår nylige testing av en annen enhet, og fant ut at det også fungerte passe greit til WF-1000XM4. Det ser ut til å ta litt lengre tid å lade dem opp på denne måten, men det var praktisk å kunne legge dem på ladeplaten om nettene i stedet for å gå på jakt etter den inkluderte ladekabelen av typen USB-C.

Froskjell #8: WF-1000XM4 er vesentlig dyrere

Og her kommer hovedgrunnen til å ikke velge de nye Sony WF-1000XM4. Ved lansering i Norge var prisen 2790 kroner. Hos norske forhandlere kan man i skrivende stund imidlertid oppdrive WF-1000XM3 for bare 1390 kroner. Med tanke på at WF-1000XM3 trolig vil synke enda mer i pris de neste månedene, blir det svært vanskelig å måtte velge mellom de to modellene av helt trådløse ørepropper.

Det andre problemet med prisen på WF-1000XM4 er at det finnes andre skikkelig bra ørepropper der ute som kan skilte med mange av de samme egenskapene til en betydelig rimeligere penge.

Er det noen likheter mellom WF-1000XM4 og WF-1000XM3?

Når vi har kommet så langt, ser det nesten ut til at det ikke finnes noen forsonende egenskaper ved WF-1000XM3, mens WF-1000XM4 fortoner seg som en støydempende vidundergave fra lydgudene selv. Men ingenting kunne vært fjernere fra sannheten. Sony WF-1000XM3 har tilbrakt to år på toppen av vårt liste over de beste helt trådløse øreproppene, og de holder seg fremdeles høyt oppe på den oversikten, selv om WF-1000XM4 har meldt sin ankomst.

Det skyldes at disse to modellene i bunn og grunn tilbyr det samme. De gir begge en form for lydmessig oppskalering og støydemping, i tillegg til grei batterikapasitet og komfortabel utforming som gjør det mulig å bruke dem over lengre tid. De gjør begge sine ting bedre enn de fleste andre helt trådløse ørepropper på markedet, og de bruker den samme appen. Dermed gjør du ikke noe galt, uansett hvilke av dem du velger, og selv om budsjettet tvinger deg til å velge én av modellene.

Men hvilke burde du kjøpe?

Uten å kjenne akkurat din situasjon, er det faktisk vanskelig for oss å gi et korrekt svar. Men hvis du er på jakt etter en særskilt sterk støyreduksjon eller bedre lydkvalitet, fordi gjengivelsen av musikken betyr mye for deg, er det nok best at du punger ut litt ekstra for Sony WF-1000XM4.

Men hvis du vil ha et visst nivå av av støydemping og lydmessig oppskalering, og du ikke har behov for en masse fancy greier som trådløs opplading og LDAC, kan du trolig spare en god del penger ved å kjøpe de noe eldre WF-1000XM3. De er fremdeles svært gode ørepropper, faktisk noen av de beste, så det er ingen skam å heller velge disse – og samtidig spare penger.

Vi anbefaler deg naturligvis å lese våre tester av både Sony WF-1000XM4 og Sony WF-1000XM3 for å få vite litt mer om dem. Men vi håper du allerede vet mer enn du gjorde for ti minutter siden.