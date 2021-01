Test: Samsung Galaxy Buds Pro

Nye Samsung Galaxy Buds Pro representerer et langt skritt videre fra Samsung Galaxy Buds Live. De kan skilte med bedre lyd og høyere mikrofonkvalitet med flerpunktsparing og støtte for romtilpasset lyd. De byr ikke på det samme nivået av støyreduksjon som lukkede hodetelefoner, eller den lydkvaliteten du får med førsteklasses ørepropper, men med tanke på prisen gir de akkurat tilstrekkelig til å være konkurransedyktige.

Tominuttersanmeldelse

Når man snakker om Samsung Galaxy Buds Pro, er den enkleste måte å forklare dem på å fortelle at de er Samsungs motstykke til Apple AirPods Pro. Og likevel mener vi at de ikke lever helt opp til det ekte trådløse ørepropper burde kunne gjøre.

Og ja, begge disse konkurrerende modellene tilbyr aktiv støydemping, begge har en form for romtilpasset lyd som kan gi en mer oppslukende opplevelse av TV-serier og filmer, og begge har fem timers batteritid før de trenger opplading.

Men for deg som har nettbrett og telefon fra Samsung, gir Samsung Galaxy Buds Pro en langt mer verdifull opplevelse. For disse brukerne er Buds Pro siste brikke i et puslespill som føyer det hele sammen.

For å betjene sitt publikum, støtter Galaxy Buds Pro flerpunktsparing, berøringsfri Bixby-støtte (men ikke Google Assistant) og Samsung Galaxy Wearable-appen, som bare er tilgjengelig på Android, hvor du må åpne opp for å få tilgang til enhetenes beste egenskaper.

De kan også gjøre nytte av Samsungs egen Scalable Audio som støtter UHQ-strømming over Bluetooth ved opptil 24-bit / 96 kHz, SmartThings Finder og opptak via flere mikrofoner, slik at du kan bruke dine Buds i stedet for en mikrofon på jakkeslaget når du gjør videoopptak med Samsung-telefonen din.

Det tveeggede sverdet ved at Galaxy Buds Pro er så skreddersydd til Samsungs enheter er at de ikke fungerer like godt med andre enheter. Det gjelder både andre Android-enheter og iOS-enheter som ikke har en oppdatert Galaxy Buds. Og ja, vi har kritisert Apple for det samme i vår gjennomgang av Apple AirPods Pro.

Fordelen er at hvis du er ute etter fullverdige trådløse ørepropper som lyder godt, har god passform og fungerer utmerket i tospann med Samsung-mobilen, er Buds Pro at utmerket valg. Du kan lett anbefale dem til venner og familie som allerede har falt i Samsung-gryta – hvis de synes det er uproblematisk å betale litt mer enn man må for Samsung Galaxy Buds Live.

Pris og tilgjengelighet

Lansert 14. januar 2021

Tilgjengelige for kr. 2490,-

Ikke mye dyrere enn Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Pro ble lansert sammen med mobiltelefonene i Samsung Galaxy S21-serien 14. januar 2021, da de ble avduket under begivenheten Samsung Unpacked via Samsungs nettsider og ble bredt tilgjengelige allerede dagen etter.

Når det gjelder prisen i Norge, må du fra lanseringen ut med 2490 kroner. Det er ganske mye, og også noe mer enn forgjengerne Samsung Galaxy Buds Live, som ved lanseringen i Norge kostet 1990 kroner. Men Buds Pro er likevel verdt pengene, ettersom de er utrolig mye bedre.

Samsung har jo satt seg i en underlig situasjon ved å lansere disse to utgavene av helt trådløse ørepropper så kort tid etter hverandre. Samsung Galaxy Buds Pro kommer bare fem måneder etter lanseringen av Samsung Galaxy Buds Plus. Det er uklart hvorfor Samsung hadde det så travelt, og det skaper litt kork i logistikken.

Men hvis du heller vil se deg om etter noen rimeligere alternativer. Sony WF-SP800N og Jabra Elite 75t koster begge rundt tusen kroner mindre, og begge tilbyr aktiv støydemping. Hvis du ikke har noe imot å gå glipp av de utpregede Samsung-egenskapene, er dette gode alternativer. Dessuten er Anker Soundcore Liberty 2 Pro og Philips Audio T8505 rett rundt hjørnet.

Design

Leveres i tre farger De er lange til å være ørepropper, og tyter ut av ørene Utstyrt med massevis av sensorer og mikrofoner

Samsung Galaxy Buds Pro leveres i de tre fargene Phantom Black, Phantom Silver og Phantom Violet, slik at de er en utmerket match til den nye Samsung Galaxy S21-serien. Øreproppenes farge er den samme som ladeetuiet de leveres med.

Og når vi snakker om etuiet, er det nesten utformet som en liten skattkiste. Det har et konkavt lokk som er hengslet midt på og kan vippes opp. Det er ganske kompakt, noe som er praktisk hvis du vil legge dem i en lomme. Den har en LED-indikator både på innsiden og utsiden som blir grønn, gul eller rød avhengig av ladenivået i selve etuiet.

Selve øreproppene har tatt et langt sprang fra sine bønneformede forgjengere. Samsung Galaxy Buds har vendt tilbake til den gamle formen med lydtrakter ved øreflippene.

Og «trakt» er nok det rette ordet, ettersom de er temmelig lange til ørepropper å være, der de er 20,8 millimeter lange. Øreproppene trenger imidlertid all denne plassen til sitt arsenal av sensorer, fjærkontakter og mikrofoner.

(Image credit: Future)

Buds Pro har en glatt overflate i reflekterende, berøringsfølsom plast og to mikrofoner med vindbeskyttelse som reduserer bakgrunnsstøyen når du går utendørs. Innenfor sitter det en 11 mm woofer og et 6,5 mm diskanthorn som vi skal ta for oss i ytelsesavsnittet nedenfor.

Men sitter de godt? Vel, på tross av det ganske futuristiske utseendet ser de ganske klumpete og rare ut der de tyter ut av ørene. Har du dem på i sengen, vil det i beste fall være ukomfortabelt. Og siden de ikke kan «låses» i øret, forflytter de seg innimellom, og dermed må du flytte dem på plass for at støydempingen skal kunne fungere optimalt.

For å bøte på noen av disse problemene er det to ekstra tupper i etuiet. Disse skal bidra til å skape en tettere forsegling, noe som er helt avgjørende. Der finner du også en hodeløs ladekabel av typen USB-C – altså Samsungs måte å redusere avfallsmengden på (hurra!) og et mulig hinder for dem som vurderer å kjøpe sine første ørepropper (fyyy!).

Det er ikke vanskelig å venne seg til kontrollene. Standardkontrollene omfatter en enkelt berøring for å spille av og pause musikken, en dobbelberøring for å spille av neste sang eller besvare eller avslutte en samtale, en trippelberøring spiller av forrige sang og hvis du berører og holder inne aktiverer du den forhåndsinnstilte funksjonen, som i utgangspunktet veksler mellom demping av bakgrunnsstøy og aktiv støydemping.

Den siste kommandoen kan brukertilpasses, men du må ha Samsung Wearable-appen for å kunne gjøre dette.

Alt i alt er de overraskende komfortable å ha på seg i lengre tid. Men ettersom de tyter ut av ørene, tar de seg ikke så godt ut. De fungerer også dårlig å ha på seg i sengen.

(Image credit: Digital Slang)

Funksjoner og egenskaper

Støydempingen burde være bedre

IPX7-klassifisering er flott

SmartThings Find er en nisjefunksjon, men kan være en livredder

De to funksjonene som virkelig skal selge Samsung Galaxy Buds Pro er den aktive støyreduksjonen og vanntettklassifiseringen IPX7, som er den høyeste klassifiseringen så langt for Samsungs ørepropper. Tidligere har de ligget på IPX2 eller IPX4, noe som betyr at de tåler litt regn eller svette, men du ville ikke ha benyttet dem under knallharde treningsøkter.

Med IPX7-klassifiseringen er Samsung Galaxy Buds Pro beskyttet mot nedsenkning i ferskvann i 30 minutter på én meters dybde. Så hvis de faller i badekaret eller du rengjør dem i rennende vann, er det ingen fare. Dette er et stort fremskritt for Samsung, slik at de legger seg på nivå med de beste konkurrentene.

Men hvor god er støydempingen. Den er god … til å være Samsung. De tre innebygde mikrofonene bidrar absolutt til at Galaxy Buds Pro stenger støyen ute langt bedre enn Galaxy Buds Live. Men de gjør ikke jobben bedre enn for eksempel Sony WF-1000XM4 eller de fleste lukkede hodetelefoner med aktiv støyreduksjon.

Vi testet Samsung Galaxy Buds Pro hjemme i noen dager, og da hørte vi langt mindre til oppvaskmaskiner og luftrensere, men de var sjanseløse når noen andre i husstanden spilte høy musikk. De er gode nok til at du ikke hører samtaler i et annet rom, er lydene høyere enn vanlig tale, trenger de gjennom beskyttelsen.

Baksiden av aktiv støyreduksjon er lydforsterking, også kjent som lydgjennomgang. Dette får du ved å berøre og holde inne mot det berøringsfølsomme panelet. Galaxy Buds Pro kan hente inn lyd utenfra og spille den av i ørene dine, og forsterke lyden med så mye som 20 db. Dermed er de ypperlige å bruke på for eksempel en flyterminal eller en jernbanestasjon når du venter på viktige beskjeder.

Samsung Galaxy Buds Pro har også noen Samsung-spesifikke funksjoner det er verdt å vie oppmerksomhet. Her får du en berøringsfri Bixby-modus, som fungerer akkurat slik du vil vente deg, og en Find My Earbuds-funksjon drevet av SmartThings Find.

SmartThings Find ligger innbakt i SmartThings-appen, og kan vise deg et kart over hvor enhetene dine befinner seg, selv om de ikke er nettilkoblet eller tilknyttet Bluetooth. Dette skulle gi deg ro i sjelen dersom de skulle bli stjålet, og i det minste hjelpe deg å finne dem om du ikke husker hvor du la dem.

Hvis du har flere Samsung-produkter, kan du sømløst veksle mellom enhetene med Buds Pro, takket være Auto Switch-funksjonen. Hvis du for eksempel lytter til musikk via din Galaxy Tab S7 Plus og mottar oppringninger på din Samsung Galaxy S20, gjør Auto Switch at du automatisk kan bruke øreproppene under telefonsamtalen, og deretter koble seg tilbake til nettbrettet etter at samtalen er avsluttet. Det er en litt spesiell funksjon, men den kan jo komme til nytte.

(Image credit: Future)

Lydmessig ytelse

Lyden er finjustert av AKG

Alt i alt velbalansert og behagelig lyd

Mangler detaljer og fylde

Samsung Galaxy Buds er ikke fullt og helt designet av Samsung. Audioprodusenten AKG, som eies av Harman (som igjen faktisk eies av Samsung), har også bidratt til finjusteringen av lyden i disse øreproppene.

Og hvordan klarte de seg her?

Buds Pro har en balansert lydkvalitet uten for mye hvisling i diskanten eller er for oppsvulmet i bassen. Det liker vi godt, men vi savner litt klarhet i mellomtone- og diskantregisteret. Lydbildet er dessuten for snevert og isolert. Den flate lyden er langtfra så rik som vi foretrekker den.

Du kan altså høre både de myke basslinjene og hi-hat'en i en sang som Hotel California av The Eagles, men lydene vil bare være orientert langs venstre-høyre-aksen. Dermed får man ikke den samme wow-faktoren som med mer avanserte ørepropper.

Heldigvis for deg som liker å fikle med equaliseren, kan du gå inn i Samsung Wearable-appen og fininnstille lyden akkurat slik du vil ha den, men du får uansett ikke et bredere eller fyldigere lydbilde. Dette kan imidlertid bli forbedret når Samsung senere i år kommer med 360 Audio-støtte. Dette skal gi øreproppene en «kinomessig flerkanals-lyd». Men denne funksjonen var ikke tilgjengelig ved vår testing av Buds Pro.

For øyeblikket er du bundet til en enkel stereoavspilling.

Og enda verre – hvis du ikke benytter en Samsung Galaxy-enhet, vil lyden overføres via SBC eller AAC, som begge er mangelfulle kodeker. Det betyr at det er en markant forskjell om du benytter dem med enheter med Samsung’s Scalable Codec, for eksempel Galaxy Note 20 Ultra 5G – og en enhet som benytter SBC, for eksempel Google Pixel 3.

Selv om dette er en fordel øreproppene gir Samsung-brukere, settes de i skvis når det gjelder andre plattformer. Hadde Samsung også lisensiert aptX HD fra Qualcomm eller utnyttet den nyere Bluetooth LE-kodeken, hadde de også fått bredere HD-støtte. Likevel er UHQ-støtte bedre enn ingen støtte.

Ved samtaler med venner og familie, sa de at lyden kom godt gjennom da vi brukte Samsung Galaxy Buds Pro, men at lyden ble enda klarere da vi heller benyttet smarttelefonens innebygde mikrofon. Det er ikke nødvendigvis en kritikk av Samsung Galaxy Buds Pro i seg selv, ettersom de fleste ørepropper ikke lyder like godt som en mobilmikrofon, men det betyr at du ikke nødvendigvis først og fremst kjøper disse for å føre telefonsamtaler.

(Image credit: Future)

Batteritid

Fem timer per opplading / 13 timer fra ladeetuiet med støydemping (ANC) aktivert

Syv timer per opplading / 20 timer fra ladeetuiet med støydemping avslått

Altså helt gjennomsnittlige verdier for støydempende ørepropper

Batteritiden til Samsung Galaxy Buds Pro er ganske god til å være aktivt støydempende ørepropper, men likevel en kraftig nedjustering fra Samsung Galaxy Buds Plus, som ga 11 timers avspillingstid på én opplading. Men her får du ANC og Bixby, som begge er batterislukere.

Samsung lover deg fem timers lyttetid på én enkelt opplading, og deretter kan etuiet gi deg 13 timer ekstra hvis du har aktivert ANC. Deaktiverer du ANC, vil øreproppene holde ut i syv timer, og du får rundt 20 timer fra etuiet.

I virkeligheten opplevde vi at Samsung Galaxy Buds Pro holdt ut tre timer med konstant bruk, eller litt mindre enn én uke hvis vi bare brukte dem nå og da (rundt tre timer hver dag).

Hvis du skulle gå tom for strøm, støtter Galaxy Buds Pro hurtiglading, og dermed vil du få nok på tanken til én times lytting på bare fem minutter. Hurtiglading skjer via USB-C-porten, men du kan også lade trådløst, selv om dette skjer litt langsommere.

Hvordan står Galaxy Buds Pro seg mot andre ørepropper? De er ganske konkurransedyktige. Vi nevnte Sony WF-SP800N, og de gir deg ni timers batteritid direkte, og ytterligere ni timer via etuiet, mens Jabra Elite 75t er gode for åtte timers avspilling og har 20 timer ekstra lading i etuiet. Det er et jevnt løp uten noen klar vinner.

Burde du kjøpe Samsung Galaxy Buds Pro?

(Image credit: Samsung)

Kjøp dem hvis …

Du er en uhelbredelig tilhenger av Samsung Galaxy

Hvis du lever, ånder og sover med din Samsung Galaxy-mobil, står intet i veien for at du skulle kjøpe deg Samsung Galaxy Buds Pro.

Du har opplevd å drukne øreproppene dine tidligere

Hvis du har ødelagt et par ørepropper fordi de ikke var vanntette, burde du vurdere de IPX7-klassifiserte Galaxy Buds Pro. De tåler både regn og svette, og burde holde ut på heftige villmarksturer.

Du er kjent for å somle bort øreproppene dine

Dette er nok ikke et salgsargument som treffer flertallet, men hvis du har lett for å somle bort ting, er SmartThings Find utrolig nyttig. Den viser deg hvor øreproppene ligger – både den venstre og den høyre – uansett om de er avslått eller påslått.

Ikke kjøp dem hvis ...

Du ønsker deg – eller trenger – fred og ro

Støydemping er virkelig ikke den sterkeste siden til Samsung Galaxy Buds Pro. De gir god støyreduksjon, men du får det aldri helt stille når du har dem på.

Du ønsker deg oppslukende lydkvalitet

Vi må gi honnør til AKG for fininnstillingen av disse øreproppene. De er velbalanserte og ganske komfortable å lytte til. Men lydkvaliteten er ikke oppslukende. Detaljnivået er for lavt og lydbilder er for begrenset.

Du er vant til å bruke Google Assistant eller Siri

For øyeblikket later det til at den eneste smart-assistenten Samsung Galaxy Buds Pro er Bixby. Det betyr at hvis du allerede befinner deg i Googles eller Apples økosystem, kan du ikke kontrollere Buds Pro med en taleassistent. Det er ikke nødvendigvis ødeleggende i seg selv, men det kan likevel være tuen som velter lasset.

Jarno Stinissen og John McCann har bidratt til denne saken.